Từng lén lấy 14kg đá cuội ở Cô Tô, khách bất ngờ gửi trả lại sau gần 10 năm

Đang làm việc tại trụ sở cơ quan, ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng văn hóa - xã hội, UBND Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), nhận được cuộc gọi từ shipper (người giao hàng) thông báo, có một kiện hàng nặng 14kg chứa đá cuội từ phường Hạ Long chuyển đến.

Người đàn ông bất ngờ, vì trước đó không đặt hàng qua mạng. Nhìn dòng chữ dán trên vỏ hộp, ông đoán đó là các hòn đá được du khách lấy từ bãi Móng Rồng.

Các hòn đá được chuyển đến kèm một bức thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người gửi tên là V.N. (sống ở tỉnh Quảng Ninh). Bên trong hộp, ngoài 14 hòn đá còn có một bức thư và 100.000 đồng - dùng để trả chi phí vận chuyển.

Theo nội dung bức thư, người gửi từng ra Cô Tô nhiều lần trong giai đoạn 2015-2018. Vì tò mò và mê vẻ đẹp của bãi đá nên anh lén lấy một số đá mang về trưng bày.

"Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt khi đọc bài về các bạn thanh niên trên đảo trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo, nên tôi cảm thấy hành động trước đây của mình đã làm tổn hại đến vẻ đẹp nguyên sơ và trong trẻo của hòn đảo này.

Nay tôi viết thư này, xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân đảo Cô Tô và xin trả lại số đá tôi đã mang về. Mong số đá này được trả lại đúng bãi đá trên đảo, trả lại vẻ đẹp cho địa danh này", bức thư có đoạn viết.

Nói về hành động của du khách, ông Linh cảm thấy rất cảm động. Nhiều người từng cầm đá mang về nhưng không phải ai cũng trả lại.

"Câu chuyện được lan tỏa sẽ có ý nghĩa trong hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. Hành động của anh V.N. đã chạm đến trái tim của khách du lịch", Trưởng phòng văn hóa - xã hội của Đặc khu Cô Tô bày tỏ.

Thời gian qua, trước tình trạng du khách lấy đá từ bãi Móng Rồng đem về nhà, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, để mọi người có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Sau khi tiếp nhận kiện hàng, cơ quan chức năng của Đặc khu sẽ đặt lại các hòn đá cuội tại bãi Móng Rồng.

Hình ảnh ông Nguyễn Hải Linh chụp tại bãi Móng Rồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, bãi đá Móng Rồng nằm ở phía Nam của đảo Cô Tô lớn, thuộc địa bàn khu 4, Đặc khu Cô Tô. Mỗi năm, có 150.000 đến 200.000 lượt khách tham quan địa điểm này.

Trước kia, bãi đá có tên là Cầu Mị. Do hình dạng khu vực này nhìn trên cao xuống có 5 mỏm đá như chân rồng nên được đặt tên là Móng Rồng.

"Đây là địa điểm đón bình minh đẹp nhất của đảo với sóng rất mạnh đồng thời là địa điểm chụp ảnh hùng vĩ. Đá ở Móng Rồng trải qua quá trình bào mòn hàng triệu năm, chủ yếu có hình tròn và bầu dục nên khách thích mang về làm kỷ niệm hoặc trang trí", ông Linh nói.

Bãi đá Móng Rồng cách trung tâm của Đặc khu Cô Tô khoảng 1-1,5km. Khách có thể di chuyển bằng xe điện hoặc xe máy đến đây.

Từ đầu năm đến nay, Cô Tô đón gần 350.000 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, Cô Tô có khoảng 280 cơ sở lưu trú với 3.200 phòng nghỉ, khả năng đón tối đa 10.000 khách/ngày. Thời gian qua, lượng khách nước ngoài đến Cô Tô tăng đáng kể vì môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Theo Trưởng phòng văn hóa - xã hội Đặc khu Cô Tô, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế biển xanh và du lịch bền vững, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Hình ảnh hoang sơ ở bãi Móng Rồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc khu cũng phát động chiến dịch "nói không với rác thải nhựa", khuyến cáo du khách không mang túi nilon và đồ nhựa dùng một lần lên đảo. Hiện, có 50 trong 280 cơ sở lưu trú dùng bình nước bằng thủy tinh thay thế cho chai nhựa dùng một lần.

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra tại thành phố Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 12/2021.

Ông Ngô Khánh Triển, đội trưởng đội vệ sinh chuyên dọn dẹp bãi biển Qixingtan thuộc thành phố Hoa Liên bất ngờ nhận được gói bưu phẩm lạ. Bên trong là một viên sỏi kèm theo lá thư viết tay.

Lá thư được viết tay rất ngắn gọn với nội dung: "Đây là viên sỏi của bãi biển Qixingtan. Tháng 11/2021, tôi tới đây du lịch và thấy viên sỏi nên đã nhặt về làm kỷ niệm. Nhưng đến giờ suy nghĩ lại, tôi muốn gửi trả về chủ cũ. Tôi thành thật xin lỗi".

Bên trong hộp bưu phẩm chỉ có hai món đồ kể trên mà không kèm theo thứ gì khác. Bức thư cũng không đề tên, địa chỉ người gửi.

Theo nhận định của ông Ngô, có thể vị khách trên sau khi mang viên sỏi về nhà, người này thấy hối hận nên quyết định gửi trả nó về nơi ban đầu.

Khung cảnh thiên nhiên ấn tượng ở Cô Tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên việc lấy những món đồ này có thể tạo ra nhiều hệ lụy không tưởng. Ông Joseph Earl, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường tại Đại học Lancaster (Anh) cho biết, việc loại bỏ sỏi khỏi bãi biển có thể làm xáo trộn quá trình phân loại tự nhiên, cũng như gián đoạn sự cân bằng tổng thể của biển.

Giới khoa học từng chứng minh rằng, các bãi biển có nhiều sỏi đá và trầm tích sẽ có khả năng hấp thụ sóng biển tốt hơn. Nó được ví như lá chắn tự nhiên với lũ lụt và xói mòn. Lá chắn này có vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và tiêu tán năng lượng sóng, giảm nguy cơ sóng tràn ra ngoài bãi biển, gây xói mòn bờ.

Tương tự, du khách cũng không nên lấy vỏ sò ra khỏi bãi biển. Đây vốn là vật liệu đóng vai trò mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái ven biển với nhiều sinh vật sống dựa vào chúng. Chúng cũng là nguồn cung cấp canxi cacbonat, có thể hòa tan trong nước biển và được tái chế trở lại đại dương.

"Một cá nhân lấy vài viên đá ở bãi biển có thể không ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng nhiều người cùng chung hành động này lại là câu chuyện khác", chuyên gia Earl nhấn mạnh.