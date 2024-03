Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của Alaska Airlines vào tháng 1/2024 khi máy bay đang ở độ cao hơn 4.800m trên không phận Portland thuộc bang Oregon (Mỹ).

Anh Cuong Tran, một vị khách người Mỹ gốc Việt hiện sống tại bang California, là một trong những người có mặt trên máy bay thời điểm đó.

Anh Cuong Tran nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi máy bay bị bung cửa (Ảnh: BBC).

Chia sẻ với BBC, Cuong Tran cho biết, chiếc Boeing bị bung cửa khiến điện thoại và giày của anh bị xé toạc do áp suất giảm. Vị khách may mắn sống sót nhờ thắt dây an toàn đúng cách.

Hiện anh là một trong 7 vị khách đã gửi đơn kiện Boeing, Alaska Airlines và Spirit AeroSystems.

Hình ảnh được Ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) công bố cho thấy có một khoảng hở bên hông của chiếc Boeing 737-9 Max. Tiếp đó là cảnh tượng mặt nạ dưỡng khí được bung xuống.

Khách gốc Việt sốc khi máy bay bung cửa trên cao, điện thoại bị xé toạc (Nguồn video: News).

"Tôi nhớ rõ cảm giác cơ thể mình bị nâng lên rồi hút xuống phía dưới. Quá trình giảm áp suất kéo dài từ 10 đến 20 giây. Những hành khách khác không tin được chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không thể kiểm soát mọi việc", anh Cuong Tran nhớ lại.

Cũng theo vị khách này, cả hai chiếc giày của anh đều bị hút mạnh ra ngoài không trung dù trước đó anh buộc dây giày khá chặt.

Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Portland và hành khách được chăm sóc khẩn cấp.

Chân vị khách gốc Việt bị thương sau chuyến bay (Ảnh: BBC).

"Họ nói chỉ mất 30 phút nhưng tôi đã mất điện thoại nên không biết thời gian. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía lỗ thủng trên máy bay và mong nó đừng hư hỏng gì thêm. Khoảnh khắc chờ đợi này đáng sợ nhất. Hiện cơ thể tôi đang phục hồi nhưng vẫn còn vết sẹo lớn ở chân", anh Cuong Tran nói.

Là một trong những hành khách đệ đơn kiện hãng hàng không, vị khách gốc Việt nhấn mạnh "tai nạn này khiến họ gặp tổn thương nặng nề về thể chất, đau khổ tinh thần và sợ hãi".

Các nguyên đơn đang yêu cầu những khoản bồi thường thiệt hại chung, tuy nhiên chưa nêu rõ số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Luật sư Timothy A Loranger cho rằng quá trình kiện tụng có thể kéo dài vài năm vì rất nhiều người và các bên liên quan.

"Chân của vị khách Cuong Tran gần như bị hút ra khỏi máy bay. Khoảnh khắc đó thực sự đáng sợ", vị luật sư nhấn mạnh.

Khoảnh khắc hành khách sợ hãi khi cửa máy bay bị bung ra trên không (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, vụ kiện vừa được đệ trình tới tòa án của bang Washington.

Về phần mình, hiện hãng hàng không Alaska Airlines đã cho 65 chiếc 737 MAX 9 ngừng bay. Tiếp đó, Cục Hàng không Liên bang (FAA) yêu cầu tất cả các hãng hàng không trên toàn thế giới ngừng sử dụng loại máy bay này, gồm 171 chiếc.

Trong khi đó, tập đoàn hàng không Boeing đang chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý với những cuộc điều tra về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của công ty trong quá trình sản xuất.