Công an làm việc với tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách Mỹ 1 triệu đồng

Ngày 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết công an phường này vừa mời một lái xe ôm lên cơ quan công an để làm việc, do người này có hành vi "chặt chém" một nữ du khách người Mỹ số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km.

Nam tài xế xe ôm chụp hình cùng nữ du khách người Mỹ (Ảnh: Trung Đức).

Theo thông tin phản ánh, chiều 24/2, chị C., một nữ du khách người Mỹ, bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học ở đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô lên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Sau khi được một nam xe ôm mời chào, nữ du khách đã lên xe và được người này chở đi quãng đường khoảng 7km.

Trên đường đi, tài xế xe ôm còn chở nữ du khách đến phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chụp ảnh. Sau đó, họ rời đi và đến điểm cuối là phố Tràng Tiền. Khi thanh toán tiền, nữ du khách tố bị "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường trên.

Nội dung sự việc nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội.

"Công an phường đã mời tài xế xe ôm nêu trên tới trụ sở, lấy lời kể và đang triển khai công tác nghiệp vụ", vị lãnh đạo phường Hoàn Kiếm nói.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.