Hoa hậu Điện ảnh Huỳnh Yến Trinh kể về đam mê ẩm thực và du lịch

Khi đến du lịch ở Santorini - hòn đảo xinh đẹp của Hy Lạp, Hoa hậu Điện ảnh 2016 Huỳnh Yến Trinh lưu ý mọi người không nên mang quá nhiều hành lý nặng và cồng kềnh.

Huỳnh Yến Trinh từng giành danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh 2016. Người đẹp còn tham gia một số bộ phim như "Để mai tính 2", "Fan cuồng", "Nàng men chàng bóng" và phim truyền hình "Hoa hướng dương", "Thư ký thượng đế"…

Huỳnh Yến Trinh chia sẻ rằng, cô có niềm đam mê với du lịch và ẩm thực. Từ khi còn đi học cô đã dành dụm tiền làm thêm để khám phá các điểm du lịch trong nước. Đi làm có điều kiện hơn, Yến Trinh bắt đầu đặt chân tới một số nước trên thế giới.

Hoa hậu Điện ảnh Huỳnh Yến Trinh bắt đầu hành trình từ năm 2013 và đến năm 2019, cô đã đi Mỹ, sáu nước châu Âu và tám nước châu Á (Ảnh: NVCC).

Thành thạo tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Pháp cùng khả năng thích nghi môi trường sống linh hoạt nên dù có đi du lịch bụi hay du lịch nghỉ dưỡng cô đều rất chủ động.

Yến Trinh chia sẻ, những chuyến đi mà cô trải nghiệm có chi phí từ 50 triệu đến 300 triệu đồng.

Khi đi du lịch, cô chỉ mang theo khoảng 10 bộ đồ để thay đổi và "check in". Tuy nhiên, nhờ khả năng phối đồ, không khi nào Yến Trinh bị trùng trang phục.

Tính từ năm 2013 đến 2019, Yến Trinh đã đi được hơn 15 nước trong đó có những nước cô đã kịp trở lại nhiều lần như Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Bali, New Zeland, Hy Lạp, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Hàn Quốc, Malaysia…

Mê đắm vẻ đẹp của nước Pháp nên Huỳnh Yến Trinh chọn đây là điểm đến đầu tiên khi cô quyết định khám phá châu Âu. Vài năm sau, cô trở lại Paris thêm một lần để tận hưởng mùa thu lãng mạn dưới chân tháp Eiffel (Ảnh: NVCC).

"Nơi mà tôi luôn muốn đi lại nhiều lần đó là một số nước châu Âu, Santorini (Hy Lạp) và Mỹ. Tôi rất thích đồ ăn ở Thái Lan vì nó hợp với khẩu vị người châu Á. Tôi cũng yêu đồ ăn ở Santorini (Hy Lạp) vì những món ăn ở đó đa số là hải sản - món khoái khẩu của tôi.

Tôi cũng thích quay lại Mỹ để ăn thịt bò tại Nusr-Et Steakhouse do một người đàn ông khá nổi tiếng làm. Tôi nghĩ bạn nên thử một lần vì món bò ở đó là ngon nhất" - Yến Trinh .

Kinh nghiệm trước khi đi du lịch của Yến Trinh là phải tìm hiểu thật kĩ và tập trung vào một số địa điểm. Ví dụ khi tới New Zealand, có một nơi được coi là kỳ quan của thế giới là động đom đóm rất đẹp, đáng để đến chiêm ngưỡng. Ngoài ra trường quay Hobbiton cách Auckland 2 tiếng lái xe, bối cảnh của phim "Lord of the ring - Chúa tể những chiếc nhẫn" và "The Hobbit" là điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch khi đến New Zealand.

Khi tới Mỹ, Trinh quan tâm nhất tới các show diễn nghệ thuật ở Las Vegas. Đó là những show diễn giúp cô được mở mang tầm mắt với những kỷ xảo công nghệ hiện đại được kết hợp với các thể loại nội dung nghệ thuật biểu diễn khác nhau như xiếc, diễn kịch, ca múa nhạc…

Không chỉ mê cảnh đẹp, Yến Trinh còn thích thú khám phá các món ngon mỗi nơi khi đặt chân đến (Ảnh: NVCC).

Vốn là người luôn "bày vẽ" các món ăn khi ở nhà và thết đãi bạn bè, gia đình nên Trinh rất thích khám phá ẩm thực của các nước.

"Ẩm thực ở một đất nước đạo Hồi rất đặc biệt, hơi khó ăn đối với mình vì gia vị và mùi khá nặng nên đa phần mình sẽ chọn những nhà hàng bán món Âu. Mình cũng thường đem theo mì gói và khô heo để đề phòng những lúc không ăn được đồ ăn ở nước đó", cô chia sẻ.

Đôi khi cô cũng gặp một số trở ngại khi đi du lịch, ví dụ như chuyến du lịch ở Santorini - hòn đảo xinh đẹp của Hy Lạp. Yến Trinh lưu ý mọi người không nên mang quá nhiều hành lý nặng và cồng kềnh. Vì ở đó có những khách sạn nằm trên những con đường lắt léo nhiều đồi dốc rất khó đi. "Nếu chọn khách sạn ít tiền các bạn sẽ tự vác đồ đến và điều đó thật sự rất vất vả", Yến Trinh nhấn mạnh.

Một số hình ảnh Yến Trinh lưu giữ khi đi du lịch (Ảnh: NVCC).

