Gia đình người Mỹ ở TPHCM chi 23 triệu đồng/tháng thuê người giúp việc

Chị Marissa Goldstein cho biết, năm 2016, vợ chồng đến Việt Nam du lịch cùng hai con sinh đôi là những em bé mới một tuổi cùng hành lý chỉ có 2 chiếc túi.

Khi ấy, họ nói với người thân ở quê nhà rằng chỉ du lịch trong thời gian khoảng 3 tháng rồi sẽ trở về.

Vị khách người Mỹ đã sống ở Việt Nam 10 năm và chưa có kế hoạch về nước (Ảnh: Marissa Goldstein).

Thế nhưng, 10 năm sau, gia đình cô đã có 4 người con, gồm hai cặp song sinh, cùng cuộc sống tại TPHCM mà họ không muốn đánh đổi.

Các con đã có dịp đặt chân đến khoảng 50 quốc gia. Mỗi mùa hè, cả gia đình trở về Boston (Mỹ) thăm người thân, trước khi quay lại thành phố sôi động ở Việt Nam.

Từ chuyến đi Thái Lan đến quyết định chuyển tới Việt Nam

Lớn lên ở vùng ngoại ô Boston (Mỹ), chị Marissa từng theo học ngành truyền thông tại Đại học Maryland. Trong chương trình du học vào năm thứ ba đại học, chuyến đi Thái Lan đã đưa chị đến với châu Á và nhanh chóng yêu mến khu vực này.

Marissa và chồng quen nhau từ thời trung học, kết hôn sau khi chị tốt nghiệp. Chị từng làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng và bán hàng, sau đó lấy bằng MBA tại Trường Kinh doanh Babson.

Khoảng năm 2015, nhận thấy cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hai vợ chồng thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tìm nguồn cung ứng, tập trung vào Việt Nam.

Thời điểm đó, Marissa ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Dù sống cùng bố mẹ trong căn nhà 6 phòng ngủ ở vùng ngoại ô và có sự hỗ trợ của người thân, cô vẫn cảm thấy quá tải.

Marissa nhanh chóng nhận ra việc chỉ ở nhà chăm con không phù hợp với mình. Ngược lại, mỗi khi đi du lịch, chị cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Gia đình dành nhiều tình cảm với Việt Nam (Ảnh: Marissa Goldstein).

Vì thế, ngay sau sinh nhật đầu tiên của hai con, vợ chồng cô quyết định lên đường đến TPHCM. Việt Nam nhanh chóng chinh phục Marissa, đặc biệt bởi cách mọi người đối xử với trẻ nhỏ.

Vị khách người Mỹ cho biết, mỗi lần đưa hai con đi ăn tối hoặc tham dự những bữa ăn đông người, nhân viên nhà hàng thường chủ động bế và chơi cùng các bé. Điều đó khiến chị cảm thấy an toàn, thoải mái.

Chỉ trong vòng một tháng, hai vợ chồng đã kết bạn với nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau. Dự định ở lại 3 tháng ban đầu kéo dài thành 18 tháng.

Khi hai con được 18 tháng tuổi, gia đình Marissa đi tàu đêm lên Sa Pa thuộc miền Bắc Việt Nam. Tại đây, chị bắt gặp những phụ nữ người Mông bán các sản phẩm dệt thổ cẩm và nảy ra ý tưởng xây dựng thương hiệu phụ kiện du lịch riêng, hợp tác với các nữ nghệ nhân địa phương.

Không lâu sau, họ bất ngờ biết tin gia đình sắp đón thêm một cặp song sinh nữa.

Từ dự định trải nghiệm 3 tháng, đến nay gia đình vẫn sống ở TPHCM (Ảnh: Marissa Goldstein).

Tháng 1/2020, gia đình trở về Boston. Chị Marissa tiếp tục phát triển thương hiệu phụ kiện dệt may. Tuy nhiên, đến năm 2022, khi công việc kinh doanh của chồng khởi sắc, hai vợ chồng lại muốn quay trở lại Việt Nam.

