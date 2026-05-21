Khách Hàn mê “xôi nhà giàu” nổi tiếng ở TPHCM, gọi thêm suất vì quá ngon

Khách Hàn mê mẩn quán xôi Bắc giữa “khu nhà giàu” ở TPHCM

Seonguk và Simon là hai người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời cũng là những gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu ẩm thực trên mạng xã hội nhờ loạt video khám phá món Việt ở nhiều địa phương.

Cả hai thường xuyên đi nhiều nơi để ăn thử từ các món bình dân đến đặc sản địa phương, rồi ghi lại cảm nhận chân thật trong những video chia sẻ về ẩm thực Việt.

Mới đây, đôi bạn ghé một quán xôi tại TPHCM để thử món xôi phong cách miền Bắc. Đứng trước thực đơn với hàng loạt món như xôi xéo, xôi cốm, bánh giò hay nem chua rán, Seonguk và Simon mất một lúc mới quyết định gọi thử xôi xéo vì tò mò với cái tên khá lạ.

Chỉ ít phút sau, phần xôi nóng hổi được mang ra khiến cả hai không khỏi thích thú. Hạt nếp vàng óng, dẻo thơm, phủ lớp đỗ xanh tán nhuyễn mịn màng, ăn kèm thịt kho, chả, ruốc và hành phi vàng ruộm.

Mùi thơm béo từ hành phi hòa cùng phần thịt kho đậm đà khiến hai vị khách liên tục xuýt xoa ngay từ khi món ăn vừa được đặt xuống bàn.

Seonguk nhận xét phần nước sốt thịt kho cuốn hút, đậm vị nhưng không quá mặn. Chả mềm dai vừa phải, thơm mùi thịt, còn trứng kho thì có màu sắc bắt mắt và vị béo nhẹ. Cả hai đặc biệt thích phần dưa muối ăn kèm vì giúp cân bằng vị béo của xôi, khiến món ăn dù khá đầy đặn nhưng không tạo cảm giác ngấy.

“Trước giờ tôi cứ nghĩ xôi chỉ phù hợp ăn sáng, không ngờ ăn trưa cũng ngon và no như vậy”, Seonguk chia sẻ.

Ban đầu, cả hai chỉ gọi một phần để ăn thử vì chưa hình dung được hương vị món xôi xéo sẽ như thế nào. Tuy nhiên, ngay sau những muỗng đầu tiên, Seonguk và Simon liên tục gật gù khen ngon. Simon vừa ăn vừa cười lớn vì không nghĩ món đơn giản vậy mà lại hợp vị đến thế.

Chưa ăn hết phần đầu tiên, Seonguk đã lập tức gọi thêm một phần xôi trắng ăn cùng thịt kho để thưởng thức.

Với Seonguk, trải nghiệm lần này khiến anh thay đổi suy nghĩ về các món xôi Việt Nam. Anh cho biết trước đây chỉ quen với kiểu xôi trắng ở Hàn Quốc, trong khi tại Việt Nam, xôi lại có rất nhiều màu sắc và cách kết hợp nguyên liệu khác nhau.

“Điều đó làm tôi thấy ẩm thực Việt thật thú vị. Chỉ riêng món xôi thôi mà đã có nhiều phiên bản như vậy. Ăn xôi xéo xong, tôi càng muốn ra Hà Nội để thử thêm nhiều món xôi khác”, anh nói.

Ngoài xôi, hai vị khách Hàn Quốc còn gọi thêm nem chua rán và tàu phớ tráng miệng. Cả hai nhận xét các món ăn đều mang cảm giác gần gũi, dễ ăn nhưng vẫn có hương vị rất riêng, khiến bữa ăn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ giữa lòng TPHCM.

Quán xôi được ví như "khu vườn cổ tích" hút khách

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quán xôi mà Seonguk và Simon thưởng thức nằm trên đường Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM), từng gây chú ý nhờ không gian phủ kín cây xanh như một khu rừng nhỏ giữa lòng thành phố.

Nhiều thực khách gọi vui đây là “quán xôi trong rừng” hay “quán xôi khu nhà giàu” vì nằm giữa khu vực đắt đỏ bậc nhất TPHCM. Không gian quán nép mình dưới những tán cây, sử dụng bàn ghế gỗ mộc mạc, tạo cảm giác yên tĩnh và tách biệt với nhịp sống đô thị bên ngoài.

Buổi sáng, nắng chiếu xuống khoảng sân xanh mát khiến nhiều người liên tưởng đến không khí mùa thu Hà Nội. Chính vẻ ngoài đặc biệt này đã biến quán thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ TPHCM thời gian qua.

Vào cuối tuần, nhiều thời điểm khách phải xếp hàng dài từ sớm để chờ vào quán. Thậm chí, có ngày mới hơn 9h nhưng quán đã kín chỗ, khách phải đợi thêm gần một tiếng mới có bàn. Dù vậy, không ít người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi ăn xong, nhiều thực khách còn nán lại chụp ảnh giữa khu vườn xanh mướt.

Thực đơn tại đây chủ yếu là các món quen thuộc của ẩm thực miền Bắc như xôi xéo, xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi cốm… ăn kèm thịt kho mềm, chả béo, chà bông, trứng ốp la và hành phi giòn rụm. Ngoài ra quán còn có bánh giò, nem chua rán, chè dân dã cùng các loại nước mơ, nước sấu gợi nhớ hương vị Hà Nội.

Một số thực khách nhận xét món ăn ở đây có hương vị khá “chuẩn Bắc”, đặc biệt khi dùng cùng nước sấu hoặc nước mơ càng tăng độ ngon.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chạy hàng chục cây số để ghé quán. Tuy nhiên, nhân viên cho biết lượng khách tăng mạnh khiến thời gian chờ phục vụ, đặc biệt vào buổi sáng và cuối tuần, thường khá lâu.

Không gian sân vườn nhiều cây xanh giúp quán mát mẻ, nhưng vào những ngày oi bức vẫn có thể hơi nóng. Do cây cối rậm rạp nên đôi lúc xuất hiện muỗi, khách nên chuẩn bị thêm quạt cầm tay nếu ngồi lâu ngoài trời.

Dù còn vài bất tiện nhỏ, quán xôi này vẫn được nhiều người xem là điểm hẹn thú vị giữa lòng TPHCM - nơi có thể vừa thưởng thức món ăn dân dã, vừa tận hưởng cảm giác thư thả giữa không gian phủ đầy cây xanh.