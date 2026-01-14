Hành khách Hà Lan tử vong trên máy bay sau khi than đau đầu dữ dội

Theo cảnh sát Hong Kong, lúc 7h22 ngày 11/1, khi máy bay đang tiếp cận Sân bay Quốc tế Hong Kong, nhà chức trách nhận được thông báo về việc một hành khách đột ngột mất ý thức trên chuyến bay. Phi hành đoàn lập tức tiến hành sơ cứu khẩn cấp ngay trên máy bay.

Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại sân bay. Hành khách được đưa đến Bệnh viện North Lantau, song không qua khỏi và được xác nhận tử vong sau đó.

Chuyến bay gặp sự cố là CX270, khởi hành từ Amsterdam lúc 12h30 (giờ địa phương) và đến Hong Kong vào khoảng 7h30.

Máy bay của Cathay Pacific (Ảnh minh họa: Mothership).

Theo The Standard, nạn nhân là ông Antonie (72 tuổi) đi cùng vợ 69 tuổi. Hai vợ chồng dự định nối chuyến sang Melbourne (Australia) để thăm người thân.

Khoảng 5h, khi đang trên máy bay, người đàn ông than phiền bị đau đầu dữ dội và đã tìm đến tiếp viên hàng không để nhờ hỗ trợ. Sau khi hỏi thăm tiền sử y tế, tiếp viên đã cấp thuốc cho ông. Tuy nhiên, tình trạng của hành khách sau đó chuyển biến xấu, ông nôn mửa rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Phi hành đoàn đã báo cho cơ trưởng và phát loa kêu gọi hỗ trợ y tế từ các hành khách trên chuyến bay. Một hành khách nam 57 tuổi, tự nhận là bác sĩ, đã đến trợ giúp và tiến hành sơ cứu.

Máy bay hạ cánh xuống Hong Kong vào khoảng 7h40. Hành khách được chuyển gấp đến bệnh viện nhưng được xác nhận tử vong lúc 8h34. Trong lời khai với cảnh sát, người vợ cho biết chồng bà không mắc bệnh mãn tính nào được chẩn đoán trước đó.

Cơ quan chức năng cho biết điều tra ban đầu không phát hiện dấu hiệu khả nghi liên quan đến cái chết của hành khách. Vụ việc đã được chuyển cho đơn vị cảnh sát khu vực sân bay tiếp tục xử lý.

Cathay Pacific xác nhận sự việc xảy ra trên chuyến bay CX270 từ Amsterdam đến Hong Kong, đồng thời khẳng định phi hành đoàn đã thực hiện đầy đủ các biện pháp sơ cứu và bố trí xe cứu thương chờ sẵn khi máy bay đến nơi.

“Hãng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của hành khách và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình”, phía Cathay Pacific chia sẻ.