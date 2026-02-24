Hơn 1 triệu lượt khách đến Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội năm nay đánh dấu một cột mốc mới về quy mô khi mở rộng diện tích tổ chức lên đến 13.635m2, trải dài tại ba địa điểm: Trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).

Lễ hội thu hút 30 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút bạn đọc.

Người dân tham quan Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại trục đường Lê Lợi (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết, sau 8 ngày, tổng doanh thu toàn lễ hội đạt gần 8,2 tỷ đồng; với 83.728 sách được tiêu thụ. Sức mua tập trung cao vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết.

Tại khu vực đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), ban tổ chức triển khai hơn 80 hoạt động, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop. Không gian được chia thành 3 phân khu: “Xuân hội tụ”, “Vững bước” và “Vươn mình”, kết hợp giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ.

Điểm nhấn của lễ hội là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, trưng bày 8 trụ sách chuyên đề và nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Khu vực này giới thiệu gần 70 tựa thuộc “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh”, cùng các ấn phẩm tiếng Anh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bên cạnh đó, lễ hội bố trí khu trưng bày sách công nghệ như AI, AR, thư viện số; hình thành không gian “Vòng giao thoa tri thức” với sự tham gia của các đơn vị xuất bản nước ngoài.

Hoạt động lì xì sách tiếp tục được duy trì với 3 hình thức gồm quét mã nhận sách nói, nhận qua máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) và trao tặng trực tiếp. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được gửi đến người dân tại 3 khu vực tổ chức.

Về lượng khách, đường Lê Lợi ước đạt trên 1 triệu lượt tham quan; Công viên Thành phố mới đón khoảng 100.000 lượt; Nhà Truyền thống Cách mạng thu hút gần 15.000 lượt kết hợp dự các hoạt động đường hoa, đường sách và triển lãm ảnh xuân.

Khu vực Sách và hội nhập quốc tế gây chú ý với biểu tượng “Vòng giao thoa tri thức” (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo đánh giá của Sở VH&TT TPHCM, năm nay là năm thứ 16 tổ chức Lễ hội Đường sách Tết.

Sự kiện Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người dân. Điểm mới nổi bật của lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại nhiều khu vực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người dân sau sáp nhập địa giới hành chính; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách Tết với xu hướng đọc hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng trong thời đại số.

Sự thành công bước đầu của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ nói riêng và hành trình dài đầy nỗ lực, tâm huyết để Lễ hội Đường sách Tết trở thành nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu mỗi dịp Tết tại TPHCM luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương. Lễ hội nhận được sự tin tưởng, hưởng ứng của người dân, bạn đọc.

Tất cả cùng chung một mục tiêu: Vun đắp tình yêu sách, xây dựng văn hóa đọc ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân thành phố.