Tài xế "triệu view" nói tiếng Anh như gió, rap cực chất cùng khách Tây

Clip tài xế hát tiếng Anh gây bão mạng

Những ngày gần đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế vừa lái xe, vừa hát bằng tiếng Anh để phục vụ du khách nước ngoài được lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của cộng đồng, đạt hơn 17 triệu views (lượt xem).

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát tự nhiên, truyền cảm, người đàn ông này còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và tự tin trong suốt hành trình.

Nam tài xế nói tiếng Anh như “gió”, đam mê hát cho khách Tây nghe (Clip: NVCC).

Trong clip, anh thoải mái trò chuyện với du khách bằng tiếng Anh, đồng thời ngẫu hứng thể hiện những ca khúc quen thuộc để khuấy động không khí, giúp chuyến đi thoải mái, vui vẻ hơn.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước khả năng ngoại ngữ cùng phong thái cởi mở của nam tài xế.

Nhân vật trong đoạn clip là anh Nguyễn Trí Thiện (31 tuổi, quê Cao Bằng). Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh cho biết hát trên xe là sở thích cá nhân của anh, đồng thời là cách tạo sự kết nối với hành khách.

“Tôi vốn có sở thích ca hát, nhưng trước đây ngại ngùng nên không ghi hình lại những lần ngẫu hứng trên xe. Sau này, khi làm tài xế du lịch, tôi trở nên tự tin hơn và bắt đầu chia sẻ. Tôi nghĩ hát, nhạc giup việc kết nối với khách hàng dễ dàng hơn, không khí cũng trở nên dễ chịu và gần gũi hẳn. May mắn là mỗi khi tôi cất tiếng hát, khách hàng đều hưởng ứng, cùng hát theo”, anh nói.

Theo anh, việc lựa chọn các ca khúc tiếng Anh giúp việc tương tác với khách quốc tế tự nhiên hơn. Anh dự định sắp tới sẽ hát cả bài hát tiếng Việt để lan tỏa văn hóa đến người nước ngoài.

Mỗi chuyến xe là cơ hội kết nối

Trước khi trở thành tài xế du lịch, anh Thiện từng có nhiều năm giảng dạy tiếng Anh. Đây là môn học anh có thế mạnh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Tiếng Anh là môn tôi học tốt nhất, càng học càng thấy hứng thú”, anh chia sẻ.

Sau một thời gian giảng dạy tại trung tâm, anh mở lớp riêng chuyên về giao tiếp. Tuy nhiên sau đó, thay vì tiếp tục công việc ổn định, anh quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực du lịch để tìm kiếm thêm trải nghiệm.

Công việc làm tài xế du lịch mang lại nhiều trải nghiệm đáng quý cho anh Thiện (Ảnh: NVCC).

“Công việc này cho tôi cơ hội gặp gỡ du khách từ nhiều quốc gia, lắng nghe những câu chuyện khác nhau, đồng thời giới thiệu về con người và văn hóa Việt Nam”, anh nói.

Những ngày đầu theo nghề với anh không tránh khỏi khó khăn, đặc biệt khi phải phục vụ những vị khách kỹ tính.

“Lúc mới vào nghề, tôi còn thiếu kinh nghiệm nên đôi khi lúng túng trong cách xử lý tình huống. Làm dịch vụ giống như “làm dâu trăm họ”, đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt”, anh kể.

Theo thời gian, những va chạm thực tế giúp anh trưởng thành hơn, đồng thời tích lũy thêm nhiều kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Điều khiến anh gắn bó với công việc không chỉ là thu nhập mà còn là những mối quan hệ tích cực với khách hàng.

“Có những vị khách nước ngoài chỉ đồng hành vài ngày nhưng rồi trở thành bạn bè quý mến. Họ thậm chí mời tôi sang nước họ chơi và sẵn sàng hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú”, anh bộc bạch.

Công việc của anh không có lịch trình cố định. Có những ngày anh bắt đầu từ 5h, rồi cũng có khi kết thúc vào rạng sáng hôm sau, nhất là khi anh say mê trò chuyện với khách đến mức quên cả giờ giấc.

Nhiều du khách ấn tượng với tính cách của anh Thiện, không ngại mời anh đến đất nước của họ thăm thú, trải nghiệm (Ảnh: NVCC).

Với anh, mỗi chuyến đi đều mang lại trải nghiệm mới, giúp bản thân không ngừng học hỏi và hoàn thiện.

Từ chính hành trình của mình, anh Thiện cho rằng việc học ngoại ngữ không phải là áp lực nặng nề. Theo anh, tiếng Anh đơn giản là công cụ để kết nối con người. Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, người học cần giữ sự tự tin và không sợ mắc lỗi.

“Ngôn ngữ chỉ là một công cụ để truyền đạt, bên cạnh nhiều cách thức khác. Vậy nên khi giao tiếp, chỉ cần người đối diện hiểu được điều mình nói là đã đạt mục đích. Quan trọng nhất là cứ nói thật nhiều, đừng sợ sai”, anh nhấn mạnh.

Trong tương lai, anh cho biết vẫn có ý định quay lại với công việc giảng dạy. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh muốn tiếp tục gắn bó với nghề tài xế du lịch để tích lũy thêm trải nghiệm.

Với anh, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình di chuyển, mà còn là cơ hội kết nối con người thông qua ngôn ngữ, sự chân thành.