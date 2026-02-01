Sự việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Air Asia khởi hành từ sân bay quốc tế Cam Ranh, Nha Trang tới sân bay quốc tế Don Mueang tại Bangkok (Thái Lan) vào chiều tối 30/1.

Theo truyền thông Nga, hành khách nam (chưa tiết lộ danh tính) có những biểu hiện bất thường ngay sau khi máy bay cất cánh.

Khách Tây đòi cởi đồ, chuyến bay từ Nha Trang tới Thái Lan hạ cánh khẩn cấp (Nguồn video: Daily Mail).

"Vị khách nam nhiều khả năng đã say rượu, lên tiếng thách thức tiếp viên hàng không đánh nhau tay đôi”, hãng tin Readovka cho biết.

Đoạn video ghi cảnh vị khách liên tục yêu cầu bằng tiếng Anh với nội dung không được chạm vào anh ta và đòi tổ bay phải mở cửa máy bay. Có thời điểm, người này tuyên bố với toàn bộ hành khách trong khoang rằng, anh ta sẽ nhảy khỏi máy bay.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vị khách nam đã gặp một người đàn ông trên máy bay. Sau đó, anh ta bắt đầu có biểu hiện lạ.

Nam hành khách cởi đồ, chỉ mặc quần lót, đòi nhảy khỏi máy bay (Ảnh: News).

"Anh ta liên tục đi vào nhà vệ sinh và tỏ ra kích động. Các hành khách cố gắng trấn an nhưng người này bắt đầu la hét rồi tìm cách gây gổ với tiếp viên", nhân chứng nói.

Cuối cùng, người đàn ông cởi đồ, chỉ còn lại đồ lót trên người, rồi chạy khắp khoang máy bay, tìm cách rời khỏi phi cơ. Thời điểm đó, máy bay chuẩn bị tiếp cận với không phận của Thái Lan.

Trước tình huống khẩn cấp đe dọa an toàn bay, cơ trưởng đã thông báo với đài kiểm soát không lưu và thực hiện cuộc hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Don Mueang.

Ngay sau khi máy bay tiếp đất và cửa được mở vào khoảng 19h (theo giờ địa phương), người đàn ông gần như khỏa thân đã nhảy qua cửa máy bay khi cầu thang chưa kịp lắp vào vị trí. Anh ta bị thương ở chân khi tìm cách bỏ chạy.

Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân bay và cảnh sát Thái Lan kịp có mặt ở hiện trường để khống chế, bắt giữ đối tượng. Người này sau khi bỏ chạy không thành đã bị áp giải về trụ sở điều tra.

Đây không phải lần đầu các hãng hàng không ghi nhận những trường hợp hành khách có hành vi mất kiểm soát trên các chuyến bay.

Trước đó vào tháng 2/2025, một tình huống tương tự xảy ra trên chuyến bay đi từ Khabarovsk, Nga đến Phuket, Thái Lan. Một nữ hành khách đã uống rượu say rồi cởi sạch quần áo cùng đồ lót giữa chuyến bay.

Các hành khách cho biết, người này có hành vi không phù hợp với những hành khách ngồi cạnh. Sau đó, người phụ nữ bị bất tỉnh và các tiếp viên đã để cô ngồi yên tại chỗ trong suốt quãng thời gian còn lại của chuyến bay.

Nữ hành khách khỏa thân hoàn toàn trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Ảnh: News).

Chỉ sau đó khoảng một tháng, vào tháng 3/2025, một sự cố cũng xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines khởi hành từ Houston đến Phoenix (Mỹ).

Khi máy bay vừa bắt đầu lăn bánh để tiến ra khu vực cất cánh trên đường băng, một nữ hành khách có biểu hiện mất kiểm soát. Cô gái cởi quần áo và khỏa thân đi lại khắp cabin của chiếc Boeing 737. Thậm chí người này còn liên tục đập cửa muốn đột nhập vào buồng lái.

Do ảnh hưởng của vụ việc, chuyến bay 733 đã bị hoãn lại hơn 1 giờ đồng hồ. Đại diện hãng hàng không sau đó lên tiếng xin lỗi những hành khách bị ảnh hưởng do "tình huống bất ngờ ngoài tầm kiểm soát".