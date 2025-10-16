Thái Lan: Cặp đôi làm chuyện nhạy cảm ở ban công, bị người đi đường bắt gặp

Anh Pontakorn Pongpakdee, 31 tuổi, một tài xế lái xe công nghệ cho biết, anh cùng nhiều du khách nước ngoài đều bất ngờ khi chứng kiến cảnh một cặp đôi “mây mưa” tại khu vực ban công ngoài trời của một toà chung cư.

Cặp đôi có hành vi riêng tư tại ban công ngoài trời của một chung cư tại thành phố du lịch Pattaya (Ảnh: Bangkok Post).

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/10 tại toà chung cư cao cấp nằm trên đường Pattaya 2 ở thành phố Pattaya, Thái Lan.

Vị tài xế cho biết, khi đang chờ khách ở con đường đối diện chung cư, anh ngước đầu lên và vô tình nhìn thấy khoảnh khắc kia. Nhiều người đi đường cũng nhìn thấy và dùng điện thoại để ghi hình.

Bất bình trước cảnh tượng trên, anh Pontakorn kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Trong khi đó, nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự bất bình, lo ngại hình ảnh của thành phố du lịch Pattaya bị ảnh hưởng.

Ở thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tại địa phương cho biết sẽ vào cuộc điều tra làm rõ. Nếu xác định hành vi vi phạm, các cá nhân có thể chịu hình phạt theo quy định pháp luật.

Pattaya là một trong những điểm đến được khách Việt ưa chuộng khi tới Thái Lan (Ảnh: News).

Pattaya, thành phố thuộc tỉnh Chonburi, cách Bangkok 150km, có tour khởi hành quanh năm, giống như Bangkok. Giống Bangkok, thành phố biển Pattaya là một trong những nơi đặc biệt thu hút khách Việt.

Trong đó, nhiều tiêu chí ở Thái Lan khiến du khách Việt yêu thích như ẩm thực phong phú, thiên đường mua sắm, nghỉ dưỡng và lễ hội, cơ sở hạ tầng kết nối nhanh cùng các tiện ích phục vụ khách du lịch đồng bộ.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng áp dụng chính sách thị thực tốt, xây dựng chiến lược phát triển du lịch sâu rộng, chiến lược truyền thông nhất quán, hiệu quả cả trong nước và quốc tế.

Tổng cục Du lịch Thái Lan nhận định Việt Nam là thị trường du lịch nước ngoài đường ngắn (short haul) quan trọng đối với du lịch Thái Lan. Năm 2023, lượng khách Việt Nam nằm trong Top 10 thị trường hàng đầu đến Thái Lan.