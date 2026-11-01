Tình tiết mới vụ nữ du khách 16 tuổi tử vong khi chơi xích đu ở Trung Quốc

Theo China Daily, nhóm điều tra tai nạn thuộc chính quyền thành phố Hoa Dung, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa công bố báo cáo về vụ nữ du khách tử vong khi trải nghiệm trò xích đu vách đá tại công viên Maliuyan.

Vụ việc xảy ra ngày 3/5. Nạn nhân là nữ du khách họ Lưu, 16 tuổi. Cô bị thương nặng sau khi rơi khỏi trò chơi và tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận điều tra, đây là vụ tai nạn do vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là công ty vận hành không thực hiện đúng quy trình an toàn, cố định dây nhả không đúng cách.

Cụ thể, bộ phận giữ dây đã mở quá sớm, khi thiết bị chưa đến vị trí được thiết kế để bắt đầu trò chơi. Điều này khiến dây nối giữa các bộ phận bảo hộ bị tuột khỏi móc giữ.

Trong khi đó, nạn nhân không được bảo vệ bằng hệ thống chống rơi hiệu quả. Nữ du khách vì thế lao khỏi vị trí an toàn và va vào vách đá gần thác nước.

Dây an toàn đứt, nữ du khách 16 tuổi rơi từ vách đá tử vong (Cắt từ clip).

Ngoài lỗi kỹ thuật, nhóm điều tra còn phát hiện hàng loạt sai phạm của công ty vận hành. Đơn vị này không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn, quản lý lỏng lẻo, không phát hiện và kiểm soát các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn.

Đáng chú ý, một số nhân viên được giao nhiệm vụ vận hành trò chơi chưa hoàn thành chương trình đào tạo, hướng dẫn về an toàn.

Báo cáo cũng chỉ ra trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của khu du lịch chưa được thực hiện đầy đủ, khiến những thiếu sót về an toàn không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Về hướng xử lý, cơ quan điều tra cho biết hai người được xác định chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vụ tai nạn đã được chuyển đến cơ quan tư pháp để xem xét, xử lý theo quy định.

Các cán bộ, công chức liên quan sẽ bị xem xét kỷ luật và giám sát theo quy định. Trong khi đó, công ty vận hành cùng những cá nhân liên quan sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, vụ việc gây chú ý sau khi đoạn video ghi lại quá trình nữ du khách chuẩn bị tham gia trò chơi được lan truyền. Trong clip, cô gái mặc đai bảo hộ và nhiều lần lên tiếng cảnh báo dây an toàn chưa được siết chặt. Tuy nhiên, trò chơi vẫn tiếp tục.

Ngay khi vừa rời bệ phóng, hệ thống dây gặp sự cố khiến cô gái rơi xuống vách đá từ độ cao lớn. Vụ tai nạn khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy trình kiểm tra thiết bị, năng lực của nhân viên vận hành cũng như trách nhiệm bảo đảm an toàn tại các điểm du lịch mạo hiểm.

Xích đu vách đá là trò chơi cảm giác mạnh có mức độ rủi ro cao, thường được lắp đặt tại các vị trí có địa hình hiểm trở, độ cao lớn nhằm tạo trải nghiệm rơi tự do cho người chơi.

Khác với zipline - hoạt động trượt theo tuyến cáp cố định - xích đu vách đá vận hành theo nguyên lý con lắc. Người chơi được gắn vào hệ thống dây và đai bảo hộ, sau đó được thả hoặc đẩy từ bệ xuất phát để văng ra không trung theo quỹ đạo vòng cung.

Sau vụ việc, chủ đề nhanh chóng lọt vào nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng chục triệu lượt tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng nhân viên vận hành thiếu trách nhiệm khi bỏ qua cảnh báo của người chơi.