40 sinh viên xuất sắc tranh tài trong cuộc thi về văn hóa du lịch

Vòng chung kết cuộc thi "Đại sứ Văn hóa du lịch 2025" diễn ra tại Ninh Bình ngày 20/9 đã chứng kiến màn so tài của những sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa du lịch.

40 thí sinh xuất sắc nhất từ 26 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, chia thành 5 đội, mỗi đội 8 thành viên đã cùng tranh tài qua 3 phần thi hấp dẫn, bao gồm các phần: “Thông điệp văn hóa du lịch”, “Theo dòng văn hóa du lịch”, “Đại sứ văn hóa du lịch”.

Ban giám khảo đã trao các giải: Một giải Nhất, hai giải Nhì và Khuyến khích cho các sinh viên trẻ tài năng. Đội giải Nhất gồm 8 sinh viên tới từ 8 trường đại học khác nhau.

Em Bùi Thị Minh Hiến (sinh viên Đại học Hoa Lư) chia sẻ, tham gia cuộc thi, em đã học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng, có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích. Giải thưởng cuộc thi là bước đệm để Hiến tự tin hơn trong hành trình theo đuổi công việc trong ngành du lịch.

Cuộc thi tôn vinh những ý tưởng về văn hóa, du lịch mới mẻ, sáng tạo (Ảnh: BTC).

Với chủ đề "Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam", cuộc thi năm nay mang đến nhiều ý tưởng mới mẻ về gắn kết văn hóa với du lịch, ứng dụng công nghệ AI để vận hành du lịch cộng đồng, gìn giữ văn hóa bản địa trong bối cảnh hội nhập. Chung kết cuộc thi thu hút gần 1.500 sinh viên, du khách về theo dõi.

Các nội dung về cách lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống cho giới trẻ, cho đến tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm và điểm đến cũng được giới thiệu.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - đánh giá cao sáng kiến dự án "Vườn ươm Tài năng văn hóa du lịch". Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê văn hóa và du lịch, mà còn là cơ hội để người trẻ giới thiệu, quảng bá về hình ảnh và đất nước con người Việt Nam, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.

Qua cuộc thi này các bạn sinh viên và những người làm nghề du lịch đã có cơ hội rèn luyện, nuôi dưỡng đam mê trong nghề, đóng góp cho tương lai của ngành du lịch Việt Nam.

Các sinh viên thể hiện đam mê văn hóa và du lịch và giới thiệu, quảng bá về hình ảnh và đất nước con người Việt Nam (Ảnh: BTC).

Năm 2025, cuộc thi đã tuyển chọn gần 1.000 sinh viên đang theo học ngành văn hóa và du lịch đến từ 86 trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, tham gia chương trình học tập trực tuyến với 20 chuyên đề, 11 buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với các chuyên gia và nhà nghiên cứu uy tín trong ngành.

Qua quá trình học tập và đánh giá, dự án đã chọn ra 100 sinh viên có kết quả tốt nhất để tham gia vòng phỏng vấn, từ đó tiếp tục tuyển chọn 40 gương mặt xuất sắc đến từ 26 cơ sở đào tạo để bước vào vòng chung kết.

Dự án “Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch” được khởi xướng từ năm 2021 với mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa - du lịch Việt Nam.

Thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế và kết nối sinh viên với doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế, dự án đã góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.

Qua 5 năm triển khai, dự án đã đạt được những thành tựu nổi bật khẳng định quy mô, uy tín, sức hút và tầm ảnh hưởng của dự án, đồng thời minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với văn hóa, di sản và du lịch Việt Nam.