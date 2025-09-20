Khách Hàn Quốc gác chân lên bàn ở sân bay Đà Nẵng khiến đồng hương xấu hổ

Ngày 16/9, trên một diễn đàn trực tuyến của Hàn Quốc xuất hiện bài viết với thu hút sự quan tâm của dư luận nước này.

Một tài khoản cho biết, khi đang ở trong phòng chờ tại sân bay Đà Nẵng (Việt Nam), anh vô tình bắt gặp cảnh tượng "kém vui".

Đó là khoảnh khắc một người đồng hương để chân trần lên mặt bàn. Vị khách cho rằng, có lẽ nhóm khách này thấy mệt mỏi sau chuyến vui chơi, đang chờ chuyến bay vào đêm muộn. Tuy nhiên hành động gác chân lên bàn trông rất phản cảm.

Khách Hàn Quốc gác chân lên bàn trong phòng chờ ở sân bay Đà Nẵng, khiến nhiều người thấy phản cảm (Ảnh: Chosun).

Vị khách nói thêm, có người đặt cả chân lên mặt bàn ăn, sau đó lại dùng chỗ này để ngủ tạm. Tuy trong phòng chờ thời điểm đó không có nhiều khách nước ngoài, nhưng anh cảm nhận rõ sự khó chịu hiện lên trên gương mặt họ. Các nhân viên người Việt Nam cũng lúng túng và ngượng ngùng trước tình huống này.

"Nghỉ ngơi vì mệt mỏi là chuyện dễ hiểu, nhưng ở nơi công cộng, phép lịch sự cơ bản là điều cần thiết", vị khách nhấn mạnh.

Cũng trong bài viết của mình, vị khách cho rằng khách Hàn Quốc khi du lịch nước ngoài cần giữ gìn hình ảnh, thể hiện thái độ tôn trọng, văn minh ở chốn đông người.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Đà Nẵng hiện là điểm đến của Việt Nam được du khách nước này đặc biệt ưa chuộng. Số liệu thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng ước đạt 870.000 lượt, chiếm gần 33% lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng, đạt hơn 94% so với cùng kỳ 2024, chiếm gần 40% khách Hàn Quốc đến Việt Nam.

Tới ngày 1/8, Đà Nẵng đã đón vị khách Hàn Quốc thứ một triệu trong năm nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng và thị trường quốc tế trọng điểm Hàn Quốc suốt hơn một thập kỷ qua.

Khách Hàn Quốc chụp ảnh tại một địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng (Ảnh: Vietnam News).

Theo tờ AsiaA của Hàn Quốc, có rất nhiều lý do khách Hàn Quốc yêu thích và lựa chọn Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là điểm đến nổi bật nhất.

Lý giải về điều này, ông Yong Sung Ok, Giám đốc khu vực - Đông Nam Á của Hanatour, một trong những công ty lữ hành hàng đầu Hàn Quốc, cho biết, những năm gần đây, Đà Nẵng trở thành điểm đến được khách Hàn tìm kiếm và ưa chuộng nhờ sẵn có nhiều chuyến bay, giá vé tương đối phải chăng và cung cấp nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Được biết, cách đây 14 năm, chuyến bay đầu tiên từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng do Asiana Airlines khai thác đã mở ra hành trình giao lưu, kết nối giữa 2 điểm đến.

Ngay sau đó, Korean Air tiếp tục tham gia, đưa Hàn Quốc nhanh chóng trở thành một trong ba thị trường quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng từ năm 2012 và giữ vững vị trí số 1 từ năm 2016 đến nay.

Năm 2011, chỉ với một hãng hàng không từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng, đến nay đã có 12 hãng bay trực tiếp, bao gồm 10 hãng bay khác nhau.

Tổng tần suất khai thác tăng gấp 22 lần, từ 7 lên 150 chuyến bay/tuần, đưa Hàn Quốc trở thành thị trường quốc tế có mạng lưới hàng không dày đặc nhất đến Đà Nẵng.