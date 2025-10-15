Hộ chiếu Mỹ tụt hạng, châu Á trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch

Hộ chiếu Mỹ lần đầu "rớt" top 10 sau 20 năm

Theo bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley mới nhất của Henley & Partners (Đơn vị về cư trú và nhập tịch có trụ sở tại Anh), 3 hộ chiếu mạnh nhất thế giới hiện nay đều đến từ châu Á.

Singapore dẫn đầu với khả năng miễn thị thực (visa) tại 193 điểm đến, Hàn Quốc xếp thứ 2 với 190 điểm đến và Nhật Bản xếp thứ 3 với 189 điểm đến.

Trong khi đó, Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ 12, ngang bằng với Malaysia. Công dân 2 nước này hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh vào 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi trong bảng xếp hạng.

Hộ chiếu Mỹ lọt ra khỏi top 10 hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới (Ảnh: Canva).

Đây là lần đầu tiên Mỹ ra khỏi top 10 của danh sách này. Ngoài ra, trong bảng xếp hạng này, nhiều quốc gia có cùng điểm số được xếp vào chung một thứ hạng. Vì vậy, trên thực tế có tới 36 quốc gia có hộ chiếu mạnh hơn Mỹ trong danh sách hiện nay.

Năm 2014, Mỹ từng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Ngay cả đến tháng 7 năm nay, hộ chiếu Mỹ vẫn còn trong top 10. Tuy nhiên, hàng loạt thay đổi trong chính sách thị thực của các nước đã khiến Mỹ tụt hạng nhanh chóng.

Một số nguyên nhân chính có thể kể đến như: Brazil hủy bỏ chế độ miễn thị thực cho công dân Mỹ, Canada và Australia; Trung Quốc mở rộng miễn thị thực cho hàng chục quốc gia châu Âu, nhưng Mỹ không nằm trong danh sách này; Papua New Guinea và Myanmar điều chỉnh chính sách nhập cảnh, giúp hộ chiếu các nước khác thăng hạng.

Không chỉ hộ chiếu của Mỹ mà hộ chiếu Anh - từng dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2015 - cũng rơi xuống vị trí thấp nhất từ trước đến nay. Chỉ trong 3 tháng, nước này tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 8.

Singapore dẫn đầu danh sách với khả năng miễn thị thực tại 193 điểm đến (Ảnh: Straits Times).

Trong khi đó, Trung Quốc tăng mạnh từ vị trí 94 năm 2015 lên vị trí 64 năm nay, được miễn thị thực thêm 37 điểm đến. UAE (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) được cho là có sự thay đổi ấn tượng nhất: Tăng 34 bậc trong 10 năm, từ vị trí 42 lên vị trí thứ 8.

Ở đầu danh sách, các hộ chiếu hàng đầu có thể đi tới hơn 190 điểm đến không cần thị thực. Ở cuối bảng, Afghanistan đứng thứ 106, chỉ miễn thị thực ở 24 điểm đến. Syria (26 điểm đến) và Iraq (29 điểm đến) lần lượt xếp thứ 105 và 104.

Khoảng cách giữa nhóm hộ chiếu mạnh nhất và yếu nhất ngày càng lớn, cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong khả năng tiếp cận và kết nối du lịch quốc tế.

Sự tụt hạng của hộ chiếu Mỹ không chỉ là câu chuyện về thị thực mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của dòng khách du lịch toàn cầu, khi các quốc gia có chính sách mở cửa và thủ tục nhập cảnh thuận lợi đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn.

Đáng chú ý, châu Á - đặc biệt là Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản - đang nổi lên như những trung tâm du lịch năng động, dẫn đầu xu hướng tự do di chuyển trong kỷ nguyên mới.