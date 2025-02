Kiểm tra tất cả điểm dừng chân, tàu du lịch trên chợ nổi ở Cần Thơ

Ngày 18/2, ông Nguyễn Hoàng Ơn, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, lãnh đạo sở này đã có tờ trình gửi UBND quận Cái Răng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại chợ nổi Cái Răng.

Ngành chức năng kiểm tra điểm xảy ra sự cố du khách rơi xuống sông (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo đó, nội dung kiểm tra gồm: Ghe, tàu, bè phải chấp hành các quy định về kiểm định, tuân thủ đúng, đủ các điều kiện phục vụ khách du lịch theo quy định pháp luật.

Các phương tiện ghe, tàu tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn, không được phép đón khách tại các nơi không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy. Đơn vị cũng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các bè nổi trên sông phải tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch…

Theo ông Nguyễn Hoàng Ơn, tại chợ nổi Cái Răng có khoảng 10 điểm dừng chân là các bè nổi bán các loại sản phẩm đặc sản địa phương.

"Từ sau vụ việc du khách rơi xuống sông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tại các điểm dừng chân, bè nổi trên sông, chúng tôi sẽ kiểm tra đồng loạt tất cả các điểm dừng chân, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại chợ nổi này", Chánh Thanh tra sở cho hay.

Đại diện Thanh tra Sở cũng thông tin thêm, liên quan vụ việc trên và căn cứ biên bản vi phạm hành chính của điểm dừng chân Khởi My, ngoài đình chỉ hoạt động của cơ sở này, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ còn xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở trong lĩnh vực du lịch.

Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng về hành vi vi phạm "Không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch". Cơ quan chức năng yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh điểm dừng chân Khởi My phải chấp hành đình chỉ hoạt động theo quy định.

Chợ nổi Cái Răng là điểm đến nổi tiếng được nhiều du khách ghé thăm khi tham quan TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều du khách rơi xuống sông, tại vị trí sát một nhà bè bán hàng đặc sản ở chợ nổi Cái Răng. Một số ý kiến cho rằng do đông du khách đi lên cùng lúc nên cầu bị sập và xảy ra vụ việc trên.

Qua kiểm tra, trên nhà bè có khoảng 100 khách, khi bước xuống mũi tàu do trọng tải quá nặng làm cầu bị sụp làm 4 du khách rơi xuống sông, sau đó nhóm hành khách được đưa lên bờ an toàn, không ai bị thương.

Ngày 17/2, đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ chủ trì đã đến kiểm tra và yêu cầu Cơ sở điểm dừng chân Khởi My (cơ sở Khởi My) tại Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tạm dừng hoạt động, đồng thời hoàn tất các thủ tục về hoạt động kinh doanh, đảm bảo các yêu cầu an toàn và có giấy phép đăng kiểm theo đúng quy định.