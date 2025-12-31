Làng gốm 500 tuổi nhận giải thưởng điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025

Làng gốm Thanh Hà, di sản hơn 500 năm tuổi, vừa vinh dự đón nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” năm 2025.

Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử độc đáo của làng nghề, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng, cơ hội phát triển mới.

Được hình thành gần 5 thế kỷ trước, làng gốm Thanh Hà không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm gốm phục vụ đời sống dân sinh mà còn là một không gian văn hóa đặc sắc.

Làng gốm Thanh Hà nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” năm 2025 (Ảnh: Ngô Linh).

Nơi đây hội tụ tinh hoa của lao động thủ công, mỹ cảm dân gian và tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Giá trị độc đáo, riêng có của làng gốm Thanh Hà chính là sự gắn bó mật thiết giữa con người, đất, lửa, dòng sông và không gian làng quê, tạo nên một chỉnh thể văn hóa sống động.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau hơn 20 năm kể từ khi UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt dự án khôi phục và phát triển (năm 2004), làng gốm Thanh Hà đã trở thành điểm du lịch làng nghề điển hình của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

Hiện nay, làng nghề có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch, mang lại thu nhập trung bình 7-10 triệu đồng/tháng, tùy thời điểm.

Làng gốm Thanh Hà giữ được các giá trị truyền thống gần 500 năm qua (Ảnh: Ngô Linh).

Lượng khách du lịch đến làng gốm Thanh Hà không ngừng gia tăng qua từng năm. Nếu năm 2001, làng chỉ đón 674 lượt khách tham quan với doanh thu trên 8 triệu đồng, thì đến năm 2025, con số này đã tăng vọt lên hơn 251.000 lượt khách, trong đó khoảng 95% là khách quốc tế.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, nhấn mạnh rằng danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” dành cho Thanh Hà đã khẳng định hiệu quả của mô hình du lịch gắn với cộng đồng, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ông Dũng khẳng định, trong không gian phát triển mới của thành phố Đà Nẵng, làng gốm Thanh Hà không chỉ là một điểm đến riêng lẻ mà còn là một địa chỉ quan trọng trong không gian du lịch văn hóa - làng nghề, sinh thái của phường Hội An Tây nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Lãnh đạo phường Hội An Tây cam kết tiếp tục đồng hành chặt chẽ với cộng đồng nhân dân làng gốm Thanh Hà, tập trung bảo tồn giá trị truyền thống một cách bài bản, có chiều sâu, gắn với di sản sống.

Làng gốm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài ra, phường sẽ khuyến khích đổi mới sáng tạo trên nền tảng bản sắc, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du lịch để làng gốm Thanh Hà không chỉ là nơi “đến để xem” mà còn là nơi “đến để trải nghiệm, để cảm nhận và quay trở lại”.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết sở sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá, giới thiệu làng gốm Thanh Hà đến các thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ đồng hành cùng địa phương và cộng đồng làng gốm phát triển, gắn kết chặt chẽ hơn nữa với đô thị di sản Hội An, góp phần xây dựng Hội An trở thành tiêu biểu của du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.