Chuỗi bán lẻ hiện đại nướng cá lóc bán ngay tại cửa hàng ngày vía Thần Tài

Khác với thông lệ các năm trước, chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh (BHX) năm nay triển khai hoạt động nướng cá lóc trực tiếp tại nhiều điểm bán. Nhân viên mang theo bếp than, củi và cá lóc tươi, nướng trui nguyên con ngay trên vỉa hè phía trước siêu thị.

Trước đây, cá lóc nướng dịp vía Thần Tài chủ yếu được bày bán tại các tuyến phố chuyên doanh hoặc chợ dân sinh nhỏ lẻ. Việc một hệ thống bán lẻ hiện đại tổ chức nướng cá ngay tại cửa hàng được xem là động thái mới, cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ.

Theo đại diện hệ thống, chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong ngày vía Thần Tài. Giá cá lóc nướng nguyên con được điều chỉnh từ 69.000 đồng xuống còn 49.000 đồng/con, mang thông điệp “giá lộc”. Ngoài ra, khách mua 2 con cá được tặng 10.000 đồng khi mua tôm (áp dụng với khối lượng từ 0,5 kg).

Nhân viên siêu thị nướng cá lóc tại chỗ bán cho khách (Ảnh: BHX).

Dù sở hữu hàng trăm cửa hàng tại TPHCM, BHX cho biết chỉ triển khai nướng cá tại 132 điểm bán, chủ yếu ở khu vực vùng ven. Mô hình này thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú khi bắt gặp hình ảnh “đỏ lửa” trước cửa siêu thị, khác biệt so với không gian bán lẻ quen thuộc.

Việc Bách Hóa Xanh (BHX) lựa chọn bán cá lóc nướng nguyên con đúng ngày vía Thần Tài và chỉ triển khai tại TPHCM không phải quyết định ngẫu nhiên. Tại khu vực phía Nam, cá lóc nướng từ lâu đã trở thành lễ vật quen thuộc trong ngày này. Theo quan niệm dân gian, cá lóc là loài có sức sống bền bỉ, thích nghi tốt trong môi trường bùn lầy khắc nghiệt, tượng trưng cho ý chí vượt khó và kỳ vọng một năm làm ăn hanh thông.

Cá thường được nướng trui nguyên con, giữ nguyên vảy, không cạo nhớt, thể hiện sự mộc mạc nhưng đủ đầy, trọn vẹn. Vì vậy, mỗi dịp vía Thần Tài, nhiều tuyến đường tại TPHCM rực lửa từ sáng sớm để đáp ứng nhu cầu mua sắm lễ cúng tăng cao.

Không riêng BHX, nhiều hệ thống bán lẻ khác cũng nhanh chóng tung ra các gói sản phẩm phục vụ dịp này. Siêu thị L.M giới thiệu mâm cúng tam sên gồm 3 con tôm, 2 quả trứng và thịt heo (luộc hoặc quay) với giá 94.500 đồng/phần, giảm 4.500 đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, siêu thị A.V bày bán các sản phẩm cúng lễ gọn nhẹ như trái cây tươi, xôi gấc khắc chữ “lộc” với mức giá 54.000 đồng/phần.

Một số đơn vị còn gợi ý khách hàng thay thế vàng bằng các vật phẩm mang tính biểu trưng như mèo thần tài, heo đất để tích lũy tài lộc. Hệ thống khác lựa chọn cách tiếp cận trực diện hơn khi giảm giá các mặt hàng trên mâm cúng, như trứng còn 34.800 đồng/vỉ (giảm 37.000 đồng), bộ lễ Thần Tài - Thổ Địa từ 33.000 đồng xuống 29.700 đồng.