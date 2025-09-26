Du lịch MICE là "con gà đẻ trứng vàng", Việt Nam làm gì để khai thác?

Sáng 26/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) phối hợp cùng Chi hội Du lịch MICE Việt Nam tổ chức sự kiện kết nối kinh doanh du lịch MICE (MICE EXPO 2025) với chủ đề “Di sản và Công nghệ - Động lực phát triển MICE trong kỷ nguyên mới”.

Ông Hà Văn Siêu đánh giá du lịch MICE đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của ngành Du lịch Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá du lịch MICE là một trong các loại hình du lịch quan trọng có tính chiến lược và đang phát triển nhanh nhất của ngành du lịch Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, doanh thu từ du lịch MICE toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1.400 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò then chốt, Việt Nam được xem là điểm đến tiềm năng của du lịch MICE trong khu vực.

Tuy nhiên, dù được xem là "mỏ vàng", nhưng theo nhiều chuyên gia Việt Nam vẫn chưa khai thác triệt để nguồn khách từ loại hình du lịch này.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Mạnh Phước, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Quản lý Điểm đến (The Outbox Company), cho rằng các mô hình thống kê cho thấy, du lịch MICE tại Việt Nam tăng trưởng tích cực, song vẫn còn khoảng cách so với những thị trường hàng đầu khu vực như Singapore hay Thái Lan.

Bên cạnh hoạt động hội thảo, MICE EXPO 2025 còn có sự kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch MICE (Ảnh: Trần Thành Công).

Số liệu thống kê cho thấy, phần lớn khách MICE đến Việt Nam với mục đích tham dự hội họp, hội thảo và triển lãm.

Trong đó, nhóm khách tham gia các cuộc họp kinh doanh - đặc biệt là họp về bán hàng - chiếm tỷ trọng cao nhất. Đây được xem là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhờ quy mô thị trường tiêu dùng nội địa hơn 100 triệu dân, thu hút nhiều thương hiệu lớn tổ chức các sự kiện gặp gỡ đại lý, giới thiệu sản phẩm...

“Thời gian lưu trú trung bình của khách MICE tại Việt Nam là 4-5 đêm, mức chi tiêu khoảng 500-1.000 USD (13,2 triệu đồng - 26,4 triệu đồng) cho mỗi chuyến đi. Đáng chú ý, gần 30% khách chi tiêu tới 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng), cho thấy tiềm năng chi tiêu rất lớn của nhóm du khách này”, ông Phước nhấn mạnh.

Bên cạnh việc tham dự hội nghị hay triển lãm, khách MICE còn quan tâm tới trải nghiệm ẩm thực địa phương và các hoạt động tham quan ngắn ngày ở Việt Nam. Đây được xem là cơ hội lớn để các công ty du lịch giới thiệu tour văn hóa - di sản, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tạo ấn tượng sâu đậm với du khách quốc tế.

Hiến kế để Việt Nam thu hút khách MICE và có những sản phẩm ấn tượng, TS Trịnh Lê Anh (Phó Chủ tịch Chi hội Du lịch MICE Việt Nam) cho rằng, di sản và công nghệ không phải là 2 thế lực đối kháng. Đây là 2 cánh của một đôi cánh, cùng đưa Du lịch MICE Việt Nam cất cánh và vươn xa.

"Sự kết hợp 2 yếu tố này có thể tạo ra một "sân chơi" mới - nơi giá trị của một điểm đến MICE không chỉ được đo bằng mét vuông của trung tâm hội nghị, mà bằng chiều sâu của những trải nghiệm văn hóa độc bản được công nghệ hỗ trợ.

Di sản cung cấp nội dung, câu chuyện và chiều sâu cảm xúc. Ngược lại, Công nghệ cung cấp phương tiện, quy mô, và trí tuệ để những câu chuyện của di sản được kể một cách hấp dẫn, lan tỏa và hiệu quả hơn bao giờ hết", TS Trịnh Lê Anh cho hay.

TS Trịnh Lê Anh cho rằng, sự kết hợp 2 yếu tố di sản và công nghệ có thể tạo ra một "sân chơi" mới - nơi tạo giá trị của một điểm đến MICE (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo TS Trịnh Lê Anh, nếu một sản phẩm MICE đẳng cấp như một cơ thể sống, thì di sản chính là linh hồn, còn công nghệ chính là thể xác trong kỷ nguyên số.

Việt Nam có lợi thế cạnh tranh khi sở hữu 8 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận và 16 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Về Di sản văn hóa vật thể, Việt Nam có những không gian tổ chức sự kiện độc bản mà không nơi nào trên thế giới có được như Hoàng thành Thăng Long hay Cố đô Huế.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch MICE cho biết, cả nước có hơn 2.000 làng nghề và làng có nghề. Việt Nam có một "kho" sự kiện khổng lồ với khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm cùng những loại hình nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao.

"Việt Nam có tri thức và nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là ẩm thực. Năm 2024, ngành du lịch ẩm thực Việt Nam được định giá khoảng 7 tỷ USD.

Thay vì một thực đơn Âu - Á thông thường, các khách sạn 5 sao từng tổ chức những sự kiện "Bữa tối cùng Bếp trưởng" (Guest Chef Dinner), mời các nghệ nhân ẩm thực dân gian đến để trình diễn và kể câu chuyện đằng sau mỗi món ăn, nâng tầm bữa tiệc thành một trải nghiệm văn hóa sâu sắc", ông Trịnh Lê Anh nói.

Ông Trịnh Lê Anh cho rằng, để biến tiềm năng thành sức mạnh cạnh tranh thực sự, Việt Nam cần một chiến lược đồng bộ: Xây dựng thương hiệu MICE dựa trên di sản; phát triển cơ sở hạ tầng thông minh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; và khuyến khích hợp tác công - tư.