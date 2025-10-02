Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật với quy mô chưa từng có

Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 được xem là sự kiện văn hóa - du lịch lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Đây là lần đầu tiên kết hợp trình diễn khinh khí cầu, âm nhạc và công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế tại Lâm Đồng.

Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn 20 khinh khí cầu đa sắc màu, trong đó có 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí mặt đất.

Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House Đà Lạt (Ảnh: Ban tổ chức).

Các khinh khí cầu sẽ đồng loạt thắp sáng bầu trời bình minh và hoàng hôn tại Quảng trường Lâm Viên, tạo nên khung cảnh ngoạn mục, hứa hẹn trở thành điểm check-in đặc biệt với du khách.

Song hành cùng khinh khí cầu là chương trình nghệ thuật "The Sunrise Legacy" (tạm dịch: Di sản của bình minh) diễn ra tại Nhà hát Opera House Đà Lạt. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đức Trí, Lệ Quyên, Tạ Minh Tâm, Võ Hạ Trâm, Phương Vy…

Các tiết mục trải dài từ nhạc giao hưởng, ca khúc cách mạng đến nhạc trẻ, kể câu chuyện về di sản và khát vọng tương lai của Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ là sự kiện giải trí mà còn mang sứ mệnh quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu văn hóa - du lịch Lâm Đồng. Với khẩu hiệu "Di sản của bình minh", sự kiện truyền tải thông điệp về một Lâm Đồng năng động, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ giá trị di sản và thiên nhiên vốn có.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động bên lề như triển lãm nghệ thuật ngoài trời, biểu diễn đường phố, không gian check-in cùng khinh khí cầu cũng được tổ chức, tạo không khí sôi động cho du khách.

Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ an toàn bay, an ninh trật tự đến phân luồng giao thông. Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách, góp phần kích cầu du lịch, gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu tại Đà Lạt.

Đây cũng là bước khởi đầu để Lâm Đồng hướng tới mục tiêu trở thành "Thành phố lễ hội" trong tương lai.