Đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tối 9/1, tại Sân vận động Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị” đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, đại biểu và người dân hai nước.

Đây là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa quan trọng, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân dự chương trình nghệ thuật (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Lào.

Phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. Chương trình nghệ thuật thu hút hơn 15.000 khán giả là người dân Viêng Chăn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, vượt qua thử thách của lịch sử và không ngừng đơm hoa kết trái.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, ngôn ngữ của nghệ thuật sẽ tôn vinh những thành tựu vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được. Chương trình này là “dấu mốc mới” tô đậm thêm sự gắn kết, tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em.

Đó là thông điệp khẳng định niềm tin sắt son vào con đường phát triển phồn vinh của đất nước Lào và văn hóa sẽ tiếp tục là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh cảm kích trước món quà tinh thần mà phía Việt Nam trao tặng (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh bày tỏ sự cảm kích trước món quà tinh thần ý nghĩa mà Việt Nam dành tặng. Bộ trưởng đánh giá chương trình hoành tráng và công phu, không chỉ phản ánh đúng sự vĩ đại của mối quan hệ, mà còn cho thấy sự trân trọng mà nhân dân Việt Nam dành cho những sự kiện trọng đại của đất nước Lào.

Sự kiện quan trọng này góp phần thiết thực, tạo bước tiến mới trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam bền chặt, trường tồn cùng thời gian.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với ba chương gồm: “Trường Sơn - Mạch nguồn đoàn kết”, tái hiện chặng đường lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc; “Sắc hương Chăm Pa - Sen vàng”, tôn vinh giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia và “Chung một tương lai”, thể hiện khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Không gian sân khấu được đầu tư hiện đại với hệ thống màn hình LED đa chiều và công nghệ trình chiếu 3D mapping, mang đến những hình ảnh sinh động về dãy Trường Sơn, hoa Sen và hoa Chăm Pa, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả.

Chương trình nghệ thuật "Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị" không chỉ là một sự kiện văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng XII của Lào, mà còn là một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong thời đại mới.

Đêm nghệ thuật kết hợp giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, qua đó nhắn nhủ tới nước bạn Lào thông điệp trân trọng nhất: Dù thế giới có đổi thay thì tình cảm anh em Việt - Lào vẫn luôn là "bản trường ca" bất tận, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.