Cuộc sống của gia đình 6 người ở TPHCM

Theo vị khách người Mỹ, TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để gia đình đông thành viên sinh sống. Nhà chị cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút di chuyển. Khu vực này có đông người nước ngoài, nhiều trường quốc tế và hầu hết các địa điểm cần thiết đều có thể tiếp cận trong khoảng 10 phút đi xe.

Gia đình cũng hài lòng với hệ thống bác sĩ, bệnh viện, các quán ăn đường phố được Michelin Guide đánh giá, tiệm bánh kiểu Pháp và nhiều hoạt động dành cho trẻ em.

Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Mỹ, dù tiền học và nhà ở vẫn chiếm khoản lớn trong ngân sách gia đình.

Hiện khu vực gia đình sinh sống có mức giá thuê căn hộ nhỏ khoảng 1.500 USD/tháng (gần 39 triệu đồng), trong khi biệt thự có thể lên tới 10.000 USD/tháng (khoảng 260 triệu đồng).

Cặp đôi cùng nhau du lịch khắp Việt Nam (Ảnh: Marissa Goldstein).

Gia đình chị chọn thuê căn hộ dịch vụ 5 phòng ngủ, với mức giá nằm giữa hai khoảng này.

Chi phí mua thực phẩm của gia đình vào khoảng 1.000 USD/tháng (hơn 26 triệu đồng). Họ thường mua rau củ, trái cây tại các khu chợ địa phương, trong khi chi nhiều tiền hơn cho thịt và thực phẩm nhập khẩu.

Một ly cà phê latte tại những quán cà phê đẹp, có phần sang trọng ở TPHCM có giá khoảng 2 USD (hơn 52.000 đồng). Marissa cho biết, chị có thể thoải mái mời bạn bè đi uống cà phê mà không phải đắn đo quá nhiều.

Gia đình còn thuê một người giúp việc không ở lại nhà, với mức lương khoảng 900 USD/tháng (hơn 23 triệu đồng). Người này đảm nhận việc dọn dẹp, chuẩn bị thực phẩm và hỗ trợ chăm sóc các con.

Chi phí bảo hiểm y tế cho cả gia đình dưới 10.000 USD/năm (khoảng 260 triệu đồng).

Tuy nhiên, khoản chi lớn nhất của gia đình là giáo dục.

Theo Marissa, học phí tại các trường quốc tế ở TPHCM dao động khoảng 8.000-30.000 USD cho mỗi học sinh trong một năm học. Các con cô theo học ở nhóm trường có mức học phí cao.

Với 4 người con, tổng học phí mỗi năm khiến gia đình phải chi một khoản đáng kể.

Marissa cho biết nếu tính riêng tiền học, chi phí của gia đình có thể tương đương với khi sống tại Mỹ - nơi trẻ em không phải trả học phí trường học theo cách tương tự. Tuy nhiên nếu sống ở Mỹ, gia đình sẽ khó có thể thường xuyên ăn ngoài và đi du lịch như ở Việt Nam.

Mỗi mùa hè trở về quê nhà, Marissa thường bất ngờ trước mức giá sinh hoạt tại Mỹ. Cô kể có lần đưa các con đi ăn bánh mì vòng (bagel) nhưng hóa đơn lên tới 100 USD hoặc hơn.

Dù cuộc sống ở TPHCM có nhiều thuận lợi, vị khách Mỹ thừa nhận việc sống xa gia đình hai bên tại vùng ngoại ô Boston đôi khi không dễ dàng. Thời tiết cũng là điều khiến cô phải thích nghi, bởi khí hậu ở thành phố chủ yếu nóng và có mùa mưa rõ rệt.

Mặc dù vậy, gia đình vẫn có những trải nghiệm đáng nhớ. Marissa cho rằng, cuộc sống hiện tại phù hợp với tính cách của mình. Chị chưa bao giờ muốn tự giới hạn mình trong suy nghĩ sẽ sống mãi ở một ngôi nhà trong 50 năm. Sự ổn định đến mức có thể đoán trước mọi thứ đôi khi khiến chị e ngại.

Theo Businessinsider