Khách Tây tranh luận chuyện "Việt Nam có là quốc gia an toàn không"?

Mới đây trên một diễn đàn chuyên chia sẻ những trải nghiệm của khách nước ngoài khi tới Việt Nam, chủ đề về chuyện "Việt Nam có phải là quốc gia an toàn không" nhận được sự quan tâm lớn.

Trong đó, rất nhiều vị khách từng tới Việt Nam du lịch hoặc có thời gian sống tại đây, chia sẻ câu chuyện và quan điểm riêng của mình.

Lyd tới trang trại vịt ở Quảng Bình để trải nghiệm cảm giác trở thành thủ lĩnh vịt (Ảnh: Lyd).

Đến từ Vương quốc Anh, Lyd cho biết, quyết định tới Việt Nam là điều cô chưa từng nghĩ tới trước kia. Khi kết thúc mối quan hệ kéo dài 7 năm với bạn trai, Lyd muốn làm điều gì đó khác biệt để thay đổi bản thân.

Cùng với niềm đam mê du lịch sẵn có, vị khách người Anh quyết định đặt vé máy bay một chiều tới đất nước hình chữ S. Hành trình trước mắt với nhiều điều mới lạ khiến cô gái 28 tuổi chưa hình dung được chuyện gì có thể xảy ra.

"Tôi cũng lo lắng nhưng vẫn muốn tìm lối đi mới cho bản thân mình nên đã rời bỏ quê nhà và tới Việt Nam, một đất nước hoàn toàn xa lạ để trải nghiệm", cô nói.

Tháng 1, khi đặt chân tới TPHCM, một mình cô bắt đầu chuyến đi khám phá khắp các tỉnh thành dọc đất nước. Ở một nơi xa xôi, sự khác biệt về văn hóa, lối sống khiến cô lạ lẫm. Nhưng điều Lyd bất ngờ và ấn tượng nhất đó là, Việt Nam quá an toàn.

"Việt Nam là đất nước rất an toàn ngay cả khi bạn là phụ nữ và đi du lịch một mình. Hãy tưởng tượng xem, bây giờ đã tối muộn và tôi vẫn thoải mái đi dạo quanh Phú Quốc nhưng không gặp bất cứ sự cố nào. Nhưng nếu đang ở Anh, chắc chắn tôi không dám làm như vậy", Lyd khẳng định.

Trải nghiệm ngồi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An, khiến cô thích thú (Ảnh: Lyd).

Cùng chung quan điểm, chị Becky, một vị khách người Anh sống tại Việt Nam từ năm 2018 tới nay, cho biết đã từng để quên điện thoại ở quán cà phê nhưng rồi luôn tìm lại được.

"Với tôi, đây là một quốc gia an toàn. Tôi chưa gặp phải sự cố đáng kể nào khi sống tại Việt Nam", vị khách chia sẻ.

Tương tự, anh D., một du khách người Mỹ cho biết, anh từng nhận nhiều câu hỏi của bạn bè sống ở nước ngoài về việc "Việt Nam có an toàn hay không?".

"Họ hỏi tôi, Việt Nam có nguy hiểm không? Tôi trả lời họ bằng cách đi dạo ngoài đường lúc trời tối và tay cầm điện thoại để ghi hình. Dù khu phố đã vắng người nhưng tôi không gặp phải điều gì đáng tiếc. Tôi nghĩ đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu như đang ở Mỹ, chúng tôi khó lòng làm điều tương tự", anh nói.

Trước đó, tờ Travel Off Path (Mỹ) từng xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á cho mùa du lịch năm 2024. Tác giả bài viết của Travel Off Path nhận định rằng, Việt Nam an toàn và ổn định hơn nhiều so với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, những nơi tỷ lệ bạo lực có xu hướng gia tăng.

Theo Chỉ số trật tự và luật pháp Toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á và xếp thứ 7 trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, vấn đề an toàn giao thông và chất lượng không khí là 2 vấn đề khiến khách nước ngoài băn khoăn nhất khi sinh sống ở đây.

Anh James Mollis nhận định, Việt Nam chắc chắn là một trong những quốc gia tốt nhất ở Đông Nam Á hiện nay. Tuy nhiên, vị khách cho rằng nhiều người nước ngoài căng thẳng với vấn đề giao thông, đặc biệt tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, chất lượng không khí ở các đô thị cũng là điều khiến nhiều người lo lắng.