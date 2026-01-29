Khách Việt chi 1,3 triệu đồng thuê phòng khách sạn bé như quan tài

Giữa tháng 1 vừa qua, Hồng Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi lưu trú tại khách sạn con nhộng ở London (Anh). Cô gái cho biết, đó là chuyến đi diễn ra vào cuối tháng 12/2025.

Khi đó, vị khách Hà Nội muốn tìm một cơ sở kinh doanh lưu trú có vị trí thuận tiện để dễ dàng di chuyển ra sân bay Heathrow và trở về Việt Nam vào sáng hôm sau.

Phòng khách sạn hạn chế chỉ đủ một người nằm, vali để phía ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm này là dịp cuối năm trùng với đợt nghỉ lễ Tết nên lượng khách tới London rất đông. Ngọc tìm kiếm hàng loạt khách sạn ở khu trung tâm cũng như vùng ven trong tầm mức giá mong đợi, đều thông báo kín chỗ.

Cuối cùng, cô lựa chọn khách sạn Zedwell Capsule nằm cạnh trung tâm Piccadilly Circus vốn là địa điểm tiêu biểu ở London. Điểm lưu trú này có vị trí thuận tiện, chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển tới các nhà ga, phù hợp với hành khách cần đáp chuyến bay sớm.

Bình thường, giá phòng tại đây từ 17 bảng Anh/phòng (615.000 đồng). Tuy nhiên vào dịp cuối năm nên mức giá gần gấp đôi, hơn 30 bảng Anh/phòng (hơn 1,3 triệu đồng).

Khách sạn được thiết kế 6-7 tầng. Mỗi tầng sẽ chia thành các khu như nam nữ ở chung hoặc nam nữ phân tách riêng. Vì đi một mình nên Ngọc chọn tầng chỉ dành cho nữ để đảm bảo an toàn và mức giá cũng nhỉnh hơn khu vực khác.

Sau khi thanh toán, vị khách nhận được chi tiết số phòng nằm ở khu nào, mã số của giường ngủ. Dù biết trước phòng ốc không thể rộng rãi tiện nghi, nhưng khi nhận về phòng ngủ của mình, Ngọc không tránh khỏi sự bất ngờ.

Sau khi check-in, khách nhận được số giường nằm và vị trí tầng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đó là căn phòng có chiều ngang khoảng 1m và chiều dài tầm 2m với trần khá thấp. Diện tích phòng khoảng 2m2, chỉ vừa đủ để kê chiếc nệm đơn. Vị khách ví von căn phòng giống như chiếc quan tài.

Bước chân vào bên trong, không khí không quá ngột ngạt. Khách được sử dụng Wifi miễn phí, nhà vệ sinh và khu tắm rộng rãi nằm phía ngoài.

Do diện tích hạn chế nên khách phải đặt vali, hành lý ở ngoài cửa phòng. Nếu hành lý cồng kềnh buộc phải ký gửi, khách sẽ tốn thêm khoảng 15 bảng Anh (540.000 đồng).

"Mức giá này có thể chấp nhận vì tôi đặt phòng vào thời điểm lễ Tết. Nhưng nếu lần sau, tôi sẽ đặt luôn khách sạn nằm ở sân bay với phòng ốc có giá cả tương đương, khoảng 30 bảng Anh/phòng", Ngọc nói.

Trời đã khuya nhưng khách sạn vẫn khá ồn ào vì nhiều khách trẻ đi chơi về muộn. Vị khách nằm ở tầng 1 nên thường xuyên bị làm phiền bởi âm thanh của những tầng phía trên. Đêm hôm đó, cô chỉ có những giấc ngủ ngắn chập chờn.

Được biết, khách sạn nơi vị khách Hà Nội lưu trú trải nghiệm là một dạng khách sạn con nhộng. Mô hình khách sạn kiểu này xuất phát từ Nhật Bản với cách thiết kế các phòng ốc có diện tích tối giản, buồng ngủ nhỏ gọn chỉ 2m2-4m2 xếp chồng lên nhau.

Khách sạn con nhộng là mô hình lưu trú khá phổ biến trên thế giới (Ảnh: News).

Đây là giải pháp lưu trú giá rẻ, tiện ích cho người du lịch bụi chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

Tuy nhỏ gọn nhưng các phòng vẫn được trang bị đầy đủ Wifi, ổ cắm, nhà vệ sinh chung và thậm chí có cả ti vi. Các cabin thường riêng tư, có thể phân chia khu nam và khu nữ riêng. Mỗi phòng chỉ phù hợp cho một người ngủ.

Mô hình khách sạn con nhộng cũng khá phổ biến tại các sân bay trên thế giới. Đây là điểm lưu trú được nhiều du khách lựa chọn nhờ chi phí hợp lý, vị trí tiện lợi, phù hợp cho người chỉ cần một nơi nằm nghỉ tạm trong thời gian ngắn.