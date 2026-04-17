Khách Tây choáng ngợp đến Hạ Long, gọi đây là điểm siêu thực nhất thế giới

Cảnh sắc đáng nhớ trên Vịnh Hạ Long

“Có lẽ đây là một trong những nơi đẹp nhất trên Trái đất”, nam du khách sở hữu tài khoản Aniki Akkaman chia sẻ khi đăng tải video ghi lại hành trình tại Vịnh Hạ Long.

Trong các hình ảnh, nam du khách ghi lại những khối núi đá vôi sừng sững giữa làn nước xanh, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa kỳ ảo.

Anh cho biết đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại Vịnh Hạ Long - một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, trong đó ấn tượng sâu sắc nhất với anh là sự giao thoa độc đáo giữa biển và núi.

Cảm giác “không giống thế giới thực” cũng được anh Danny (du khách Mỹ) nhắc đến trong chuyến đi. “Vịnh Hạ Long với tôi giống như bước vào một thế giới khác”, anh chia sẻ và mô tả những vách đá vôi khổng lồ nhô lên từ mặt nước “rộng lớn đến mức khó tin là có thật”.

Không chỉ là cảnh quan, sự tĩnh lặng của không gian cũng khiến du khách này bất ngờ. “Âm thanh gần như biến mất, chỉ còn tiếng nước và gió. Mỗi lần con tàu rẽ hướng, tôi lại có cảm giác như đang bước sang một cảnh quay hoàn toàn mới”, anh kể trong bài đăng.

Anh Danny (du khách Mỹ) ghi lại khoảnh khắc tại Vịnh Hạ Long (Ảnh: Instagram nhân vật).

Theo anh, chính sự thay đổi liên tục của khung cảnh khiến hành trình trên vịnh giống như một bộ phim, nơi mỗi góc nhìn đều mang lại trải nghiệm khác biệt. “Đây là nơi mà ảnh chụp không thể lột tả hết. Bạn phải tự mình đến để cảm nhận”, anh nhấn mạnh.

Khách Tây “truyền tai” loạt kinh nghiệm: Đi qua đêm, chọn đúng trải nghiệm

Nhiều du khách quốc tế còn chia sẻ khá chi tiết về cách để tận hưởng Vịnh Hạ Long trọn vẹn. Anh Nicko Melendres (du khách, nhà sáng tạo nội dung du lịch người Philippines) cho rằng trải nghiệm quan trọng nhất là ở lại qua đêm.

“Buổi sáng ở Vịnh Hạ Long thật sự rất đặc biệt. Đây là điều mà nhiều du khách bỏ lỡ nếu chỉ đi trong ngày”, anh nói.

Anh kể lại khoảnh khắc thức dậy trên du thuyền giữa không gian tĩnh lặng, trước mắt là toàn cảnh vịnh được bao phủ trong ánh bình minh. “Tôi mở cửa phòng và thấy khung cảnh ấy ngay trước mắt. Mọi thứ rất yên bình, rất khác với những chuyến đi vội vã trong ngày”, anh nói.

Du khách ngắm cảnh trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo anh Nicko, chính nhịp sống chậm trên vịnh là yếu tố khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ. Du khách có thể dành thời gian thiền buổi sáng, bơi giữa các vách đá vôi, hoặc đơn giản là ngồi ngắm ánh sáng thay đổi theo từng giờ. Theo nam du khách, đó là thời điểm “giờ vàng” thực sự khi ánh nắng buổi sáng và hoàng hôn khiến khung cảnh trở nên rất điện ảnh.

Tương tự, nữ blogger du lịch Phoebe Lee (kênh Travel for Phoebe) cũng chia sẻ kinh nghiệm từ hành trình xuất phát tại Hà Nội khi khám phá Vịnh Hạ Long.

“Tôi bắt đầu chuyến đi từ Hà Nội lúc 8h sáng, mất khoảng 2,5 giờ di chuyển. Nếu đi xe buýt, bạn nên ngồi phía bên trái, phía sau tài xế để tránh nắng”, cô gợi ý.

Sau khi lên tàu nghỉ đêm vào khoảng giữa trưa, Phoebe dành thời gian khám phá các điểm nổi bật như hang Sửng Sốt hay các trại nuôi ngọc trai truyền thống. “Đứng trên boong tàu, lướt qua những khối đá vôi hình thành từ khoảng 500 triệu năm trước, tôi thấy mọi thứ thật ngoạn mục”, cô kể.

Đón hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long là trải nghiệm đẹp với chị Phoebe (Ảnh: Instagram nhân vật).

Tuy nhiên, theo nữ blogger, khoảnh khắc đáng giá nhất lại là lúc hoàng hôn buông xuống. “Ánh nắng vàng phản chiếu lên từng hòn đảo, mỗi khối đá mang một sắc thái khác nhau. Nếu phải chọn một khoảnh khắc yêu thích, tôi sẽ chọn lúc này”, cô nói.

Ở góc nhìn khác, Cheru Sebastian (du khách quốc tế) lựa chọn tour trong ngày nhưng vẫn ghi nhận nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Tôi đặt tour qua nền tảng quốc tế, họ đón tận khách sạn ở khu phố cổ Hà Nội và đưa về sau khi kết thúc hành trình”, cô cho biết.

