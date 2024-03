Hà Nội: Phạt người bán hàng rong hét giá khách Tây túi táo nhỏ 200.000 đồng

Trong những ngày qua, đoạn video quay cảnh hai vị khách nước ngoài suýt bị "chặt chém" khi dừng lại mua túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng và được một nhân viên bảo vệ "giải cứu" kịp thời, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo tìm hiểu, địa điểm xảy ra vụ việc là nơi hai vị khách đi dạo trên phố Thụy Khuê, khu vực thuộc phường Bưởi của quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND phường Bưởi cho biết, ngay khi nắm được tình hình, đồng chí trưởng công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế, công an quận Tây Hồ và công an phường Bưởi vào cuộc.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, công an phường Bưởi đã xác định được danh tính của người bán hàng rong. Đó là bà B.T.L (SN 1960 tại Yên Mỹ, Hưng Yên). Người này hiện thuê trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Bà L. thường xuyên bán hoa quả rong dọc theo các tuyến đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám.

Người bán hàng rong tỏ ra ăn năn và cam kết không tái phạm (Ảnh: UBND phường Bưởi).

Ngày 18/3, công an phường Bưởi mời bà L. về trụ sở công an phường làm việc cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường.

Tại buổi làm việc, UBND phường Bưởi xác định bà L. vi phạm hai lỗi bao gồm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị.

Với lỗi vi phạm giá (không niêm yết giá rõ ràng, có hiện tượng nói thách giá), bà L. được lực lượng chức năng phạt bằng cách nhắc nhở tuyên truyền. Người bán hàng rong này cũng bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, cam kết hứa không tái phạm.

Với lỗi vi phạm trật tự đô thị, công an phường Bưởi ra quyết định xử phạt bà L. 150.000 đồng.

"Từ vụ việc này, chúng tôi luôn nhắc nhở tuyên truyền bà con tiểu thương bán đúng giá, tuân thủ quy định trong hoạt động bán hàng, không bán hàng rong ở nơi không đúng quy định, có thái độ ứng xử văn minh. Đặc biệt với khách quốc tế, người dân cần có thái độ tốt để giữ gìn hình ảnh du lịch Hà Nội nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung", vị Chủ tịch UBND phường Bưởi đưa ra ý kiến.

Ngày 14/3, trên trang cá nhân của mình, hai vị khách ngoại quốc có tên Luke và Naomi chia sẻ trải nghiệm của mình khi tới Hà Nội du lịch.

Người bán hàng rong định bán túi táo nhỏ cho hai khách Tây với giá 200.000 đồng (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video ghi lại hành trình khám phá thủ đô của 2 khách nước ngoài, trong đó có cảnh họ đi dạo trên phố Thụy Khuê và được một người bán hàng rong mời mua táo.

Sau khi nếm thử, anh Luke thấy táo ngon nên có ý định mua. Tuy nhiên, người bán hàng chỉ nhặt cho họ một túi nhỏ. Khi vị khách đưa tờ 200.000 đồng, người bán không có ý định trả lại và dẫn tới hành vi co kéo nhau.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có một nhân viên bảo vệ lại gần, nhắc nhở người bán không nên làm như vậy. Khi được giải vây, hai vị khách gửi lời cảm ơn tới người bảo vệ, trả lại túi táo và nhận về 200.000 đồng của mình.

Đoạn video hiện thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều bình luận trái chiều. Trong đó, nhiều tài khoản bày tỏ sự đáng tiếc trước trải nghiệm "kém vui" của hai vị khách đồng thời khẳng định "đây chỉ là trường hợp rất nhỏ".

"Là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ khi xem đoạn video này. Tuy nhiên đó chỉ là con số rất nhỏ và bạn sẽ thường xuyên gặp được những người dân địa phương tốt bụng, trung thực và hiếu khách. Mong hai bạn sẽ có chuyến đi vui vẻ ở Việt Nam", tài khoản có tên Đăng Đức chia sẻ.