Du khách tham quan phố cổ Hội An dịp 2/9 không đông như dự kiến

Dù đang trong tâm điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố cổ Hội An (Đà Nẵng) lại ghi nhận lượng khách du lịch không đông đúc như những năm trước, trái ngược với dự đoán ban đầu của nhiều người. Các tuyến đường chính trong khu phố cổ, vốn nổi tiếng với cảnh tấp nập du khách, nay trở nên thông thoáng hơn.

Một nhân viên quầy bán vé tại khu phố cổ chia sẻ: “Hai ngày qua chúng tôi bán được một lượng vé tương đối, nhìn chung là không đông như dự kiến. Khách châu Âu khá ít, chủ yếu là các đoàn khách Việt Nam và các nước châu Á”.

Du khách tham quan phố cổ Hội An dịp 2/9 (Ảnh: Ngô Linh).

Để chào mừng Tết Độc lập, phố cổ Hội An đã được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Các đường phố, ban công khách sạn, nhà hàng đều đồng loạt treo cờ. Nhiều quầy lưu niệm và quán giải khát còn bố trí các điểm chụp hình check-in độc đáo để phục vụ du khách.

Bà Lê Thị Nga, một tiểu thương buôn bán lâu năm tại phố cổ, nhận định: “Lượng khách dịp lễ 2/9 năm nay không đông đúc như mọi năm, không còn cảnh "nhích từng bước" trên các tuyến đường. Theo suy đoán của chúng tôi, dịp này du khách sẽ tập trung đổ về Thủ đô Hà Nội để mừng Tết Độc lập, nên Hội An sẽ vắng hơn. Dù không như dự kiến nhưng khách vẫn khá đông, chủ yếu các đoàn khách Trung Quốc, Hàn Quốc…”.

Các quầy lưu niệm, hàng quán… bố trí điểm check-in cho du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Trong dịp này, nhiều địa điểm quanh phố cổ Hội An cũng đồng loạt tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như giao lưu âm nhạc "Giai điệu thời gian" (tối 1/9 tại công viên Kazik) và biểu diễn nghệ thuật đường phố "Hội An - chào ngày mới" (tối 2/9 tại chân Chùa Cầu).

Dịp lễ 2/9 năm nay, phố cổ Hội An không “nhích từng bước” như mọi năm (Ảnh: Ngô Linh).

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, tổng khách tham quan thành phố trong 4 ngày lễ dự kiến tăng so với năm 2024, với công suất phòng bình quân ước đạt 55-60%.

Sân bay Đà Nẵng dự kiến đón 730 chuyến bay từ ngày 29/8 đến 2/9, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2024. Các điểm du lịch lớn như Sun World Bà Nà Hills, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki, công viên nước 365 VinWonders Nam Hội An và phố cổ Hội An vẫn là những điểm đến thu hút đông đảo du khách.