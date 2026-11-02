Tuổi thơ thiếu vắng tình thân, chàng trai nghèo tự dành tiền cưới vợ

Một lời mời tưởng chừng chỉ để tìm thêm vài người chung vui trong ngày trọng đại đã tạo nên cuộc hội ngộ bất ngờ tại một ngôi làng miền núi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chú rể không quen biết phần lớn những người đến dự, nhưng họ vẫn vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số để gửi lời chúc phúc cho anh.

Nhân vật chính là Từ Thành Hồng, 24 tuổi. Anh sống tại thôn Vân Phong, huyện Dĩ Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam.

Chú rể tìm được hạnh phúc sau những biến cố thời tuổi thơ (Ảnh: News).

Theo Tân Hoa xã, trước hôm cưới ngày 31/10, chàng trai đăng một đoạn video lên mạng xã hội, ngỏ lời mời những người xa lạ đến nhà dự tiệc. Anh chỉ mong có thêm khách để ngày vui không trở nên quạnh vắng.

Do gia đình có rất ít họ hàng. Nếu chỉ tính người thân quen, số bàn tiệc chỉ khoảng 2-3 bàn. Hồng lo đám cưới vắng vẻ nên đăng thử lời mời lên mạng xã hội, không ngờ nhận được sự hưởng ứng vượt xa ngoài tưởng tượng.

Được biết, đằng sau lời mời ấy là câu chuyện tuổi thơ nhiều mất mát và thiếu thốn tình cảm của chú rể.

Hồng cho biết, anh mất cha năm 3 tuổi. Tới năm 5 tuổi, mẹ anh tái hôn. Hai anh em sau đó sống cùng bà nội. Nhưng những người thân cũng lần lượt qua đời.

Không còn cha mẹ ở bên, hai anh em sống nương tựa vào nhau. Hồng nghỉ học sớm để đi làm. Anh không quản ngại bất cứ việc gì để kiếm sống. Đến nay, anh dành dụm được 167.500 tệ (650 triệu đồng) để kết hôn.

Khoảng 3 năm trước, Hồng quen bạn gái qua mạng và xác định tiến tới hôn nhân. Anh trân trọng vợ bởi cô chấp nhận ở bên từ ngày anh chưa có gì trong tay.

Chú rể ước tính khoảng 3.000 người đã tới tham dự đám cưới của anh (Ảnh: News).

Với chàng trai từng trải qua nhiều thiếu thốn về tình cảm gia đình, đám cưới không chỉ là một nghi lễ mà còn là dấu mốc mở ra cuộc sống mới. Tuy nhiên, khi ngày cưới đến gần, anh lại lo lắng vì không có nhiều người thân, bạn bè để chung vui.

Ban đầu, Hồng nghĩ có thể sẽ đón thêm khoảng 20 khách lạ tới dự. Nhưng điều chàng trai không ngờ, quá nhiều người để lại bình luận để hỏi đường đi, lịch trình.

Khách sạn kín phòng, hàng nghìn người lạ tới dự

Sự hưởng ứng không chỉ dừng lại ở những lời chúc trên mạng. Nhiều người thực sự lên đường đến ngôi làng miền núi ở Vân Nam, mang theo thực phẩm, đồ gia dụng và trực tiếp tham gia chuẩn bị tiệc cưới.

Có người mang thịt lợn, rau củ, cá và các loại thực phẩm đến góp vào bữa tiệc. Một số người tặng tủ đông, thiết bị sưởi, bàn ghế; người khác hỗ trợ trang trí nhà cửa, làm tóc, trang điểm cho cô dâu hoặc bố trí xe phục vụ đoàn rước dâu.

Một nhân viên trong ngành tổ chức đám cưới tiết lộ, anh đã lái xe suốt 12 giờ từ thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, đến giúp gia đình trang trí.

Trong khi đó, một người nông dân khác đến từ tỉnh Tứ Xuyên còn mang hai con bò trị giá khoảng 20.000 tệ (77 triệu đồng) đến tặng và cho biết câu chuyện của chú rể khiến anh xúc động.

Nhiều người lạ còn mang theo thực phẩm góp cho đám cưới (Ảnh: News).

Tiệc cưới ngày 29/10 trở nên đặc biệt với sự tham dự của cả nghìn khách lạ. Theo Shanghai Daily, đội ngũ đầu bếp dùng khoảng 2 tấn thịt gà. Gần 50 khu vực nấu nướng hoạt động liên tục phục vụ khách. Người tới muộn vẫn được đón tiếp và ăn uống tới 2h sáng.

Các món ăn được chế biến từ nhiều vùng miền khác nhau, sử dụng cả những nguyên liệu do khách mang tới. Đường vào thôn Vân Phong có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua hẹp, trong khi khuôn viên gia đình và điều kiện đỗ xe khó đáp ứng số lượng khách đổ về.

Ngày 1/11, chú rể Hồng xác nhận hơn 3.000 khách đã tới dự lễ cưới của mình. Để hỗ trợ gia đình, chính quyền địa phương hỗ trợ chuyển địa điểm tổ chức sang quảng trường văn hóa tại thôn Lạc Vượng gần đó.

Các lực lượng được huy động để điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn thực phẩm và hỗ trợ những vấn đề liên quan đến chỗ ở của khách.

Theo truyền thông địa phương, các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực đều kín phòng do nhiều người cùng tới. Cô dâu trẻ cho biết rất bất ngờ trước tình cảm của nhiều người dành cho hai vợ chồng.

Đám cưới mở ra cơ hội quảng bá du lịch địa phương

Sự kiện không chỉ khiến gia đình chú rể bận rộn mà còn thu hút sự chú ý của chính quyền và ngành du lịch địa phương. Theo Tân Hoa Xã, chú rể Hồng cho biết đã tranh thủ giới thiệu quê hương tới nhiều người.

Anh chia sẻ các loại đặc sản địa phương và mời khách tới thưởng thức kết hợp với tham quan trải nghiệm.

Vùng quê miền núi của nhà chú rể được nhiều người biết tới và muốn tới trải nghiệm du lịch (Ảnh: News).

Ngày 31/10, Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Chiêu Thông cho biết, cơ quan này đang trao đổi với các điểm tham quan để phối hợp triển khai chương trình ưu đãi cho những người đến dự đám cưới và muốn kết hợp du lịch. Phía địa phương cũng mong du khách tới dự lễ cưới có thể ở lại và trải nghiệm lâu hơn.

Từ một lời mời xuất phát từ nỗi lo đám cưới vắng người thân, câu chuyện của chàng trai trẻ đã đưa một ngôi làng miền núi ở Vân Nam trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hàng nghìn người tìm đến không chỉ mang theo quà tặng mà còn góp công sức để ngày vui của một chàng trai xa lạ trở nên trọn vẹn.

Với địa phương, sự kiện cũng mở ra cơ hội giới thiệu cảnh quan, đặc sản và các điểm tham quan tới những người vốn có thể chưa từng biết đến vùng đất này.

Theo Xinhua/The Paper