Xuýt xoa vì bánh mì Hà Nội quá ngon, khách Tây quay lại 5 lần, đợi cả tiếng

Khách Tây quay lại 5 lần, sẵn sàng đội nắng xếp hàng mua bánh mì (Video: Lê Na - Nhật Hà).

Cơn sốt bánh mì hút khách Tây

11h trưa, trước cửa một tiệm bánh mì nhỏ ở Hàng Cá (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng dài du khách quốc tế kiên nhẫn đứng chờ dọc vỉa hè. Vừa đáp chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc) xuống Hà Nội được khoảng 2 tiếng, anh Andrew (SN 1989, du khách Mỹ) đã tìm đến hàng bánh mì này để thưởng thức bữa ăn đầu tiên tại Việt Nam.

“Tôi vừa xuống sân bay khoảng 2 tiếng trước. Sau khi ghé uống cà phê trứng, tôi đi thẳng đến đây. Đây là bữa ăn chính thức đầu tiên của tôi tại Việt Nam”, anh Andrew chia sẻ.

Dù từng ăn bánh mì tại Mỹ, anh thừa nhận trải nghiệm thực tế tại Hà Nội mang lại cảm giác khác biệt. Anh ấn tượng với sự tươi mới của bánh vừa ra lò khi cảm nhận được độ giòn của vỏ bánh khi thưởng thức.

“Tôi rất thích cách ẩm thực ở đây kết hợp giữa vị mặn và ngọt, cùng với sự tươi mát của các loại rau thơm. Thịt bò được làm rất mềm, kết hợp với phần sốt tạo nên hương vị rất lôi cuốn”, anh nói thêm.

Không chỉ Andrew, rất nhiều du khách có mặt tại đây đều cho biết họ biết đến quán thông qua các nền tảng mạng xã hội hay các blog du lịch nổi tiếng. Những hình ảnh xếp hàng check-in được lan truyền rộng rãi đã góp phần đưa tiệm bánh nhỏ này trở thành điểm đến “không thể bỏ qua” đối với du khách khi đến Hà Nội.

Dù mỗi lần mua bánh đều phải chờ đợi khá lâu, chị Evelyn (SN 2005, du khách Đức) vẫn không ngần ngại quay lại nhiều lần.

“Tôi tình cờ thấy quán trên mạng. Tôi thích bánh mì ở đây. Hương vị rất đậm đà và thịt cũng vậy. Tôi có gọi món gà nướng mật ong và ăn rất ngon. Chúng tôi quay lại đây 5 lần rồi”, chị Evelyn cho biết.

Mở cửa là có khách chờ sẵn

Nhân viên tại quán là chị Dung (Hà Nội) cho biết tình trạng đông đúc diễn ra gần như suốt cả ngày. Quán chính thức mở cửa từ 7h, nhưng từ 6h30, khi nhân viên bắt đầu dọn hàng, dòng người đã xếp hàng chờ sẵn.

“Khách của quán chủ yếu là khách nước ngoài. Đa số khách hàng biết đến quán nhờ mạng xã hội và danh tiếng của một tiệm bánh lâu năm”, chị Dung chia sẻ.

Bên cạnh những món bán chạy nhất là nhân thập cẩm truyền thống và bánh mì heo quay, thực đơn tại đây còn vô cùng đa dạng với các lựa chọn khác như gà quay mật ong, gà nấm, phô mai hay cả bánh mì chay.

Hai du khách ​vừa trò chuyện vừa hào hứng thưởng thức ổ bánh mì nóng trên tay (Ảnh: Nhật Hà).

Mỗi ổ bánh mì tại đây có giá dao động 35.000-75.000 đồng tùy loại nhân. Mức giá này được đánh giá là nhỉnh hơn mặt bằng chung của bánh mì vỉa hè, nhưng với nhiều du khách quốc tế, đây vẫn là mức chi phí hợp lý.

Anh Daron (SN 2005, du khách Đức), người được bạn bè giới thiệu về quán từ vài tuần trước khi sang Việt Nam, nhận xét: “Tôi thấy mức giá ở đây rất hợp lý, vì tôi đến từ Đức, đồ ăn bên đó đắt đỏ lắm. Nhìn chung vật giá ở Việt Nam khá rẻ và đặc biệt là chỗ này, tôi thấy giá cả rất ổn”.

Tò mò trước những chia sẻ của du khách, phóng viên quyết định hòa vào dòng người xếp hàng để trực tiếp trải nghiệm. Thời điểm ghi nhận, khu vực trước quầy luôn trong tình trạng đông khách, hàng người kéo dài ra phía ngoài.

Sau khi gọi món, mỗi khách được phát một thẻ số và tiếp tục chờ đến lượt nhận bánh.

Sau hơn 30 phút, ổ bánh mì nóng hổi mới đến tay phóng viên. Xét về hương vị, phần nhân thập cẩm không có quá nhiều khác biệt so với mặt bằng chung.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự cân bằng giữa các thành phần và nước sốt, tạo cảm giác vừa miệng, không quá ngấy. Sự hài hòa này phần nào lý giải vì sao quán thu hút đông du khách quốc tế.

Với nhiều người, việc xếp hàng giữa phố cổ không chỉ đơn thuần để thưởng thức một món ăn mà còn là cách trải nghiệm nhịp sống đặc trưng của Hà Nội, nơi họ có thể đứng ngay trên vỉa hè, ăn bánh nóng và quan sát dòng người qua lại.

Tuy nhiên, trải nghiệm này không thực sự phù hợp với những người thiếu kiên nhẫn. Thời gian chờ đợi được ghi nhận ở mức khá dài so với mặt bằng chung, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Trong điều kiện thời tiết Hà Nội bắt đầu nắng nóng, việc đứng chờ lâu ngoài trời có thể gây không ít bất tiện cho thực khách.

Địa chỉ: 25 Hàng Cá, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-21h Giá tham khảo: 35.000-75.000 đồng/bánh

