Hành khách chụp lén dưới váy của nữ tiếp viên hàng không, bị bắt tại trận

Khách quay lén dưới váy nữ tiếp viên hàng không

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ một hành khách trên chuyến bay của hãng Cathay Pacific Airways từ Nhật Bản với cáo buộc chụp lén dưới váy tiếp viên hàng không.

Theo nguồn tin, sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu CX563 từ Nagoya (Nhật Bản) về Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8/9.

Một hành khách đã thông báo cho tiếp viên rằng, người này phát hiện thấy một người đàn ông sử dụng thiết bị giống máy ảnh để chụp lén khi tiếp viên di chuyển trong khoang. Ngay sau đó, tổ bay đã trình báo cảnh sát.

Vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng Cathay Pacific Airways (Ảnh: News).

Theo nhân chứng, hành khách tố giác đã phát hiện nghi phạm có gắn một thiết bị giống điện thoại ở giày, dường như được sử dụng để chụp ảnh khi tiếp viên đi lại trên lối đi. Sau khi nhận thấy bị nghi ngờ, nghi phạm còn tìm cách trốn vào nhà vệ sinh gần đó.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Hong Kong vào khoảng 16h cùng ngày, cảnh sát lên máy bay và đưa cả nghi phạm lẫn nhân chứng về để điều tra.

Cảnh sát cho biết người bị bắt là một du khách người nước ngoài, 53 tuổi. Vụ việc được khởi tố theo hướng “ghi hình trái phép bộ phận cơ thể nhạy cảm” sau khi nhận được đơn tố cáo từ nữ tiếp viên 26 tuổi lúc 15h51 ngày 8/9. Hiện vị khách ngoại quốc bị tạm giữ để thẩm vấn. Hồ sơ được chuyển cho đội điều tra tội phạm khu vực sân bay xử lý.

Ngày 9/9, theo phát ngôn viên của hãng hàng không Cathay Pacific Airways, hãng đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý “hết sức nghiêm túc”.

Cùng với đó, người đại diện nhấn mạnh, hãng có chính sách “không khoan nhượng” với bất kỳ hành vi nào xâm phạm an toàn và quyền riêng tư của tiếp viên cũng như hành khách. Hiện hãng bay đã liên hệ với các tiếp viên liên quan để bảo đảm hỗ trợ và chăm sóc cần thiết.

Theo quy định pháp luật Hong Kong, hành vi chụp lén dưới váy là tội hình sự. Nếu bị kết tội, mức án cao nhất có thể lên tới 5 năm tù giam.

Tiếp viên hàng không và vấn nạn bị quay lén

Hiện tượng các nữ tiếp viên hàng không bị hành khách quay lén bộ phận nhạy cảm đã trở thành vấn nạn.

Theo tờ Kyodo News (Nhật Bản), khoảng 70% tiếp viên hàng không ở Nhật Bản đã báo cáo về việc bị quay phim, chụp ảnh lén, đồng thời kêu gọi hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi này.

Nạn quay lén các tiếp viên phi hành đoàn đã trở thành vấn nạn (Ảnh minh họa: News).

Ngoài ra, 38% nữ tiếp viên được hỏi cho biết đã từng bị chụp hoặc quay lén. Trong khi 33% nói không chắc, nhưng tin rằng có hiện tượng này xảy ra trong quá trình làm việc.

Một khảo sát trực tuyến do Liên đoàn ngành Hàng không Nhật Bản thực hiện với 1.573 tiếp viên của các hãng hàng không lớn, từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2023, đã phơi bày thực trạng đáng lo ngại về nạn chụp lén trong ngành.

Theo kết quả, phần lớn tiếp viên từng bị quay phim, chụp ảnh mà không có sự đồng ý. Trong đó nhiều trường hợp là chụp toàn thân kèm gương mặt. Một số cho biết bị chụp lén dưới váy, vòng một hoặc từ phía sau.

Đáng chú ý, khảo sát trước đó vào năm 2019 cũng ghi nhận tới 60% tiếp viên thừa nhận từng là nạn nhân của hành vi này.

Một tiếp viên giấu tên kể lại với Asia News Network rằng, cô từng bắt gặp một hành khách nam giấu máy ảnh trong chiếc tất. Khi đưa người này đến khu vực bếp ăn, cô phát hiện trong thiết bị đã có nhiều hình ảnh chụp váy của các đồng nghiệp. Sau khi máy bay hạ cánh, người đàn ông được bàn giao cho cảnh sát. Nhưng nữ tiếp viên cho biết cô không rõ liệu ông ta có phải chịu bất kỳ hình phạt nào hay không.

Trong số các tiếp viên tham gia khảo sát, 57% cho biết họ không có hành động nào khi phát hiện bị chụp lén. Một số ít lựa chọn cảnh báo bằng lời nói hoặc yêu cầu xóa ảnh. Nhiều người giải thích lý do im lặng vì “sợ xúc phạm hành khách” hoặc lo “gây chú ý, ảnh hưởng mối quan hệ với khách hàng”.

“Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Những hình phạt nghiêm khắc hơn sẽ giúp ngăn chặn hành vi chụp ảnh bất hợp pháp”, ông Akira Naito, Chủ tịch Liên đoàn ngành Hàng không Nhật Bản, nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Hiện chính phủ Nhật Bản đang xem xét sửa đổi Bộ luật Hình sự để đưa hành vi chụp lén bộ phận nhạy cảm vào diện tội phạm.

Trước đó, các chính quyền địa phương tại Nhật Bản có quy định xử phạt hành vi quay phim, chụp lén mà không có sự đồng thuận, song phạm vi chỉ áp dụng với chuyến bay nội địa, tại địa điểm cụ thể được xác định. Các chuyến bay quốc tế lại nằm ngoài thẩm quyền này.