Lũ vừa rút, du khách tấp nập đổ về phố cổ Hội An

Đêm 1/11, chỉ vài ngày sau khi hứng chịu trận lũ lịch sử, phố cổ Hội An bắt đầu nhộn nhịp trở lại với sự xuất hiện của đông đảo du khách quốc tế từ Ấn Độ, Hàn Quốc, châu Âu… Nhiều hàng quán đã mở cửa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm và ẩm thực của khách du lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, du khách chủ yếu tập trung tại các tuyến đường trung tâm như Trần Phú và Lê Lợi. Tuy nhiên, các tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu vẫn còn ngập 0,5-1m do thủy điện tiếp tục xả điều tiết.

Đêm 1/11, sau khi lũ rút, du khách tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Anh Daniel Wilson, một du khách đến từ Canada, bày tỏ sự cảm thông: “Tôi biết mọi người vừa trải qua một trận thiên tai khủng khiếp, mong các bạn sớm vượt qua. Hy vọng khi quay lại vào 3 tháng nữa, tôi sẽ thấy một Hội An rực rỡ, nhộn nhịp”.

Mặc dù đã đón khách trở lại, phố cổ Hội An vẫn chưa mở cửa phố đi bộ. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là dành không gian cho người dân địa phương và lực lượng chức năng thu gom rác thải, làm sạch đường phố sau lũ.

Trước đó, trong 5 ngày qua, Hội An chìm trong biển nước. Đỉnh lũ vào rạng sáng 30/10 khiến các khu vực trũng thấp ven sông Hoài ngập sâu 1,5-2,5m. Nhiều du khách phải sơ tán bằng thuyền khỏi các khu vực ngập nặng.

Một số cửa hàng mở cửa trở lại phục vụ du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An, cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt. Mực nước lũ tại đây được ghi nhận cao hơn khoảng 15-20cm so với các trận lũ lịch sử năm 1999 và 2007.

Anh Trần Văn Khải (37 tuổi) - một người dân phố cổ - cho biết, đây là trận lũ cao nhất trong vài chục năm trở lại đây. Căn nhà của anh trên đường Nguyễn Thái Học bị ngập hơn 1,5m, buộc cả gia đình phải di chuyển lên gác tránh trú.

“Chúng tôi không ngờ nước lên nhanh và cao như vậy, đến giờ vẫn bàng hoàng khi nhớ lại. Hy vọng sẽ không còn đón cơn lũ lịch sử như vậy nữa”, anh Khải chia sẻ.

Theo Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, phố cổ dự kiến sẽ mở cửa và bán vé tham quan trong 1-2 ngày tới, khi nước đã rút hoàn toàn và đường sá được dọn dẹp sạch sẽ.