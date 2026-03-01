Hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt vì đóng cửa không phận Trung Đông

Hơn 1.800 chuyến bay bị hủy chỉ trong một ngày

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang khiến hoạt động hàng không tại Trung Đông rơi vào tình trạng xáo trộn nghiêm trọng. Nhiều quốc gia đồng loạt đóng cửa không phận, kéo theo việc hủy chuyến, đổi hướng hạ cánh và làm hàng trăm nghìn hành khách bị ảnh hưởng hành trình.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24, không phận của Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đã tạm thời đóng cửa. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng thông báo tạm thời đóng cửa một phần không phận, khiến nhiều khu vực gần như “trắng” máy bay trên bản đồ bay quốc tế.

Hành khách có chuyến bay bị hủy chờ tại nhà ga khởi hành của Sân bay Quốc tế Rafik Hariri ở Beirut (Lebanon) (Ảnh: Hassan Ammar).

Ba trung tâm trung chuyển lớn của khu vực gồm sân bay quốc tế Dubai, Abu Dhabi và Doha chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây là những điểm trung chuyển quan trọng, kết nối châu Âu, châu Phi với châu Á và Australia.

Theo hãng phân tích hàng không Cirium, ba hãng bay chủ lực hoạt động tại đây là Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways phục vụ khoảng 90.000 lượt khách quá cảnh mỗi ngày.

Sân bay quốc tế Dubai - sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về lượng khách quốc tế - ghi nhận tình trạng gián đoạn hoạt động trong bối cảnh xuất hiện các đợt tấn công đáp trả trong khu vực. Tại Abu Dhabi, sân bay quốc tế Zayed cũng bị ảnh hưởng do các sự cố an ninh.

Theo Cirium, trong tổng số hơn 4.200 chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống Trung Đông ngày cuối tháng 2, gần 23% đã bị hủy. Nếu tính cả chiều khởi hành, số chuyến bay bị hủy vượt mốc 1.800. Sang ngày 1/3, tình trạng gián đoạn tiếp tục khi hàng trăm chuyến bay khác bị hủy hoặc chậm chuyến.

Không chỉ khu vực Trung Đông, hiệu ứng dây chuyền còn lan rộng toàn cầu. FlightAware ghi nhận hơn 18.000 chuyến bay bị chậm và trên 2.350 chuyến bị hủy trên toàn thế giới trong một ngày do tác động từ khu vực này.

Nhiều chuyến bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh sang Athens, Istanbul hoặc Rome thay vì Tel Aviv hay Dubai. Một số máy bay phải quay đầu giữa hành trình. Thậm chí có chuyến bay xuất phát từ Philadelphia (Mỹ) bay gần 15 giờ, tới gần Tây Ban Nha trước khi quay trở lại điểm khởi hành.

Bảng thông tin các chuyến bay bị hủy (Ảnh: Navesh Chitrakar).

Các chuyên gia hàng không cảnh báo hành khách nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng chậm hoặc hủy chuyến có thể kéo dài vài ngày, tùy theo diễn biến an ninh.

Hàng loạt hãng bay điều chỉnh lịch khai thác, tạm dừng đường bay Trung Đông

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch khai thác, dừng hoặc tạm hoãn hàng loạt đường bay trong khu vực.

Air India hủy toàn bộ các chuyến bay đến Trung Đông. Turkish Airlines thông báo tạm dừng các chuyến bay tới Lebanon, Syria, Iraq, Iran và Jordan, đồng thời ngưng một số đường bay tới Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE và Oman. Tại Mỹ, Delta Air Lines và United Airlines tạm dừng khai thác đường bay đến Tel Aviv.

Trong khi đó, các hãng châu Âu như Lufthansa, Air France, Transavia và Pegasus đồng loạt hủy chuyến đến Lebanon. American Airlines ngừng khai thác đường bay từ Philadelphia tới Doha, còn British Airways tạm dừng các chuyến bay đến Tel Aviv và Bahrain đến tuần sau.

Một số hãng khác như Virgin Atlantic cho biết sẽ điều chỉnh lộ trình bay, tránh không phận Iraq và tăng lượng nhiên liệu dự phòng để sẵn sàng chuyển hướng trong thời gian ngắn nếu cần thiết.

Việc phải né tránh các khu vực xung đột khiến nhiều chuyến bay quốc tế buộc phải bay vòng xuống phía nam qua Saudi Arabia, kéo dài hành trình thêm vài giờ. Điều này làm chi phí nhiên liệu và vận hành tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia cảnh báo nếu tình hình căng thẳng kéo dài, giá vé máy bay trên nhiều đường bay liên lục địa có thể tăng theo. Bên cạnh đó, lưu lượng máy bay dồn sang các hành lang thay thế cũng gây áp lực lớn lên hệ thống kiểm soát không lưu khu vực.

Hành khách đi Trung Đông chờ đợi tại sân bay quốc tế Tribhuvan (Nepal) (Ảnh: Skanda).

Trong bối cảnh lịch bay liên tục thay đổi, các hãng khuyến cáo hành khách nên chủ động kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay, đồng thời theo dõi email, tin nhắn hoặc ứng dụng của hãng để cập nhật thông tin mới nhất.

Hành khách bị ảnh hưởng nên liên hệ sớm với hãng bay hoặc đại lý để được hỗ trợ đổi hoặc hoàn vé. Nhiều hãng hiện đã áp dụng chính sách linh hoạt, miễn phí đổi ngày hoặc điều chỉnh hành trình cho khách.

Hiện vẫn chưa thể xác định thời điểm hoạt động hàng không tại Trung Đông trở lại bình thường. Một số chuyên gia nhận định trong 24-36 giờ tới, các nước có thể xem xét mở lại từng phần không phận nếu mức độ rủi ro được đánh giá giảm.