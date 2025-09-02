Lợi dụng bộ tộc bí ẩn sống ở rừng rậm bằng gói muối, du khách bị chỉ trích

Lấy bộ tộc bí ẩn trong rừng để "câu view"

Trong chuyến du lịch mới đây tới Indonesia, du khách Dara Tah, đồng thời là TikToker có tiếng người Ireland, quyết định tìm tới một bộ tộc được coi là bí ẩn rất ít thông tin tại Papua (thuộc phần lãnh thổ Indonesia trên đảo New Guinea).

Nam du khách người Ireland gây chú ý bởi nhiều video có nội dung gây tranh cãi (Ảnh: X).

Theo hình ảnh trong video, Dara Tah đi cùng nhóm khách du lịch và một hướng dẫn viên bản địa tên Demi, di chuyển bằng thuyền gỗ dọc theo con sông. Trên bờ, một nhóm người bộ tộc bí ẩn theo dõi từng hành động của họ.

Khi thuyền tiến gần bờ, một người đàn ông trong bộ tộc giương cung tên chĩa thẳng về phía nhóm khách lạ.

"Tôi nghĩ chúng ta đang bị họ coi là mục tiêu để bắn mũi tên", một du khách trong đoàn lo lắng nói.

Tah mô tả đó là một cung tên khổng lồ, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Sau đó, nam TikToker vẫy tay chào, ra tín hiệu bản thân không có ý xấu.

Tiếp đó, nam du khách người Ireland đưa ra một gói muối. Anh vừa đổ những hạt muối ra tay, vừa chìa ra trước mặt một người đàn ông ở bộ tộc. Người này chỉ mặc khố tết từ lá cây, tay cầm cung tên.

Người ở bộ tộc tỏ ra khó chịu khi nếm thử vị muối (Ảnh: News).

Nhưng "món quà" ngay lập tức phản tác dụng. Người đàn ông của bộ lạc nếm thử hạt muối, lập tức nhổ luôn, tỏ rõ thái độ khó chịu và cảnh giác, tay siết chặt cung tên.

"Có vẻ ông ta không thích chúng ta. Phải đi ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm", hướng dẫn viên trong đoàn nói.

Mặc dù khiến những người trong bộ tộc không hài lòng, nhưng Tah khẳng định sẽ sớm quay trở lại đây với lý do muốn kết thân.

Tới thời điểm hiện tại, video của Tah thu hút gần 20 triệu lượt xem. Tuy nhiên phần lớn ý kiến chỉ trích nam TikToker đã mang những người dân ở bộ lạc ra "câu view" hòng trục lợi cá nhân, tăng lượng tương tác khi xây kênh.

"Hãy để họ được sống yên ổn. Anh vừa xâm phạm phần đất của họ chỉ để quay video, giờ lại dám nói họ gây nguy hiểm cho bản thân", một tài khoản mạng xã hội lên tiếng.

Ngoài ra, không ít người cho rằng, Tah đã mô tả sai thông tin về bộ lạc này. Họ phản ứng khi Tah ám chỉ rằng bản thân vừa tiếp xúc với "bộ tộc ăn thịt người".

"Họ không phải là những kẻ ăn thịt, chỉ là người dân ở bộ lạc quen cuộc sống bình yên và đừng làm phiền họ thêm", một tài khoản bình luận.

Hiện chưa rõ nhóm của Tah đã tiếp xúc với bộ tộc nào. Theo ghi nhận, Papua có khoảng 300 bộ tộc.

Trong lịch sử, một số bộ tộc bao gồm bộ tộc Korowai ở Papua, từng duy trì tập tục ăn thịt người trong nghi lễ. Tuy nhiên, truyền thống rùng rợn này đã gần như biến mất từ giữa thế kỷ 20 sau khi chính quyền cấm đoán vì lo ngại lây lan bệnh thoái hóa não.

Nam TikToker gây tranh cãi là ai?

Dara Tah là một nhà sáng tạo nội dung với mục tiêu trở thành "YouTuber lớn nhất từ ​​trước đến nay của Ireland". Anh thường chia sẻ những video ghi lại cảnh bản thân khám phá những vùng đất và con người ở nơi mới với các tình huống nguy hiểm.

Một số video của Tah có lượng người xem lớn như "sống sót trên đảo rắn" hay "khám phá hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới".

Hồi tháng 4 vừa qua, một nam YouTuber người Mỹ đã bị tạm giam khi cố gắng đột nhập hòn đảo của một bộ tộc được mô tả "sống biệt lập nhất thế giới".

Mykhailo Viktorovych Polyakov, du khách người Mỹ, 24 tuổi, đã lén xâm nhập hòn đảo cấm North Sentinel vốn là nơi sinh sống của bộ tộc Sentinelese. Theo cảnh sát Ấn Độ, Polyakov đã đặt chân lên đảo nhằm tiếp cận và quay phim bộ tộc biệt lập Sentinelese. Anh mang theo một lon nước ngọt và một quả dừa làm quà biếu.

Vì những hành động này, nam du khách đã bị cảnh sát bắt giữ. Trước thời điểm bị bắt, anh được coi là một trong những YouTuber nổi tiếng với các chuyến đi tới nơi nguy hiểm nhất thế giới.