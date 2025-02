Vụ nhiều khách rơi xuống chợ nổi Cần Thơ: Tạm dừng cơ sở kinh doanh

Nhiều vi phạm tại cơ sở đặc sản trên chợ nổi Cái Răng làm du khách rơi xuống sông

Liên quan vụ "Nhiều du khách rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cần Thơ", sáng 17/2, đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ chủ trì đã đến kiểm tra và yêu cầu Cơ sở điểm dừng chân Khởi My (cơ sở Khởi My) tại Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tạm dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ (áo xanh) làm việc với chủ cơ sở Khởi My (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Nguyễn Hoàng Ơn, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, cơ sở Khởi My bị đình chỉ hoạt động từ ngày 17/2 do không đủ điều kiện kinh doanh và chưa đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động du lịch.

Cơ sở chỉ hoạt động trở lại khi hoàn tất các thủ tục về hoạt động kinh doanh, đảm bảo các yêu cầu an toàn và có giấy phép đăng kiểm theo đúng quy định.

"Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện cơ sở này có một số vi phạm, như: chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh, cơ sở có đăng kiểm nhưng đã hết hạn và không đảm bảo điều kiện an toàn cho khách.

Đối với vị trí xảy ra sự cố sụp mũi nhà bè, chủ cơ sở phải gia cố, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho du khách. Đoàn thanh tra cũng thống nhất lập biên bản vi phạm để xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở", ông Ơn nói thêm.

Ngoài cơ sở nói trên, đại diện Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cũng cho biết, sắp tới sẽ lập đoàn kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh, nhà bè phục vụ tham quan trên Chợ nổi Cái Răng.

Nhiều du khách bị rơi xuống sông

Tại buổi làm việc với đoàn thanh tra, ông Trần Chí (SN 1989, chủ cơ sở Khởi My) đã tường trình sự việc xảy ra sự cố sập mũi nhà bè khiến nhiều hành khách rơi xuống sông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 16/2. Thời điểm đó, do lượng khách tập trung tại mũi nhà bè để chờ tàu đến rước quá đông nên sụp làm nhiều du khách rơi xuống nước.

Khi xảy ra sự cố, các tàu du lịch lân cận đã hỗ trợ đưa khách lên bờ an toàn. Đây là sự việc ngoài ý muốn và du khách cũng không có phản ứng hay phàn nàn gì.

"Phần bị sụp là mũi của nhà bè. Lượng khách lúc đó, có khoảng 100 người, 4 du khách bị rơi xuống nước. Khi sự việc xảy ra, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP đã liên hệ để nắm thông tin. Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã đến làm việc và lập biên bản đình chỉ hoạt động, chờ giải quyết", ông Chí thông tin.

Vị trí cầu xảy ra sự cố vẫn chưa được sửa chữa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo chủ cơ sở Khởi My, trước Tết Nguyên đán ông đã cho gia cố nhưng thời gian gấp nên chưa hoàn thiện xong phần mũi bè. Ông đã cho gia cố toàn diện để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơ sở Khởi My là cửa hàng bán đặc sản, đặt trên sà lan (nhà bè) có diện tích lớn, khoảng 10mx20m. Khoảng cách từ bờ kè đến nhà bè khoảng 20m, vị trí đặt nhà bè mực nước sâu ước khoảng 5m. Sau khi xảy ra sự cố, tại vị trí mũi nhà bè đón khách bị nghiêng và sụp phần ván gỗ và vẫn chưa gia cố, khắc phục xong.

Khoảng cách từ bờ kè ra cơ sở Khởi My hơn 20m (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 16/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều du khách rơi xuống sông, tại vị trí sát một nhà bè bán hàng đặc sản ở chợ nổi Cái Răng. Một số ý kiến cho rằng do đông du khách đi lên cùng lúc nên cầu bị sập và xảy ra vụ việc trên.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hoàng Ơn, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, do du khách khi tham quan cửa hàng đặc sản lúc đi xuống tàu một lượt quá đông làm sụp bến, khiến nhiều hành khách rớt xuống sông. Do sự việc nằm ngoài ý muốn, khi xảy ra vụ việc nhóm du khách không mặc áo phao.

"Hành khách rơi xuống sông và được người trên bè hỗ trợ đưa lên bờ. Không ai bị thương. Nhóm du khách đều là người Việt Nam", ông Ơn thông tin.