Thi thể một hành khách bất ngờ biến mất sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp

Khách tử vong trên máy bay

Sự cố hy hữu xảy ra khi một hành khách bất ngờ tử vong trên chuyến bay của hãng Turkish Airlines từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đến San Francisco, Mỹ vào ngày 13/7.

Theo blog hàng không Aviation A2Z, hành khách này đã “gặp tình trạng y tế nghiêm trọng”. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, máy bay phải bay vòng ở Greenland một thời gian ngắn do ban đầu phi hành đoàn dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay Keflavik.

Sự cố bất ngờ xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines (Ảnh: News).

Sau đó, cơ trưởng nhận định, sân bay quốc tế O’Hare ở thành phố Chicago (Mỹ) - trung tâm hàng không lớn với đầy đủ điều kiện hỗ trợ y tế và kỹ thuật. Tuy nhiên, tình trạng y tế của vị khách được cho là xấu đi nhanh chóng. Người này đã tử vong trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp

Tại sân bay quốc tế ở Chicago, thi thể hành khách được đưa xuống.

Trong tình huống như vậy, quy trình tiêu chuẩn thường bao gồm đăng ký thi thể với cơ quan chức năng địa phương. Trong trường hợp này đó là văn phòng giám định y khoa hạt Cook - đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận.

Thi thể bất ngờ biến mất không rõ nguyên nhân

Tuy nhiên tới nay, văn phòng giám định y khoa hạt Cook cho biết không ghi nhận bất cứ hồ sơ hành khách tử vong. Người đại diện phát ngôn của đơn vị xác nhận rằng, không có bất cứ trường hợp tử vong nào phù hợp với mô tả hoặc được báo cáo liên quan tới chuyến bay TK79 đề cập phía trên.

Như vậy, tung tích về thi thể nạn nhân vẫn là dấu hỏi lớn. Sau đó, đại diện hãng hàng không Turkish Airlines tại San Francisco (Mỹ) cho biết thi thể đã được đặt lên một chuyến bay riêng tới đến San Francisco, nhưng không cung cấp chi tiết thêm.

Tờ The Independent đã liên hệ với sân bay quốc tế Chicago O’Hare và văn phòng giám định y khoa hạt Cook để làm rõ vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức.

Tỷ lệ hành khách tử nạn trên các chuyến bay thương mại được chuyên gia đánh giá là rất hiếm gặp (Ảnh minh họa: News).

Vị trí hiện tại của thi thể hành khách vẫn chưa được xác định. Vụ việc hiện vẫn được điều tra, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình xử lý y tế trên các chuyến bay quốc tế trong trường hợp hành khách không may bị tử vong.

Quy trình xử lý ca tử vong trên máy bay

Một nghiên cứu đăng trên The American Journal of Emergency Medicine năm 2021 cũng chỉ ra rằng “tử vong trên máy bay thương mại thực sự rất hiếm. Hầu hết các trường hợp tử vong không liên quan đến tai nạn đều do ngừng tim. Thông thường bệnh tim có thể bị gây tổn hại bởi áp lực chuyến bay như thiếu oxy và ngồi bất động trong thời gian kéo dài.

Khi một hành khách gặp sự cố y tế trong chuyến bay, phi hành đoàn cần thực hiện đánh giá ban đầu, có khi được hỗ trợ bởi các chuyên gia y tế có mặt trên máy bay (nếu có). Nếu hành khách tử vong, phi hành đoàn không được phép tuyên bố họ đã chết. Chỉ bác sĩ có giấy phép mới có thẩm quyền làm điều đó.

Sự tôn nghiêm và tôn trọng thi thể hành khách được đặt lên hàng đầu, thường bằng cách phủ chăn che và đặt họ vào ghế ít người gần đó. Đôi khi nếu máy bay đông, hành khách đã mất sẽ vẫn được giữ cố định tại chỗ ngồi, nhưng vẫn phủ chăn để giữ kín đáo.

Các hãng hàng không được yêu cầu “không được hạ thi thể khỏi máy bay cho đến khi cơ quan chức năng địa phương đã đến để tiếp nhận".

Vào tháng 3 vừa qua, một hành khách của hãng hàng không EasyJet nghi bị ngừng tim và tử vong trong chuyến bay từ Tây Ban Nha đến Anh.

3 hành khách trên chuyến bay trong đó có một y tá đã tiến hành cấp cứu cho người phụ nữ 67 tuổi khi người này bị ngã quỵ thời điểm máy bay cất cánh vào ngày 25/3. Nữ y tá đã thực hiện hồi sức tim phổi (CPR).

Tuy nhiên, vị khách đã qua đời trước khi máy bay hạ cánh tại sân bay Santiago Rosalia de Castro (Tây Ban Nha).