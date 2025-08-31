Gia đình ở TPHCM du lịch 10 ngày bằng "nhà di động" 1,5 tỷ đồng mừng 2/9

Mới đây, chị Đoàn Thanh Giang (30 tuổi) và chồng là anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi), sống tại TPHCM, đã đưa 3 con nhỏ thực hiện chuyến du lịch kéo dài 10 ngày trên cung đường Tây Nguyên.

Đây là chuyến đi mừng 2/9 của gia đình chị. Song, chị Giang chọn đi sớm hơn dịp lễ chính để tránh cảnh kẹt xe, đông đúc. Đồng hành cùng gia đình là "nhà di động" trị giá 1,5 tỷ đồng.

"Nhà di động" này thực chất là chiếc xe bán tải được lắp đặt bộ thiết bị nhập khẩu từ Đức. Thiết bị có cấu trúc giống như một thùng hàng gắn trên thùng xe, khi bung ra sẽ tạo thành không gian sinh hoạt và ngủ nghỉ hai tầng.

Chị Giang bên "nhà di động" của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tầng trên đặt nệm 1,6mx2m, tầng dưới đặt nệm 0,8mx2m, đủ cho cả gia đình ngủ thoải mái. Phần lều trên xe làm từ vải chống thấm nhiều lớp, vừa cách nhiệt, vừa chịu mưa tốt, lại có bốn cửa sổ để đón gió và ngắm cảnh.

Thùng xe được thiết kế thông minh với mái hiên di động có thể đóng mở bằng điều khiển, che nắng mưa khi dừng chân. Thân thùng mở rộng sang hai bên, tạo không gian nấu nướng. Xe được trang bị bình nước, hệ thống điện dự trữ đủ duy trì các thiết bị gia dụng như điều hòa, đèn, quạt, tủ lạnh.

"Nhà di động" khi bung lều (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chỉ cần sạc 20 tiếng, lượng điện này có thể dùng cho sinh hoạt trong 4 ngày. Nóc thùng còn có tấm pin năng lượng mặt trời để bổ sung điện.

"Nhà di động" này đã đồng hành cùng gia đình chị Giang trong nhiều chuyến đi ngắn, dài ngày. Chị Giang cũng cho biết, chuyến đi lần này là chuyến mừng 2/9 "lớn" nhất từ trước đến nay của gia đình. Hành trình dài gần 2.000km, qua TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai...

Khác với những chuyến trước vốn được chuẩn bị kỹ, chuyến đi lần này của gia đình chị Giang đến khá bất ngờ. Tuy vậy, vì đây là lần thứ hai cả nhà đi cung đường này nên cũng quen thuộc đường sá.

"Điều khiến tôi thấy ý nghĩa nhất chính là khoảnh khắc dừng chân ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) để làm thiện nguyện. Cả nhà đã có dịp trao tặng gạo, bút, sách vở cho các em nhỏ, để các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Sự kết nối tình người ấy làm chuyến đi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết", chị Giang chia sẻ.

Mỗi điểm đến đều lưu lại một dấu ấn riêng khiến gia đình chị cảm thấy thích thú. Ở Bảo Lộc, gia đình nhỏ được chìm trong "thiên đường mây", trải nghiệm thú "săn mây" và tận hưởng không khí mát mẻ. Sang Đắk Lắk, gia đình chị lại tranh thủ thưởng thức ly cà phê Ban Mê trứ danh.

Chuyến đi kéo dài 10 ngày, là dịp để gia đình chị Giang mừng lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ở Gia Lai, cả nhà bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đập Tân Sơn mùa nước đầy và Biển Hồ bạt ngàn. Chúng tôi còn dạo chợ đêm, thưởng thức đồ nướng trong tiết trời se lạnh giữa rừng thông ở Măng Đen.

Đến Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cả nhà lắng nghe sóng biển Nhơn Lý, Nhơn Hải và trò chuyện cùng những ngư dân hiền hòa. Trở về TPHCM, chúng tôi dừng chân tại làng chài Long Hải, tận hưởng không khí bình yên, tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon và xem ngư dân đánh bắt", chị Giang cho biết.

Xuyên suốt chuyến đi, chị Giang càng cảm nhận rõ hơn Việt Nam thật đẹp với nhiều điểm đến nổi bật. Khó khăn lớn nhất trong chuyến đi của gia đình chị lần này là con út bị bệnh.

Do thay đổi khí hậu liên tục giữa rừng và biển, bé sốt mấy hôm, đòi bế nhiều hơn. Dù vậy, bé vẫn theo cả nhà đi trọn hành trình. "Trong khi đó, hai bé lớn của tôi vốn quen "chinh chiến", cứ lên xe thì ngủ, xuống xe lại chơi hết mình", chị kể.

Trong chuyến đi này, con út của chị Giang gặp chút vấn đề về sức khỏe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Được cùng gia đình du lịch thoải mái, tự do trước thềm lễ 2/9, tôi càng thấy biết ơn thế hệ đi trước vì nhờ có sự hy sinh ấy mà hôm nay chúng ta mới được sống trong hòa bình, được rong ruổi khám phá khắp nơi trên dải đất hình chữ "S" này", chị Giang chia sẻ.