Khách Việt chi hơn 100 triệu đồng cho tour tâm linh "độc lạ” sau Tết

Tour tâm linh hút khách sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi thị trường du lịch outbound (du lịch nước ngoài) truyền thống dần hạ nhiệt, một phân khúc khác lại ghi nhận sức mua ổn định, đó là tour hành hương và trải nghiệm tâm linh dài ngày, với mức giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng mỗi khách.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, sau dịch Covid-19, nhu cầu hành hương không chỉ tăng về lượng mà còn thay đổi rõ về chất. Du khách không còn xem việc đi lễ đầu năm là hoạt động mang tính hình thức, mà chủ động tìm hiểu nội dung chương trình, giá trị văn hóa - lịch sử và yếu tố tu tập trong hành trình.

Nhiều gia đình lựa chọn các tour tâm linh dịp đầu năm (Ảnh: Tư liệu).

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương - đại diện đơn vị lữ hành Golden Smile Travel - nhận định, các tour hành hương hiện nay không còn được xây dựng theo mô hình du lịch thông thường, mà là một dạng tour "độc - lạ".

“Đó không đơn thuần là một chuyến đi, mà là hành trình tâm linh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghi lễ, nội dung và con người đồng hành”, ông Phương nói.

Điểm đáng chú ý là nhóm khách ngày càng đa dạng. Bên cạnh các Phật tử trung niên và gia đình đi hành hương đầu năm, một bộ phận người trẻ cũng tham gia nhằm tìm kiếm không gian chậm, tách khỏi nhịp sống đô thị ồn ào.

So với tour nước ngoài truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu - vốn thiên về tham quan, mua sắm và nghỉ dưỡng - tour tâm linh thường có lịch trình dài hơn, số điểm đến ít hơn nhưng thời gian dừng chân lâu hơn.

Nội dung chương trình được thiết kế xoay quanh chiêm bái thánh tích, tìm hiểu Phật học, tham dự pháp hội hoặc trải nghiệm không gian tu tập.

Nhiều khách trung niên quan tâm tới các tour tâm linh vào dịp Tết (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đáng chú ý, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi. Khách sẵn sàng chi nhiều hơn, nhưng kỹ tính hơn. Họ so sánh kỹ lưỡng nội dung, đội ngũ dẫn đoàn, giá trị học thuật của chương trình thay vì quyết định theo cảm tính như giai đoạn trước dịch.

Tour 30-120 triệu đồng, khách vẫn "chốt đơn"

Theo ông Trần Anh Tuấn - đại diện Diamondtour (đơn vị chuyên tổ chức tour hành hương văn hóa Phật giáo) - lượng khách đăng ký tour sau Tết năm nay tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nằm ở động cơ trải nghiệm.

“Nếu trước đây khách chủ yếu đi lễ cầu an, cầu tài, thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến việc tiếp cận các giá trị nguyên bản, tìm hiểu lịch sử và triết lý Phật giáo”, ông Tuấn cho biết.

Phân khúc tăng trưởng ổn định nhất hiện nay là các tuyến dài ngày như Ấn Độ - Nepal. Những hành trình chiêm bái các thánh tích gắn với cuộc đời Đức Phật như Bồ Đề Đạo Tràng, Lâm Tỳ Ni, Sarnath hay Kushinagar được tổ chức mạnh từ sau rằm tháng Giêng (khoảng đầu tháng 3 dương lịch).

Hiện giá tour Ấn Độ - Nepal dao động khoảng 30-40 triệu đồng, tùy thời điểm và tiêu chuẩn dịch vụ. Các hành trình Tây Tạng có mức chi phí khoảng 80-90 triệu đồng. Riêng cung đường Kora Kailash - một trong những hành trình tâm linh khắc nghiệt tại châu Á - có thể lên tới 120 triệu đồng mỗi khách.

Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật đản sinh - là điểm đến tâm linh được ưa chuộng tại Nepal (Ảnh: T.L.).

Dù mức giá cao hơn nhiều tour tham quan thông thường, các doanh nghiệp cho biết nhu cầu vẫn ổn định. Theo ông Tuấn, du khách nhìn nhận đây không đơn thuần là một chuyến du lịch, mà là khoản đầu tư cho trải nghiệm tinh thần và cá nhân.

“Sau dịch, ngân sách dành cho tour tâm linh nhìn chung có xu hướng tăng, nhưng khách cũng thận trọng hơn. Họ sẵn sàng chi trả nếu chương trình mang lại giá trị thực sự”, ông nói.

Các đơn vị tổ chức cho biết thêm, khó khăn khi triển khai tour tại Ấn Độ, Nepal nằm ở hạ tầng chưa đồng bộ và sự khác biệt về khí hậu, văn hóa. Do đó, lịch trình thường được thiết kế cân bằng giữa di chuyển và nghỉ ngơi, đặc biệt chú trọng sức khỏe đối với khách trung niên và cao tuổi.

Himalaya nổi lên với trải nghiệm khác biệt

Bên cạnh các tuyến hành hương truyền thống, vài năm trở lại đây, dãy Himalaya nổi lên như một điểm đến đặc biệt với nhóm khách có điều kiện tài chính và nhu cầu trải nghiệm sâu.

Ông Nguyễn Mạnh Duy, đại diện đơn vị lữ hành OM Himalayas - Adventure, cho biết hành trình tại khu vực này có chi phí không thấp: Một tuần ở Nepal khoảng 60 triệu đồng, trong khi hành trình hai tuần tại Tây Tạng có thể lên tới 120 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam rơi vào mùa đông khắc nghiệt tại nhiều khu vực Himalaya, có nơi nhiệt độ xuống tới -20°C, nên các tour thường bắt đầu khởi hành từ sau rằm tháng Giêng, khi thời tiết ấm dần.

“Đây không phải hành trình dành cho số đông. Phần lớn là những người có điều kiện kinh tế, đã trải nghiệm nhiều điểm đến, không còn du lịch theo kiểu ngắm cảnh hay check-in mà tìm kiếm một hành trình có chiều sâu hơn”, ông Duy nhận định.

Những năm qua, Himalaya nổi lên như một điểm đến đặc biệt với nhóm khách có điều kiện tài chính và nhu cầu trải nghiệm sâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo ông, chính sự khắc nghiệt của độ cao và thời tiết lại tạo nên trải nghiệm khác biệt. Ở đó, con người buộc phải đi chậm, lắng nghe cơ thể và đối diện với chính mình - điều khó tìm thấy trong các chuyến nghỉ dưỡng hay tham quan thông thường.

Dù không bùng nổ về số lượng như tour nước ngoài truyền thống, du lịch tâm linh và các hành trình thử thách đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng bền vững. Thay vì tìm kiếm sự náo nhiệt đầu năm, một bộ phận du khách Việt dường như lựa chọn bắt đầu năm mới bằng những chuyến đi hướng nội và giàu chiều sâu hơn.