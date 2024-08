Khu vực trung tâm của Sapa kín phòng dịp 2/9, du khách chấp nhận ở xa

Từ giữa tháng 8 khi biết dịp 2/9 sẽ được nghỉ lễ 4 ngày, chị Thanh (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bàn bạc với cả nhà lên kế hoạch đi Sapa.

Thay vì lái xe tự di chuyển, vị khách 40 tuổi đặt xe giường nằm đi từ Hà Nội lên Sapa cho an toàn. Đây là loại xe chất lượng cao có giường nằm đôi với mức giá 2,7 triệu đồng 2 chiều đi về cho 4 người gồm bố mẹ và 2 con.

Tiếp tục tìm kiếm điểm lưu trú, chị Thanh lên các nền tảng Booking và Agoda chọn gần nửa buổi nhưng không tìm được nơi ở phù hợp với nhu cầu gia đình và mức giá.

Khách lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Sapa (Ảnh: Times Travel).

"Tôi muốn chọn phòng ở khu vực trung tâm thị xã cho tiện di chuyển tới các nơi vui chơi, điểm du lịch. Ở phân khúc tầm trung, cả hai nền tảng này đều báo gần như không còn phòng trống ở khu trung tâm", chị Thanh nói.

Mất nửa ngày liên hệ, cuối cùng vị khách Hà Nội mới thấy một khách sạn 2 sao với mức giá hợp lý và thuận tiện việc di chuyển. Chị chốt ngay và chuyển khoản tiền cọc luôn để khách sạn giữ chỗ sớm cho mình.

Trong khi đó, chỉ còn hơn một tuần nữa đã tới kỳ nghỉ 2/9, Minh Phương (24 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) mới quyết định đi Sapa do trước đó bạn trai cô muốn đi nơi khác. Cuối cùng, cả hai thống nhất lên Sapa dịp này để ngắm mùa vàng.

Một homestay ở thôn Suối Thầu thuộc bản Tả Phìn với tầm nhìn hướng về ruộng bậc thang (Ảnh: Tả Phìn Lodge).

Khi hỏi một số đại lý chuyên bán combo gồm cả phòng lưu trú và xe đi lại, thấy mức giá cao hơn so với dự tính, nên cô liên hệ với các homestay ở xa trung tâm.

Cuối cùng, vị khách Hải Phòng tìm được một homestay nằm ở trung tâm bản Tả Phìn với tầm nhìn ngắm trọn núi rừng và ruộng bậc thang. Giá phòng gần 500.000 đồng/ngày, nhưng nơi này cách trung tâm khoảng 7.3km.

"Thời điểm này đặt phòng cũng trễ rồi và không còn nhiều lựa chọn nên chúng tôi đành chấp nhận ở xa. Nhưng bù lại, homestay nằm giữa thiên nhiên nên cũng là dịp để chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức, tái tạo năng lượng", Phương nói.

Khi phóng viên Dân trí liên hệ với một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực trung tâm, hầu hết đều báo hết phòng. Một số phòng còn trống hầu hết thuộc phân khúc cao từ 5 triệu đồng/ngày.

Đại diện của The Mong Village Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng (phường Cầu Mây, Sapa) cho biết sớm kín phòng từ giữa tháng 8. Giá phòng dao động từ 2,1 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương với các dịp bình thường trong năm. Khu nghỉ dưỡng cam kết không tăng giá vào ngày lễ Tết.

Trung tâm thị xã Sapa, một số điểm du lịch như Tả Phìn, Tả Van, Thung lũng Mường Hoa, Cầu Mây là khu vực tập trung mật độ cao những cơ sở lưu trú chất lượng cao cùng nhiều khu vui chơi giải trí và những khách sạn hạng từ 3 sao trở lên vẫn là phân khúc được nhiều du khách đặt phòng cao nhất.

Ông Nguyễn Viết Mai, đại diện Sinavi Homestay and Coffee (phường Cầu Mây, Sapa), cho biết, từ ngày 31/8 đến 3/9, homestay nhìn chung đã kín khách.

"Vào các dịp lễ Tết, nếu du khách đặt phòng trên các nền tảng như Booking hay Agoda thường khó tìm hơn bình thường. Nguyên nhân là do thời điểm này, các cơ sở lưu trú thường khóa hết những ngày lễ Tết trên các nền tảng và bán ra ngoài với giá cao hơn.

Thường họ sẽ chỉ nhận phòng với khách đặt từ 2 ngày trở lên. Ngoài ra vẫn còn hiện tượng đại lý ôm phòng từ trước rồi bán theo dạng combo, nên khách lẻ đặt cũng khó hơn", ông Mai nói.

Theo nhận định của ông Mai, giá phòng ở Sapa vào dịp này có thể tăng từ 30%. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng vào cuộc sát sao, vận động người dân đưa ra mức giá hợp lý, đúng với niêm yết.

"Thường những cơ sở lưu trú ở phân khúc bình dân hoặc tầm trung dễ bị tăng giá hơn và có thể thêm phụ thu vào lễ Tết còn những khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ luôn có mức giá ổn định", đại diện Sinavi Homestay and Coffee chia sẻ.

Ngoài ra, du khách đến Sapa dịp này cũng có xu hướng muốn ở những homestay với tầm nhìn bao trọn thiên nhiên hoặc thung lũng ruộng bậc thang. Đây là các khu lưu trú xa trung tâm, có mức giá từ 500.000 đồng/đêm/người nhưng vẫn được khách lựa chọn.

Nhận định về lượng khách tới Sapa dịp nghỉ lễ năm nay, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cho rằng, con số có thể tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

"Trong tháng 8 dù mưa nhiều nhưng Sapa vẫn đón lượng khách tăng từ 5% đến 10%. Ở thời điểm hiện tại, Sapa nhiều khả năng không sợ hết phòng. Tuy nhiên việc đặt phòng có thể biến động vào ngày cận kề nghỉ lễ. Sở du lịch sẽ phối hợp cùng Hiệp hội du lịch tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời có phương án đón khách tốt nhất", ông Thắng cho biết.

Cũng trong dịp này, nhằm tăng cường quản lý tốt các hoạt động du lịch đợt nghỉ lễ, Sở du lịch Lào Cai đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở ngành liên quan, Công an tỉnh, Giao thông, Y Tế, Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.