Gia đình nữ tiếp viên hàng không nhận tin nhắn lạ gây phẫn nộ giữa đám tang

Tin nhắn lạ giữa đám tang

Hãng hàng không EVA Air (Đài Loan, Trung Quốc) vừa lên tiếng xin lỗi sau khi bị phát hiện gửi tin nhắn yêu cầu nhân viên nộp giấy tờ xin nghỉ phép.

Thời điểm tin nhắn được gửi đi, nữ tiếp viên hàng không đã qua đời từ vài ngày trước đó. Sự việc hiện nhận được sự quan tâm của dư luận Đài Loan, khiến nhiều người bất bình.

Theo truyền thông Đài Loan, nữ tiếp viên hàng không họ Tôn, 34 tuổi, cảm thấy không khỏe trong một chuyến bay diễn ra hồi cuối tháng 9. Focus Taiwan đưa tin ngày 13/10 cho biết, sau khi máy bay hạ cánh, nữ tiếp viên xin được dùng xe lăn và gọi cấp cứu, nhưng không được chấp thuận.

Nữ tiếp viên hàng không 34 tuổi qua đời (Ảnh: ET Today).

Cô được đưa tới bệnh viện điều trị rồi qua đời không lâu sau đó.

Tờ ET Today cho biết, chị gái nạn nhân đã lên tiếng chỉ trích hành động của người giám sát. Trong khi đó, một bài đăng tải do đồng nghiệp của nữ tiếp viên họ Tôn nêu rõ có tình trạng "thờ ơ với sức khỏe phi hành đoàn". Người này khẳng định trường hợp của Tôn không phải là sự cố đơn lẻ.

Vài ngày sau khi nữ tiếp viên Tôn qua đời, vào lễ tang của cô gái, gia đình bất ngờ nhận được tin nhắn lạ nhắn vào điện thoại nạn nhân. Tin nhắn đến từ EVA Air với nội dung yêu cầu cô Tôn cần bổ sung giấy tờ chứng minh đã xin nghỉ phép trong thời gian nhập viện.

Sau đó, gia đình cô Tôn đã phản hồi lại tin nhắn bằng cách gửi bản sao giấy chứng tử.

Hành động này khiến dư luận Đài Loan rất phẫn nộ trong bối cảnh nhiều người nghi ngờ nữ tiếp viên hàng không đã phải làm việc quá sức và không được nghỉ phép khi ốm.

Hãng hàng không xin lỗi, gọi đây là "sai sót nội bộ"

Ngày 17/10, phía EVA Air đã lên tiếng chính thức, xác nhận vụ việc và cho biết tin nhắn được gửi đi do sai sót của một nhân viên làm việc tại hãng.

Sự việc của hãng EVA Air đang nhận nhiều quan tâm từ dư luận (Ảnh: News).

"Sự ra đi của cô Tôn là nỗi đau mãi mãi trong lòng chúng tôi. Hãng sẽ điều tra vụ việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cùng hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", đại diện hãng hàng không chia sẻ.

Cũng theo vị này, hãng hàng không vẫn duy trì liên lạc với nữ tiếp viên vào thời điểm cô trong bệnh viện. Hãng bay bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát đột ngột, đồng thời cam kết tiến hành rà soát toàn diện quy trình nội bộ.

Nguyên nhân tử vong chưa công bố chính thức

Theo hãng tin CNA, nữ tiếp viên hàng không họ Tôn phát bệnh ngày 24/9 khi đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay từ Milan (Italia) về thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc). Đây cũng là trụ sở chính của EVA Air.

Sau khi máy bay hạ cánh, cô được nhập viện điều trị, qua đời vào ngày 8/10 tại một bệnh viện ở thành phố Đài Trung.

Kết quả điều tra hồ sơ bay 6 tháng gần nhất của cô Tôn cho thấy, nữ tiếp viên làm việc trung bình 75 tiếng mỗi tháng và vẫn trong giới hạn quy định. Cô gia nhập hãng EVA Air từ năm 2016.

Gia đình cô Tôn cho biết, khi nhận được tin nhắn trong máy điện thoại của con gái, họ đau lòng và rất phẫn nộ. Đại diện gia đình cho rằng, ngay cả khi con gái đã mất vẫn bị công ty đối xử lạnh lùng, máy móc.

Theo thống kê, kể từ năm 2013 đến nay, hãng hàng không EVA Air đã bị phạt 7 lần, chủ yếu liên quan đến vi phạm quy định về thời gian làm việc của nhân viên.

Vụ việc tiếp tục dấy lên tranh luận gay gắt về văn hóa làm việc khắc nghiệt trong ngành hàng không Đài Loan. Nhiều nhân viên cho rằng, sức khỏe và quyền lợi của họ vẫn chưa được bảo vệ đúng mức.