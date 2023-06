Xây dựng Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Hội thảo có các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Nam, các học viện, trường đại học, các sở, ban ngành, địa phương và các chuyên gia quốc tế, cùng đại biểu các thành phố sáng tạo trên thế giới đã tham gia.

TP Hội An tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn xây dựng hồ sơ TP Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO vào chiều 16/6 (Ảnh: Công Bính).

Tháng 7/2022, TP Hội An ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ "Hội An - Thành phố sáng tạo" đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Trên cơ sở đánh giá tài nguyên, tiềm năng, lợi thế và căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển, tiếp thu ý kiến tham vấn của các chuyên gia, TP Hội An đã lựa chọn mảng thủ công mỹ nghệ và văn nghệ dân gian để tham gia "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO".

Qua một năm, Hội An đã tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương triển khai các bước lập hồ sơ và thực hiện nhiều công việc liên quan.

Hô hát bài chòi tại Hội An - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017 (Ảnh: Công Bính).

Hội An đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo "Du lịch nông thôn và làng nghề Hội An: Thích nghi với tình hình mới", Tọa đàm "Định hướng phát triển nghề truyền thống, văn nghệ dân gian hướng đến thành phố sáng tạo", mời các chuyên gia của Trung ương hiệu đính hồ sơ; hoàn thành thiết kế logo nhận diện và khai trương web chuyên trang song ngữ Việt - Anh về thành phố sáng tạo…

Để tạo môi trường lan tỏa cảm hứng và khát vọng sáng tạo, Hội An đã tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đã chọn như Nét hoa nghề Hội An, Con đường nghệ thuật và sáng tạo, Hội thi bài chòi, Trại sáng tác "Không gian sáng tạo Hội An", Hội thi sáng tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Với những nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay TP Hội An đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo khung báo cáo do UNESCO hướng dẫn.

"Bằng tất cả niềm tự hào và lòng khiêm tốn, chúng ta có thể khẳng định rằng TP Hội An có nhiều tiềm năng, lợi thế, tiền đề để tham gia "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO", ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu.

Theo đại diện UNESCO tại Việt Nam, "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO" (UCCN) tính đến nay có hơn 300 thành viên từ 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng chung tay thực hiện mục tiêu đưa sáng tạo và công nghiệp văn hóa vào vai trò trung tâm trong kế hoạch phát triển, tạo tiền đề cho sự phát triển bao trùm và bền vững của các thành phố thành viên.

Việc gia nhập "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO" giúp nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển các hoạt động về sáng tạo, văn hóa; mở ra nhiều cơ hội để hội nhập và hợp tác quốc tế, đồng thời huy động được nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm từ các thành phố thành viên.

"Có thể nói thành phố Hội An được đánh giá là một trong những đô thị nổi trội ở Việt Nam nhờ tính quốc tế cả trong quá khứ và hiện tại, cũng như các yếu tố đặc sắc về văn hóa, lịch sử, con người, kiến trúc đô thị và các di sản được gìn giữ, bảo tồn và phát huy hiệu quả", đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

Hiện nay, Hội An còn cùng lúc sở hữu 2 di sản thế giới được UNESCO công nhận là phố cổ Hội An (năm 1999), khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (năm 2009) cùng với nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam - di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại (năm 2017); trong đó, Hội An là một trong những nơi bảo vệ và phát huy rất tốt giá trị của bài chòi.

Đáng chú ý, Hội An còn là điểm đến du lịch nổi bật, thu hút nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế, cũng như hội tụ nhiều trí thức, nghệ sĩ đến hoạt động về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Những đặc điểm trên đã và đang giúp Hội An từng bước trở thành một không gian sáng tạo, nơi các ngành công nghiệp văn hóa có thể phát triển rực rỡ trong tương lai.

"Việc xây dựng hồ sơ Hội An - thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian cho thấy tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo TP Hội An trong việc phát triển thành phố một cách bền vững trên nền tảng văn hóa, sáng tạo, giúp Hội An phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, xã hội, lịch sử, du lịch…, trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo của đất nước, trong khu vực và trên thế giới", lãnh đạo UNESCO Việt Nam phát biểu.