Hòn đảo có không khí sạch nhất thế giới mà ai cũng muốn đến sau dịch

Dân trí Những ai yêu thiên nhiên đều mơ ước một lần được đến Tasmania (Úc), hòn đảo sạch nhất thế giới, nơi nước mưa và không khí được xuất khẩu ra thế giới vì độ sạch và tinh khiết gần như tuyệt đối.

Giá trị của thiên nhiên giữa đại dịch

Với guồng quay hối hả của nhịp sống đô thị, không gian sống bức bối giữa những tòa nhà cao tầng, kẹt xe, khói bụi…, người thành thị luôn mong muốn được trở về với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành miền biển đảo, hay tham gia những chuyến trekking ở vùng rừng núi. Mong muốn này càng tăng cao trong thời gian giãn cách dài, khắp nơi bị phong tỏa, các kế hoạch du lịch đành tạm gác lại.

Chưa bao giờ việc tự do hít thở không khí trong lành lại trở thành một điều xa xỉ như lúc này. Còn gì hạnh phúc hơn khi được đi bộ trong rừng, tận hưởng bầu không khí tinh sạch, đắm mình trong khung cảnh bình yên của đất trời, lắng nghe tiếng chim và ngắm ánh mặt trời xuyên qua lá cây… để tìm lại sự cân bằng, giúp tái tạo năng lượng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần.

Dịch Covid khiến nhiều người mong ước được về với thiên nhiên.

Theo khảo sát của Google, đông đảo người Việt mong muốn được đi du lịch ngay sau dịch. Khi tìm kiếm từ khóa "điểm đến du lịch tự nhiên" có đến hơn 173 triệu kết quả hiện ra. Trên các trang web du lịch, những vùng đất nguyên sơ, thiên nhiên tuyệt đẹp luôn nằm trong top những điểm đến được yêu thích. Đứng đầu là Tasmania, Úc - hòn đảo thiên đường có không khí sạch nhất thế giới. Hàng năm hàng triệu du khách đến đây để được "tắm rừng" - phương pháp trị liệu bằng cách đi dạo trong rừng cây, hít thở thiên nhiên trong lành như một cách thanh lọc cơ thể.

Tasmania - hòn đảo có không khí sạch nhất thế giới

Tại Tasmania, chất lượng không khí được các nhà khoa học lấy mẫu phân tích và cho ra kết quả sạch nhất thế giới, với chỉ số ô nhiễm (PM 2.5) gần như bằng 0. Nguồn nước trên đảo cũng sạch và mát hơn nhiều nơi khác. Mưa đã di chuyển thông qua các dòng không khí trên Nam Cực, băng qua 16.000 km của Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương trước khi chạm vào vùng đất đầu tiên là Tasmania, nhờ vậy nước mưa trên đảo có độ tinh khiết cao. Nếu bạn đến Tasmania, chắc chắn sẽ mang về những chai không khí, nước mưa sạch nhất thế giới để làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

Tasmania, trái tim xanh của hành tinh được bao bọc bởi Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Nằm cách lục địa Úc 240 km, Tasmania là di sản thiên nhiên thế giới duy nhất đạt được 7/10 tiêu chí xếp hạng của UNESCO, với nhiều rừng nguyên sinh, thác đa tầng hùng vĩ, sông hồ, thung lũng, bình nguyên rộng lớn…được bảo tồn nghiêm ngặt. Với hệ sinh thái đặc biệt không tìm thấy ở bất kỳ vùng đất nào, đây là nơi sinh trưởng của những loài cây cổ đại cuối cùng, những loài động vật hoang dã đã tồn tại hàng ngàn năm trên trái đất và sắp bị tuyệt chủng.

Thác đa tầng hùng vĩ trong rừng nguyên sinh, đảo Tasmania.

Điều thú vị của hòn đảo là tuy sở hữu thiên nhiên hùng vĩ như Alaska, một vùng đất thuộc châu Mỹ, nhưng Tasmania lại đồng thời có vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của châu Âu. Với khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, Tasmania thu hút người yêu thiên nhiên bởi những cánh đồng nho, táo, cherry trĩu đầy quả mọng và đặc biệt là những cánh đồng cỏ xanh mướt, bạt ngàn. Bất cứ đâu trên hòn đảo cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ giữa khung cảnh thanh bình, những bầy thiên nga thong thả bơi lội trên mặt hồ trong vắt…

Hòn đảo thiên đường của những đàn bò sữa được chăn thả tự nhiên.

Được thiên nhiên ban tặng thổ nhưỡng màu mỡ, nguồn nước sạch dồi dào, thảm thực vật trù phú, tốt tươi, Tasmania còn là thiên đường của những đàn bò sữa được chăn thả tự nhiên.

Những đàn bò khỏe mạnh sản sinh ra những giọt sữa có giá trị dinh dưỡng cao và thuần khiết nhờ được tự do sinh sống giữa môi trường thiên nhiên trong lành, ăn nguồn cỏ hữu cơ tươi non, uống nguồn nước sạch tự nhiên.

Tuy mới ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo người tiêu dùng Việt, sản phẩm với sữa non tươi đến từ hòn đảo thiên đường Tasmania của VitaDairy hứa hẹn sẽ sớm dẫn đầu xu hướng sữa sạch, hướng đến giá trị nguyên bản, thuần khiết của thiên nhiên.

Sản phẩm với sữa non tươi VitaDairy Colos Fresh Milk.