Trong chuyến đi, chị Cheru lần lượt ghé thăm hang Sửng Sốt, hang Luồn và đảo Ti Tốp. “Hang Sửng Sốt phải leo khoảng 200 bậc thang, nhưng khung cảnh bên trong rất ấn tượng”, cô chia sẻ.

Tại đảo Ti Tốp, nữ du khách tiếp tục leo gần 450 bậc để lên đỉnh ngắm toàn cảnh vịnh. “Tôi khá mệt, nhưng khi nhìn xuống từ trên cao, tôi biết mọi thứ đều xứng đáng”, cô nói, đồng thời gợi ý những du khách không thích leo núi có thể thư giãn tại bãi biển.

Trong khi đó, chị Mellissa cùng bạn trai lựa chọn hành trình dài hơn với du thuyền 2 ngày tại Vịnh Hạ Long. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm du thuyền nên cô không giấu được sự hào hứng.

Sau khi di chuyển từ Hà Nội, Mellissa được đưa ra tàu và bắt đầu hành trình với bữa trưa buffet (tự chọn). Không gian phòng nghỉ khiến cô bất ngờ khi rộng rãi, có ban công riêng hướng ra vịnh, cùng bồn tắm lớn để vừa thư giãn vừa ngắm cảnh.

Chị Mellissa khẳng định hành trình tham quan Vịnh Hạ Long là trải nghiệm “hoàn toàn xứng đáng” (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong hành trình, Mellissa tham gia chèo thuyền tre khám phá hang Sáng, hang Tối, học nấu ăn và thưởng thức bữa tối nhiều món trên tàu. “Cảm giác lênh đênh giữa những khối đá vôi khiến tôi liên tưởng như đang ở trong một bộ phim”, cô chia sẻ.

Sáng hôm sau, cô tiếp tục chèo kayak trước khi kết thúc hành trình. “Chuyến đi không dài, nhưng rất trọn vẹn. Với tôi, nó hoàn toàn xứng đáng”, Mellissa nhận xét.

Vì sao khách quốc tế “mê” Vịnh Hạ Long?

Từ những chia sẻ trên, có thể thấy Vịnh Hạ Long không chỉ thu hút bởi cảnh quan mà còn bởi cách du khách trải nghiệm điểm đến này.

Giai đoạn 2023-2025, lượng khách đến Vịnh Hạ Long ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt, từ khoảng 2,6 triệu lượt năm 2023 lên hơn 3,4 triệu lượt vào năm 2025.

Tương quan lượng khách quốc tế so với khách Việt Nam qua các năm 2023-2025 (Đồ họa: Ái Vy).

Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu đến từ khách quốc tế khi nhóm này liên tục gia tăng và dần chiếm ưu thế, từ mức gần ngang bằng với khách Việt năm 2023 lên cao hơn đáng kể trong 2 năm sau đó.

Trong khi đó, lượng khách nội địa gần như không biến động nhiều, khiến tương quan giữa hai nhóm ngày càng chênh lệch, cho thấy xu hướng khách quốc tế ngày càng chiếm ưu thế.

Đặc biệt, tính lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 9/4, Vịnh Hạ Long đã phục vụ gần 893.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 814.000 lượt, gấp hơn 10 lần so với khách nội địa, cho thấy sức hút đặc biệt của điểm đến này đối với du khách nước ngoài.

Một trong những yếu tố quan trọng là hệ thống tour được tổ chức bài bản, thuận tiện. Du khách có thể dễ dàng đặt các gói trọn gói từ Hà Nội, bao gồm đưa đón, ăn uống, tham quan và hướng dẫn viên.

Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch tại đây khá đa dạng, từ tour trong ngày đến du thuyền nghỉ đêm cao cấp. Điều này phù hợp với xu hướng của khách quốc tế - những người ưu tiên trải nghiệm sâu, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để tận hưởng không gian riêng tư và dịch vụ chất lượng.

Trải nghiệm chèo thuyền kayak trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, với cảnh quan đặc trưng gồm hàng nghìn đảo đá vôi giữa mặt nước, Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến hiếm hoi của Việt Nam sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế danh giá.

Nơi đây hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 1994 (giá trị thẩm mỹ) và 2000 (giá trị địa chất - địa mạo).

Năm 2011, Vịnh Hạ Long tiếp tục được vinh danh là một trong “7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” do New7Wonders bình chọn.

Điểm đến này còn nhiều lần được các tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế xếp hạng trong danh sách những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất hành tinh, trở thành biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Không những vậy, Vịnh Hạ Long còn dần trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện của giới thượng lưu quốc tế. Những năm gần đây, nhiều cặp đôi tỷ phú Ấn Độ liên tiếp lựa chọn Quảng Ninh để tổ chức hôn lễ xa hoa, kết hợp giữa nghi thức truyền thống và trải nghiệm du lịch tại vịnh.

Các sự kiện thường kéo dài nhiều ngày, bao gồm tiệc cưới sang trọng tại khách sạn, cùng chuỗi hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá vịnh.

Trong 2 năm trở lại đây, Quảng Ninh nổi lên như một “thiên đường” tổ chức đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ.

Không gian di sản, cảnh quan độc đáo và dịch vụ cao cấp giúp nơi đây mang đến trải nghiệm được ví như “đám cưới trong lòng kỳ quan”. Đây là yếu tố khiến nhiều gia đình tỷ phú sẵn sàng chi tiêu lớn và quay lại nhiều lần.