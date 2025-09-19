Mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm nay: Du lịch Việt có kịp về đích?

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong 8 tháng năm nay, Việt Nam thu hút gần 14 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy bình quân mỗi tháng đạt khoảng 1,75 triệu lượt khách nước ngoài.

Với nhiệm vụ Chính phủ giao, để đạt được 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, Việt Nam phải đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng cuối năm. Điều đó có nghĩa, bình quân mỗi tháng phải phấn đấu đạt được 2,75 triệu lượt - một nhiệm vụ được xem là áp lực và thách thức lớn.

Bởi, dữ liệu thống kê của Cục Du lịch Quốc gia cho thấy, trước dịch Covid-19, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong một tháng là 1,8 triệu lượt (11/2019).

Sau dịch, con số này dần hồi phục và thực sự bùng nổ kể từ đầu năm nay, khi lần lượt đạt mốc cao kỷ lục mới 2,07 triệu lượt khách (tháng 1) và 2,05 triệu lượt khách (tháng 3).

8 tháng đầu năm nay, bình quân mỗi tháng Việt Nam mới đón được 1,75 triệu lượt khách quốc tế.

Như vậy, nếu muốn thu hút được 2,75 triệu lượt khách, mỗi tháng Việt Nam cần tăng thêm 1 triệu lượt khách, tương ứng mức tăng hơn 57%. Còn so với những tháng có lượng khách cao nhất như trên, mức tăng cũng cần hơn 33%.

Chính vì những phân tích số liệu kể trên, các chuyên gia đầu ngành đánh giá, muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngành du lịch phải triển khai một chiến dịch quyết liệt và vào cuộc một cách mạnh mẽ nhất.

Du lịch Việt cuối năm bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm nay (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Nhằm tăng nhanh lượng khách quốc tế vào Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đưa ra các giải pháp. Trong đó, phía hiệp hội sẽ tập trung thực hiện đẩy mạnh truyền thông số, xúc tiến trên các nền tảng số để quảng bá du lịch Việt Nam, tập trung vào các thị trường trọng điểm và thị trường mới nổi.

Ngoài ra, hiệp hội sẽ ưu tiên xúc tiến trực tiếp với các công ty lữ hành ở những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát giới thiệu các sản phẩm mới, dịch vụ hấp dẫn để các hãng lữ hành quốc tế sớm đưa đoàn khách đến Việt Nam trong năm nay và những năm sau.

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng cho biết, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam năm nay, du lịch Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chương trình kích cầu riêng cho 4 tháng cuối năm.

Khách quốc tế tới Hà Nội tăng cao dịp 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cụ thể, ngay trong đầu tháng 9, Đà Nẵng phát hành 3 loại hộ chiếu gồm hộ chiếu ẩm thực, hộ chiếu di sản và hộ chiếu du lịch xanh, gắn với nhiều ưu đãi, quà tặng để kích cầu sâu vào việc gia tăng trải nghiệm của du khách.

Tháng 10, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ chủ trì tổ chức Ngày hội Du lịch Đà Nẵng 2025, với sự tham gia của khoảng 150 đối tác lữ hành nước ngoài và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng kết nối giao thương, đẩy nhanh tốc độ trao đổi khách.

Chia sẻ quan điểm và "hiến kế" tại hội nghị, ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho rằng, thị trường Ấn Độ - Trung Đông là những thị trường mới nổi nhưng lại có mức chi tiêu cao và tăng trưởng khách mạnh mẽ.

Điểm thuận lợi của hai thị trường này là còn khá nhiều dư địa nên cần được định vị là thị trường trọng điểm để đầu tư phát triển và khai thác khách quốc tế.

Theo phân tích của ông Thủy, thời gian qua, những dòng sản phẩm du lịch phục vụ thị trường Ấn Độ - Trung Đông chưa đáp ứng được yếu tố văn hóa, nhất là tính chất tôn giáo (Hala).

Hầu hết du khách đến từ thị trường này đều có nhu cầu mua sắm hàng hiệu, tiêu dùng chất lượng cao, nên cần sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm. Ngoài ra, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch cần có sự chung tay của Nhà nước và tư nhân, với những chương trình hiệu quả, nhất là cơ quan quản lý Việt Nam ở nước ngoài.

"Ngoài ra, các hãng hàng không cần tăng cường tần suất bay tới các thị trường trọng điểm, có chính sách giá cạnh tranh. Ngành du lịch cũng cần đa dạng hóa phương tiện vận chuyển trong nước như đường bộ, đường sắt để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch", ông Thủy đề xuất.

Ngoài ra, dự kiến từ ngày 24/9, 50 đại diện từ các công ty lữ hành Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia sẽ khảo sát các điểm du lịch tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Cùng với đó, các đoàn tiến hành giao thương với doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại sự kiện MICE EXPO 2025 (Hà Nội). Những đoàn lữ hành tiếp theo sẽ khảo sát các khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa, Đà Nẵng - Huế, khu vực phía Tây Bắc và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.