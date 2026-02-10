Chàng trai Đức đi khắp TPHCM tìm ổ bánh mì ngon nhất, kết quả gây bất ngờ

Tìm kiếm ổ bánh mì ngon nhất TPHCM

Christian Weizenegger (SN 1995, người Đức) quyết định rời bỏ công việc ổn định tại Đức, chuyển đến TPHCM sinh sống từ năm ngoái. Tại Việt Nam, anh lập kênh TikTok chia sẻ trải nghiệm ẩm thực đường phố.

Chỉ trong thời gian ngắn, kênh của Christian đã thu hút hơn 120.000 lượt theo dõi, với nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước sự sành ăn và khả năng dùng đũa thành thạo chẳng khác người bản xứ của chàng trai người Đức.

Cách đây không lâu, Christian ghé lại một quán nằm trong hẻm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa, TPHCM) để thưởng thức bánh mì, đồng thời cho biết anh đang trong hành trình tìm kiếm bánh mì ngon nhất TPHCM.

Christian thưởng thức bánh mì tại một quán trên đường Hai Bà Trưng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là lần thứ hai anh quay lại địa điểm này. Theo chia sẻ của vị khách Đức, quán gắn với nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày đầu anh làm quen với cuộc sống ở thành phố.

“Ổ bánh mì ở đây ngon, hương vị ổn nhưng chưa phải là lựa chọn số một trong lòng tôi”, Christian nhận xét.

Anh cho biết mình thích không gian yên tĩnh của quán, ánh sáng đẹp, nằm trong con hẻm nhỏ - đúng tinh thần ẩm thực đường phố TPHCM. Nhân viên thân thiện, dễ thương khiến quán trở thành nơi anh có thể ghé lại thư giãn giữa nhịp sống đô thị ồn ào.

Hình ảnh vị khách Đức ngồi ăn bánh mì trong hẻm khiến nhiều người thích thú. Không ít ý kiến cho rằng Christian ăn uống, trò chuyện và gọi món chẳng khác gì người Việt.

Cũng từ đó, nhiều người tò mò về hành trình “săn bánh mì” mà anh đang theo đuổi. Theo Christian, hành trình này bắt đầu từ năm ngoái, khi anh quyết định biến đam mê ẩm thực thành một chuỗi video dài hơi.

Chàng trai người Đức được khen ngợi ăn bánh mì Việt Nam như người bản xứ (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Christian nói bánh mì là một trong những món ăn Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới. “Ở châu Âu, nhiều người chưa từng đến Việt Nam nhưng lại biết bánh mì. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu đi tìm ổ bánh mì ngon nhất và biến hành trình đó thành một chuỗi video”, anh nói.

Yếu tố tạo nên một ổ bánh mì hấp dẫn

Không chỉ gói gọn ở TPHCM, Christian đã thử bánh mì tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Huế, Hội An (Đà Nẵng) và Phú Quốc (An Giang).

Sau thời gian thưởng thức nhiều loại bánh mì ở nhiều nơi, vị khách Đức cho biết, có một ổ bánh mì heo quay ở Đà Nẵng để lại cho anh ấn tượng đặc biệt vì hương vị đậm đà, thịt vẫn giữ được độ giòn. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, bánh mì ở TPHCM vẫn khiến Christian hài lòng nhất khi ăn.

Ổ bánh mì anh yêu thích nhất hiện nằm ở quận 10 cũ (nay được sắp xếp thành các phường mới), với hương vị cân bằng. Xếp ngay sau đó là một tiệm bánh mì nhỏ trong khu chợ Lớn ở quận 5 cũ (nay được sắp xếp thành các phường mới), thuộc khu vực người Hoa sinh sống.

Theo Christian, pate chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng của một ổ bánh mì. Với anh, một ổ bánh mì ngon không nằm ở việc cho thật nhiều thịt.

“Bánh mì cần có sự cân bằng. Tỷ lệ giữa đồ chua, rau tươi và thịt phải hài hòa. Một số nơi nổi tiếng, đặc biệt là những chỗ phục vụ khách du lịch, thường cho quá nhiều thịt, điều đó lại làm bánh mì kém ngon đi”, anh chia sẻ.

Christian cho rằng pate góp phần quan trọng tạo nên hương vị của bánh mì (Ảnh: Chụp màn hình).

Christian cũng nhấn mạnh vai trò của pate nhà làm, gia vị và độ tươi của bánh. Nếu là bánh mì heo quay, phần thịt phải còn giòn. Khi tất cả yếu tố kết hợp đúng cách, ổ bánh mì mới thực sự trọn vẹn.

So sánh bánh mì Việt Nam với sandwich ở Đức nói riêng hay châu Âu nói chung, Christian cho rằng sự khác biệt là rất rõ.

“Sandwich ở châu Âu thường khá đơn giản, đôi khi hơi nhạt. Trong khi đó, bánh mì Việt Nam có nhiều lớp hương vị hơn, được chăm chút kỹ lưỡng và giàu nét đặc trưng riêng”, anh nói, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách ẩm thực Việt biến những nguyên liệu giản dị thành món ăn hấp dẫn.

Christian muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Christian không phải là người ăn nhiều bánh mì, kể cả khi còn sống ở Đức, anh vẫn chuộng cơm và các món nước. Tuy vậy, anh khẳng định sẽ tiếp tục hành trình thưởng thức bánh mì khắp TPHCM.

Sắp tới, anh muốn dành thời gian khám phá thêm các tiệm bánh mì tại Hà Nội - nơi trước đây anh chưa có dịp thử nhiều.

Christian đã sống ở Việt Nam khoảng 9 tháng. Trước khi chuyển hẳn sang sống ở đất nước này, anh từng đến Việt Nam ba lần chỉ trong một năm đầu tiên đặt chân đến châu Á.

“Tôi yêu con người, văn hóa và đặc biệt là ẩm thực Việt Nam. Theo thời gian, tôi nhận ra nơi này mang lại cho tôi cảm giác như ở nhà, thậm chí còn nhiều hơn cả Đức”, Christian chia sẻ về quyết định gắn bó lâu dài với Việt Nam.