Lễ hội Sông nước TPHCM giành 2 Giải Vàng tại giải thưởng quốc tế IBA 2025

Cụ thể, Lễ hội Sông nước TPHCM được vinh danh ở hạng mục Lễ hội Nghệ thuật, Giải trí và Công chúng. Trong khi đó, chương trình nghệ thuật khai mạc Chuyến tàu Huyền thoại giành thêm Giải Vàng ở hạng mục Sự kiện văn hóa. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 10/10 tại Bồ Đào Nha.

IBA được ví như "Giải Oscar của lĩnh vực kinh tế", năm nay thu hút hơn 3.800 hồ sơ từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hồ sơ dự thi được đánh giá theo 4 tiêu chí: Lý do ra đời, mục tiêu, cách thức triển khai, kết quả và tác động thực tiễn.

Màn biểu diễn trong đêm khai mạc Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024 có khoảng 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia (Ảnh: Nam Anh).

Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024 được ban giám khảo đánh giá là hình mẫu tiên phong, kết hợp di sản - du lịch - kinh tế, tạo dấu ấn văn hóa đô thị độc đáo của Việt Nam.

Ra đời từ năm 2023, Lễ hội Sông nước TPHCM do Sở Du lịch TPHCM khởi xướng, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá hình ảnh đô thị sông nước.

Điểm nhấn của Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024 là đại nhạc kịch Chuyến tàu huyền thoại với gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia, tái hiện hành trình từ thương cảng nhỏ đến đại đô thị hiện đại. Đêm khai mạc có sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng gần 9.000 khán giả trực tiếp và hàng chục triệu người theo dõi trực tuyến.

Trong 10 ngày diễn ra, lễ hội thu hút hơn 4,5 triệu lượt người tham gia, đón 1.301 triệu lượt khách, trong đó có 121.000 khách quốc tế, mang lại doanh thu du lịch ước đạt 4.250 tỷ đồng cho thành phố.

Đại nhạc kịch "Chuyến tàu huyền thoại" với quy mô lớn nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024 (Ảnh: Nam Anh).

Công suất phòng lưu trú tại khu vực trung tâm TPHCM (quận 1 cũ) tăng 20%, doanh nghiệp du lịch đường thủy tăng trưởng 20% trong thời gian lễ hội và duy trì ở mức 25-40% sau đó. Một số điểm đến ghi nhận mức tăng mạnh như Địa đạo Củ Chi tăng 423%, Bảo tàng Hồ Chí Minh tăng 103%.

Đêm bế mạc lễ hội với chủ đề TPHCM - Lung linh dòng sông hát gây ấn tượng với 1.100 drone trình diễn ánh sáng, khẳng định thương hiệu Lễ hội Sông nước TPHCM độc đáo, hiện đại và giàu bản sắc.

Thành công kép tại IBA 2025 không chỉ nâng tầm hình ảnh TPHCM như một điểm đến lễ hội - văn hóa hàng đầu khu vực, mà còn góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ sáng tạo quốc tế.

Màn trình diễn ánh sáng độc đáo trên bầu trời TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tiếp nối thành công, Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ 29/11 đến 31/12 tại nhiều địa điểm gắn với sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố. Chương trình sẽ có các hoạt động nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng thuyền mô hình.

Đặc biệt, đêm khai mạc với chương trình Nhịp cầu xuyên không năm nay sẽ kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng nhạc kịch thực cảnh kết hợp công nghệ hiện đại, tri ân các mốc lịch sử 50 năm Thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám, 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển bền vững của TPHCM trong kỷ nguyên mới.