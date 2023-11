Hội An, Đà Lạt chính thức trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO

Tổng Giám đốc UNESCO vừa ký quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên toàn thế giới gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).

"Các thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO đang đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy khả năng tiếp cận văn hóa và tăng cường sức mạnh của sáng tạo trong phát triển đô thị bền vững", bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO cho biết.

Hội An vừa được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo về Thủ công và nghệ thuật dân gian (Ảnh: Ngô Linh).

Như vậy, sau khi Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực thiết kế vào năm 2019, Việt Nam cùng lúc có thêm một thành phố sáng sáng tạo âm nhạc và một thành phố sáng tạo thủ công và nghệ thuật dân gian.

Đối với Đà Lạt, trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc là một tin vui ý nghĩa trong bối cảnh năm 2023, thành phố kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển.

Hội An cũng là thành phố có vốn văn hóa đa dạng, độc đáo được kết tinh từ lịch sử hàng trăm năm, Hội An được coi là nơi nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của cộng đồng. Nhiều người tin rằng, thành phố Hội An sẽ trở thành một trong những điểm đến thu hút ở châu Á để lan tỏa sự bình yên từ sức sáng tạo bền vững.

Đề án phát triển hệ thống các thành phố sáng tạo Việt Nam thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, thực hiện.

Cục Hợp tác quốc tế là cơ quan chủ trì triển khai Đề án, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam giữ vai trò tư vấn chuyên môn, phối hợp với các địa phương xây dựng hồ sơ, thực hiện các cam kết gia nhập UCCN.