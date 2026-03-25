Bảng tìm nhân viên quán cà phê ở Hà Nội "gây lú", nhiều người phải đọc lại

Những ngày qua, một tấm bảng tuyển nhân viên đặt bên ngoài quán cà phê nằm tại Ngõ Trạm thuộc phường Hàng Bông (Hà Nội) thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thoạt nhìn, tấm bảng thông báo không có gì đặc biệt. Nội dung in trên bảng chỉ vỏn vẹn vài chữ "Tuyển nhân viên yêu cầu nam một người bình thường trẻ tuổi" nhưng lại khiến nhiều người phải đọc kỹ nhiều lần.

Do nội dung tuyển nhân viên không có dấu ngắt nghỉ giữa các từ nên không ít người đọc xong vẫn chưa hiểu, thậm chí bật cười vì cách diễn đạt đặc biệt.

Bảng tuyển dụng nhân viên của quán cà phê ở Hà Nội gây sốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một số ý kiến cho rằng, nội dung trên bảng dễ gây hiểu nhầm vì cách viết ngắn gọn, thiếu ngắt câu, khiến cụm từ "một người bình thường" trở nên lạ tai và gây tò mò.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Ngọc Huyền (chủ quán) xác nhận tấm bảng trên do quán tự thiết kế và treo ngoài cửa với mục đích tuyển nhân viên.

Theo chị Huyền, tấm bảng được treo từ ngày 18/4, bất ngờ nhận được sự chú ý của nhiều người. Chủ quán cho biết, nội dung trên bảng thực chất chỉ để truyền tải những yêu cầu tuyển dụng cơ bản như tìm một người là nam giới, trẻ tuổi, sức khỏe bình thường, hoàn toàn không có ý gì đặc biệt.

Trước ý kiến cho rằng, tấm bảng dễ gây hiểu lầm vì thiếu dấu ngắt nghỉ giữa các từ, chủ quán nhận định, vì cách diễn đạt ngắn gọn khác với kiểu tuyển dụng thông thường nên nhiều người thấy lạ và dễ hiểu theo hướng hài hước.

Đến nay, dù tấm bảng nhận được sự thu hút lớn, thậm chí nhiều người dừng lại chụp ảnh, nhưng hiệu quả tuyển dụng không như mong đợi.

"Tôi vẫn chưa tìm được người. Có lẽ mọi người tưởng treo bảng với mục đích hài hước, nên không ai tới ứng tuyển", chủ quán nói.

Những ngày qua, hình ảnh tấm bảng tuyển dụng bất ngờ xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhận về lượng tương tác lớn khiến chủ quán ngạc nhiên. Một số người quen có giới thiệu người, nhưng tới nay quán chưa tìm được nhân viên phù hợp.

Được biết, đây vốn là quán đồ uống chuyên phục vụ cà phê và trà sữa, hoạt động khoảng 4 năm qua. Quán mở cửa từ 9h tới 23h hàng ngày với mức giá đồ uống từ 40.000 đồng/cốc. Một số món được khách ưa chuộng gồm trà sữa cốm và trà sữa khoai môn.

Trước đó, một số hàng quán ở Việt Nam cũng bất ngờ gây sốt vì tấm biển lạ.

Đó là trường hợp một quán phở bò ở Thái Nguyên với tấm biển có nội dung "Phở bò Thái Nguyên gia truyền đời đầu tiên - Ngon nhì Thái Nguyên ngon nhất ở đâu thì không biết" khiến nhiều người cười bò.

Quán phở ở Thái Nguyên thu hút bởi tấm bảng có nội dung hài hước (Ảnh: Hiếu Hoàng).

Không ít thực khách thừa nhận, vì sự hài hước của chủ quán càng khiến họ tò mò muốn tìm hiểu quán phở nằm ở đâu. Theo tìm hiểu, đây là một quán phở nằm trên đường Bắc Cạn tại thành phố Thái Nguyên.

Trong trao đổi trước đó với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Chí Hiếu (chủ quán) cho biết, thay vì chỉ để một tấm bảng với nội dung bình thường trước cửa, anh nghĩ ra vài câu nói hài hước để thu hút sự chú ý. Quán mở cửa đón khách từ tháng 10/2023 nhưng không ngờ đến nay tấm bảng này lại gây sốt trên mạng xã hội.

Cũng vì tấm bảng lạ nên quán phở nhà anh Hiếu có những kỷ niệm vui. Một số khách tới đây nói vui rằng, vì không tìm được quán phở ngon nhất ở Thái Nguyên, họ đành ăn ở tiệm phở ngon thứ nhì theo lời quảng cáo xem thế nào.

Lần khác, khách lại hỏi anh về "món phở gia truyền đời đầu tiên" thế nào. Anh chia sẻ, gia đình nội ngoại đều không ai bán phở và bản thân mình là đời đầu. Từ những ngày bỡ ngỡ cho tới rất nhiều trải nghiệm mày mò tìm tòi, thử nghiệm cách nấu, anh tìm ra công thức thất truyền bấy lâu.