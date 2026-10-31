Vỡ hồ băng ở Himalaya, lũ quét cuốn trôi khu suối nước nóng nổi tiếng

Lũ ập đến trong đêm

Theo hãng tin Reuters, tối 29/10, hồ băng Shintaphu (còn được viết là Sintaphu), nằm ở khu vực phía Bắc Bhutan bất ngờ vỡ, khiến một lượng nước lớn đổ xuống hạ lưu, gây ra trận lũ quét tại huyện Gasa.

Dòng nước cuồn cuộn trên sông Mochhu sau khi hồ băng bị vỡ (Ảnh: CNA).

Dòng nước lũ tràn qua khu suối nước nóng tự nhiên Gasa Tshachu, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Bhutan, cuốn trôi các công trình hạ tầng tại đây.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bhutan (BBS) cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc bị thương. Khu vực đã sơ tán trước khi dòng lũ tràn tới.

Do sự cố xảy ra vào đêm muộn, trong điều kiện trời tối và nước chảy xiết, lực lượng chức năng chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Theo BBS, hai cây cầu Bailey (loại cầu lắp ghép từ các cấu kiện thép) có thể đã bị dòng nước cuốn trôi.

Thông tin được tờ Kuensel - nhật báo quốc gia Bhutan đăng tải cho biết, một đoạn đường dẫn tới làng Laya, nơi có khu suối nước nóng, bị nước lũ phá hủy, khiến tuyến đường không thể lưu thông. Hoạt động giao thông trên tuyến này đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Theo Trung tâm Phát triển vùng núi quốc tế (ICIMOD), trước khi xảy ra sự cố, hồ Sintaphu ước tính chứa khoảng 6-7 triệu m3 nước. Lượng nước thực tế thoát ra sau khi hồ vỡ vẫn đang được các chuyên gia đánh giá.

Sự cố cũng khiến cơ quan chức năng tại các bang Tây Bengal và Assam của Ấn Độ phát cảnh báo về nguy cơ lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Các địa phương này theo dõi sát mực nước sông và triển khai biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại khu vực hạ lưu, nhà chức trách tạm dừng đón khách tham quan pháo đài Punakha Dzong, một trong những công trình biểu tượng của Bhutan để phòng ngừa rủi ro.

Hiện giới chức địa phương khuyến cáo người dân ở thung lũng sông Mo Chhu và Punatsangchhu tránh xa bờ sông, đồng thời đề nghị du khách hoãn các chuyến đi không cần thiết.

Dòng lũ còn chảy xuôi sang Ấn Độ, khiến các bang Tây Bengal và Assam phải phát cảnh báo lũ quét. Theo truyền thông địa phương, khoảng 10.000-12.000 người ở Ấn Độ đã được sơ tán.

Theo các chuyên gia, vỡ hồ băng là hiện tượng lượng nước tích tụ trong hồ hình thành từ băng tan bất ngờ thoát ra ngoài. Những hồ này thường được giữ lại bởi các đập tự nhiên cấu tạo từ băng, đất đá và trầm tích.

Khi cấu trúc chắn nước suy yếu hoặc bị phá vỡ, dòng nước lớn có thể tràn xuống hạ lưu với tốc độ cao, cuốn theo bùn đất, đá và phá hủy các công trình trên đường đi.

Hiện Bhutan vẫn duy trì hoạt động theo dõi nhiều hồ băng có nguy cơ mất an toàn. Những hồ này nằm trong khu vực Hindu Kush Himalaya, nơi địa hình núi cao và sự biến đổi của các sông băng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống thiên tai.

Suối nước nóng được du khách quốc tế yêu thích

Suối nước nóng Gasa Tshachu - nơi bị lũ quét qua, nổi bật với địa hình núi cao, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và những bản làng nằm rải rác giữa dãy Himalaya.

Trước khi bị lũ quét, suối nước nóng Gasa Tshachu là điểm đến yêu thích của du khách khi tới Bhutan (Ảnh: News).

Đây là một trong những điểm đến được biết đến của địa phương nhờ hệ thống suối nước nóng tự nhiên bên bờ sông Mo Chhu. Các hồ ngâm ngoài trời với nhiều mức nhiệt độ khác nhau là nơi người dân Bhutan và du khách tìm đến để thư giãn, nghỉ ngơi sau những hành trình khám phá vùng núi.

Không chỉ có suối nước nóng, huyện Gasa còn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi rừng và đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân vùng cao.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu nơi này gặp nạn. Trước đó vào năm 2021, khu suối nước nóng này từng bị lũ quét tàn phá khi sông Mo Chhu đổi dòng. Với người Bhutan, suối nước nóng gắn bó mật thiết với đời sống.

Theo Daily Bhutan, người dân tin rằng nước khoáng nóng có thể chữa các bệnh như viêm khớp, đau đầu kinh niên, bệnh ngoài da. Nhiều gia đình có thói quen đến tắm suối ít nhất mỗi năm một lần, có người ở lại từ ba ngày đến vài tuần để thư giãn và chữa bệnh.

Trong số các suối nước nóng của Bhutan, Gasa Tshachu được đánh giá là điểm đến được du khách nước ngoài ưa chuộng nhất.

Nhiều du khách ghé đây khi tham gia các cung trekking nổi tiếng như Gasa - Laya hay Snowman Trek - cung đi bộ được xem là một trong những tuyến khó nhất dãy Himalaya.

Trận lũ lần này một lần nữa cho thấy nguy cơ ngày càng lớn từ các hồ băng trên dãy Himalaya, khi băng tan đe dọa trực tiếp những điểm đến du lịch nằm sâu trong vùng núi cao.

Với du khách đang lên kế hoạch tới Bhutan trong thời gian này, việc theo dõi sát thông báo của chính quyền và kiểm tra tình trạng đường sá trước khi khởi hành là điều cần thiết.