Thực hư nhóm sinh viên tố bị "chặt chém", mâm cơm lèo tèo ở Cửa Lò

Theo phản ánh của tài khoản Facebook H.M., nhóm khoảng 80 sinh viên đi nghỉ tại Cửa Lò, đặt các suất ăn với giá 100.000 đồng/người.

Tuy nhiên, khi dọn lên bàn, bữa ăn chỉ có vỏn vẹn 5 món cho 9 người gồm rau xào, đậu sốt cà chua, thịt kho trứng cút, tôm rang và cà muối.

“Bọn em là sinh viên, kinh tế hạn hẹp nên 100.000 đồng một người là số tiền không nhỏ. Nhưng mâm ăn như vậy thật sự không tương xứng. Chủ quán còn nói đĩa tôm có 18 con nên đắt, kéo lại cả mâm, trong khi với giá 700.000 đồng đã có thể đặt được mâm ăn đầy đủ hơn”, tài khoản này chia sẻ.

Dòng trạng thái của một bạn sinh viên đăng trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài bữa ăn, nhóm này còn phản ánh chất lượng khách sạn kém, không có nước nóng, khăn tắm, chăn gối cũ và phòng ẩm mốc. “Phòng 4-5 người chỉ có một ấm điện, chưa kịp trả phòng chủ đã lên hỏi sợ bọn em lấy ấm về”, tài khoản H.M. viết.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người bình luận với các ý kiến trái chiều.

Tài khoản Duc Tuan cho rằng: “Giá ngoài chợ cho mâm cơm này khoảng 350.000 đồng, chưa tính điện, nước, mặt bằng và công phục vụ…”.

Tài khoản Điện Lạnh góp ý: “Kinh nghiệm là nên có tin nhắn, hợp đồng đặt mâm rõ ràng để tránh hiểu nhầm”.

“Nhà nghỉ là do bạn tự đặt hay bên lái xe, hướng dẫn viên đặt cho?”, người dùng mạng tên V.Đ.K. đặt vấn đề.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã làm việc với khách sạn N.Sk. Cửa Lò để yêu cầu tường trình, cung cấp bằng chứng làm rõ nội dung phản ánh”.

Theo báo cáo xác minh của UBND phường Cửa Lò, đoàn du khách là sinh viên ở Ninh Bình, gồm 65 sinh viên, 6 giáo viên và 2 lái xe, thuê 18 phòng ngày 24-26/10, giá bình quân 300.000 đồng/phòng/đêm, đặt ăn 3 bữa chính với giá 100.000 đồng/suất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hình ảnh mâm cơm 900.000 đồng lan truyền trên mạng là mâm ăn dành cho 5 người (giá 500.000 đồng).

Mâm 900.000 đồng cho 9 người gồm gà xào, nem cuốn, mực xào hành tây, trứng tráng, rau muống xào và canh rau, tuy nhiên khách đã ăn gần hết mới chụp lại, nên hình ảnh không phản ánh khách quan.

Mâm cơm mà nhóm sinh viên đưa lên mạng xã hội (Ảnh: H. Mai).

Về phản ánh thiếu nước nóng, chủ khách sạn giải trình do sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, những ngày khách ở thời tiết âm u nên không đủ nhiệt, khách sạn đã báo trước và hỗ trợ ấm điện để đun nước nóng tắm. Một số giáo viên trong đoàn có phàn nàn, nhưng sinh viên không ý kiến.

Về phòng bẩn và thiếu khăn tắm, đoàn kiểm tra xác nhận chăn ga cơ bản sạch sẽ, song do mùa vắng khách, chủ khách sạn cất khăn tắm trong kho, chỉ mang ra khi khách yêu cầu. Chậu rửa mặt hư nút xả đang được sửa chữa.

Cũng theo ông Tú, chủ bài đăng đã gỡ bài sau khi được trao đổi trực tiếp và thừa nhận “chỉ là cảm nhận cá nhân, không có ý làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Cửa Lò”.

UBND phường Cửa Lò cho biết thêm, trong đoàn có hai nhóm ý kiến trái ngược, phần lớn sinh viên cho rằng “dịch vụ phù hợp giá tiền, khách sạn phục vụ chu đáo”, chỉ một số cá nhân không hài lòng nên phản ánh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ khách đúng quy định, tránh để những hiểu nhầm nhỏ ảnh hưởng đến uy tín du lịch Cửa Lò”, ông Cao Minh Tú nhấn mạnh.