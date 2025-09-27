Làng gốm 500 năm tuổi đạt giải thưởng điểm du lịch cộng đồng tốt nhất 2025

Làng gốm Thanh Hà, một di sản sống với lịch sử hơn 500 năm, vừa được vinh danh là "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025" tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định mô hình du lịch làng nghề gắn với cộng đồng hiệu quả tại Việt Nam.

Làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, Đà Nẵng, được vinh danh Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025 (Ảnh ban tổ chức).

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, làng gốm Thanh Hà đã bảo lưu gần như nguyên vẹn các di tích, cảnh quan làng nghề truyền thống, quy trình chế tác gốm thủ công cổ truyền và nhiều tri thức dân gian bản địa có giá trị.

Điều này đã biến nơi đây thành một điểm đến du lịch độc đáo, được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu về du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng tại Việt Nam.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đặc biệt, sự tham gia tích cực của cộng đồng cư dân địa phương, với 33 hộ dân và 68 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân ưu tú trực tiếp tham gia sản xuất gốm và phục vụ các hoạt động du lịch, đã tạo nên sức sống cho làng nghề.

Nguồn thu từ hoạt động hướng dẫn tham quan tại làng gốm Thanh Hà chủ yếu được sử dụng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề, đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan phục vụ du lịch, và đặc biệt là chi trả cho các nghệ nhân cùng người lao động trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng.

Lễ giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà được tổ chức ngày 10 tháng 7 âm lịch hàng năm (Ảnh: Ngô Linh).

Giải thưởng Du lịch Việt Nam, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức vào đúng Ngày Du lịch Thế giới 27/9, với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc phát động, nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, công bằng và có trách nhiệm với môi trường.

Chị Nguyễn Thị Hà Phương (cơ sở gốm Khang Thư) tranh tài chuốt gốm tại lễ hội giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà 2025 (Ảnh: Ngô Linh).

Việc làng gốm Thanh Hà được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” không chỉ là niềm tự hào của riêng làng nghề, mà còn là minh chứng cho định hướng đúng đắn về việc phát triển du lịch làng nghề gắn với cộng đồng, giúp tạo ra các giá trị to lớn cho cộng đồng.

Đây còn là động lực để thúc đẩy các hoạt động du lịch bền vững, gắn với việc bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống, sự tham gia tích cực của cộng đồng, cũng như sức sáng tạo của người dân địa phương.

Hàng năm, lễ giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà diễn ra vào ngày 10 tháng 7 âm lịch. Lễ hội này là dịp để người dân làng gốm Thanh Hà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã có công khai lập làng, truyền dạy nghề gốm và để giáo dục thế hệ con cháu về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương.

Năm 2024, làng gốm Thanh Hà đã đón 550.000 lượt khách, đạt doanh thu hơn 19,2 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và quảng bá văn hóa Việt Nam.