Khách Tây thích thú "chốt đơn" dịch vụ may đo quần áo thần tốc ở Hội An

Phố cổ Hội An không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp của cảnh quan, ẩm thực, bề dày văn hóa lịch sử, nơi đây vẫn lưu giữ một trong những nghề lâu đời của người Việt - may đo quần áo.

Vẻ đẹp thơ mộng ở Hội An níu chân du khách (Ảnh: Réhahn).

Dù ngành thời trang ngày càng phát triển với những bộ quần áo may sẵn xuất hiện liên tục trên thị trường, nhưng những cửa tiệm may đo tại phố Hội vẫn có chỗ đứng riêng. Dạo quanh phố cổ, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng như thế.

Để hút khách, những cửa hàng này nổi tiếng với dịch vụ may đo quần áo "thần tốc". Từ những bộ vest chỉn chu, áo dài, váy áo cầu kỳ, thậm chí cả đồ bơi, bikini, tất cả đều được may trong vòng vài tiếng theo chất vải, kiểu dáng và số đo từng khách. Quan trọng hơn cả, tất cả được lấy ngay trong ngày.

Khách nước ngoài vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc mặc trang phục may trong ngày ở Hội An (Ảnh: Belitailor).

"Tiếng lành đồn xa", dịch vụ hiện đã thu hút lượng lớn khách nước ngoài tới trải nghiệm. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, không ít khách quốc tế đăng tải những clip chia sẻ kinh nghiệm đi may đo "chưa tới một ngày đã có sản phẩm". Nhiều người hài lòng vì dịch vụ nhanh chóng, phù hợp với lịch trình du lịch trong vài ngày của họ.

Benjamin là một trong những vị khách như thế. Anh cùng người bạn có tên Morten tới Việt Nam và đã ghé thăm nhiều địa danh trên khắp dải đất hình chữ S như địa đạo Củ Chi ở TP.HCM, Đà Lạt hay Ninh Bình.

Trong chuyến đi tới Hội An hồi giữa tháng 3 vừa qua, chàng trai người Đan Mạch cho biết, họ dự định sẽ đi dự đám cưới người bạn ở Bali, Indonesia, nên tới một cửa tiệm để may đo. Không ngờ vì quá ưng ý, Benjamin đã đặt luôn vài bộ đồ bằng chất liệu mát, màu sắc ưa nhìn như vải lanh và vải tre.

Benjamin hào hứng thử bộ đồ vừa may (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip chia sẻ trải nghiệm của nam du khách hiện thu hút gần 800.000 lượt xem, với rất nhiều bình luận thích thú từ khán giả Việt. Thậm chí, có tài khoản nói vui rằng, "sang Việt Nam du lịch không cần mang theo đồ, chỉ tới Hội An là thoải mái trang phục".

Giống như Benjamin, hai nữ du khách Đan Mạch khác là Clara và Thilde cũng có ngày trải nghiệm đáng nhớ tại một tiệm may đo ở phố Hội.

Ban đầu, cả hai chỉ định đặt may một bộ đồ để lấy luôn trong ngày. Nhưng sau khi quá hài lòng về kiểu dáng và chất lượng, hai cô gái "chốt đơn" liên tục, may 16 món đồ với tổng số tiền 190 USD (hơn 4,5 triệu đồng). Mức giá được xem là rất phải chăng so với chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trải nghiệm của Clara hiện thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Hai nữ du khách Đan Mạch thử đồ (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi những video mang từ khóa "may đo trong một ngày ở Hội An" gây sốt trên mạng xã hội, chị Đỗ Thị Thu, 37 tuổi, chủ một tiệm may vui vẻ cho biết thời gian gần đây lượng khách tới cửa hàng tăng nhiều, gồm cả khách Việt và khách nước ngoài.

"Mỗi ngày chúng tôi đón trung bình khoảng 150 khách, so với trước kia tầm 100 khách. Nhóm người nước ngoài chủ yếu là khách trẻ sang du lịch. Doanh thu cửa hàng hiện đã ổn định hơn so với thời điểm Covid-19", chị Thu tiết lộ.

Để đảm bảo tiến độ "may thần tốc", cửa tiệm chị Thu có 15 nhân viên và khoảng 30 thợ may lành nghề. Mỗi người đảm nhận một khâu để hoàn thiện sản phẩm nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Hầu hết khách tới may đều có sẵn mẫu muốn may nên nhân viên sẽ phác thảo bản vẽ, lấy số đo thực tế và tư vấn chất liệu vải cho phù hợp.

Du khách hài lòng sau khi thử sản phẩm (Ảnh: Beri Tailor).

Chủ cửa tiệm cho biết, tùy theo chất lượng vải và kiểu may phức tạp hay không sẽ có giá khác nhau. Nhưng trung bình, một bộ vest (gồm áo và quần) giá từ 1,5 đến 2.8 triệu đồng, áo dài từ 850 nghìn tới 1,5 triệu đồng, váy đầm từ 800 nghìn tới 1,2 triệu đồng. Thậm chí, cửa hàng phục vụ cả may đo đồ bơi, bikini theo sở thích của khách với giá từ 700 nghìn tới 1 triệu đồng. Mức giá trên bao gồm cả tiền vải và công may.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều bạn trẻ đưa ra vài mẹo nhỏ cho du khách nếu muốn may quần áo ở Hội An.

Nên đi dạo một vòng để so sánh giá cả, chất lượng vải trước khi vào may. Người Hội An nổi tiếng mến khách và niềm nở ngay cả khi khách không mua hàng. Nên lưu sẵn hình ảnh mẫu đồ muốn may để thợ may chủ động. Và cuối cùng, nên đặt may sớm để đảm bảo có trang phục vừa ý. Nếu có phát sinh cần sửa sẽ thoải mái thời gian hơn.