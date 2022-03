Lên kịch bản để sẵn sàng mở cửa hoàn toàn du lịch vào ngày 15/3

Đảm bảo an toàn cho du khách, Quảng Ninh triển khai việc dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, điểm đến, khách sạn, tàu du lịch... (Ảnh: An Nhiên).